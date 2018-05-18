Стена Василевского: «Тампа» выстояла в столице

«Вашингтон Кэпиталз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 1:2 (счет в серии – 2-1)

Четвертый матч финальной серии Восточной конференции между «Вашингтоном» и «Тампа-Бэй» был во многом ключевым. Борьба, понятное дело, будет идти до самого конца, но поведи команда Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова в серии со счетом 3-1, и задача «Лайтнинг» по спасению усложнилась бы до предела.

Приятной новостью для «Кэпиталз» было возвращение в строй пропустившего четыре матча из-за полученной в серии предыдущего раунда против «Питтсбурга» травмы руки при блокировании броска Никласа Бэкстрема. Шведский центрфорвард занял место в номинальном четвертом звене.

Впрочем, 91-й номер постоянно выходил на лед в большинстве с Овечкиным, Кузнецовым, Орловым и Ти Джеем Оши, а шансов у «столичных» разыграть лишнего было предостаточно.

Бодрым получился уже дебют встречи. «Вашингтон» начал очень мощно, и в итоге Орлов прошил Андрея Василевского щелчком от синей линии уже на пятой минуте, причем только российский защитник бросал в этой атаке дважды, а активен был и ставший в голе ассистентом Оши.

«Тампа» снова показала, что умеет держать удар, ответив стремительно и убийственно. Тайлер Джонсон, Янни Гурде и Брэйден Пойнт всего через минуту разыграли эффектную и эффективную трехходовочку, и последний замыкал уже пустой угол.

Почти сразу же случился проход Стивена Стэмкоса, который распластавшийся на льду Ларс Эллер смог остановить только ценой подножки.

Лишнего подопечные Джона Купера разыграли стремительно. Кучеров начал атаку в чужой зоне, а дальше Пойнт обыгрался с Джей Ти Миллером и выложил на дальнюю штангу Стэмкосу – 2:1.

До перерыва не согласный с таким положением дел «Вашингтон» давил очень мощно, трижды заставив соперников нарушить правила, причем одно из удалений заработал Кучеров.

Овечкин много и опасно бросал из «офиса», атаковали Кузнецов и другие хоккеисты команды хозяев, но Василевский и самоотверженная игра защитников уберегли перевес «Тампы» до сирены на первый перерыв.

На второй игровой отрезок «столичные» вышли с твердым желанием отыграться как можно скорее. Это как минимум, потому что впечатление было такое, что «Вашингтон» собрался закатать «Тампу» под лед.

Давление очень скоро обернулось выходом Кузнецова один на один с передачи Овечкина, и Евгений сумел прокинуть шайбу между ног Василевскому, восстановив равновесие.

На этом команда Барри Троца не остановилась и вдохновенно атаковала на протяжении следующих десяти минут. Но ни удаление Виктора Хедмана, ни опаснейшие моменты в равных составах так и не заставили больше капитулировать в этой 20-минутке Василевского.

Напротив, последние минут пять во втором периоде прошли в равной борьбе и с некоторым перевесом гостей, у которых хорошие моменты имели Кучеров, Джонсон и Брэйдон Коберн.

Перерыв пришелся для гостей как нельзя кстати, потому что в третьем периоде у «Вашингтона» уже не было такого подавляющего игрового перевеса, да и вообще игра выровнялась.

В середине отрезка подвел «столичных» вновь Ларс Эллер, теперь руками заваливший в своей зоне Алекса Киллорна.

И хотя фактически разыграть лишнего «Лайтнинг» не успела, по факту «Кэпс» вновь были наказаны за недисциплинированность Эллера, причем вновь тем же игроком, на котором форвард фолил.

Двух минут «Тампе» оказалось маловато для реализации большинства, но выскочивший из штраф-бокса Эллер не успел добежать до зоны, когда Михаил Сергачев вбросил шайбу к борту, Ондржей Палат догнал ее там и сделал пас на пятак, а Киллорн расстрелял Холтби.

Естественно, подопечные Троца устроили в концовке штурм, проведя последние две минуты с пустыми воротами. Бэкстрему не хватило сантиметров, чтобы с лета переправить в пустой угол шайбу после броска Овечкина, еще в некоторых случаях Василевскому тоже откровенно повезло, но «Лайтнинг» выстояла.

Более того, за пару секунд до сирены бросок Энтони Чирелли из собственной зоны достиг цели, поразив оставленный Холтби створ ворот.

4:2 – «Тампа-Бэй» сравнивает счет в серии, хотя по игре команда Овечкина смотрелась солиднее в обоих домашних поединках.

Сразу два российских игрока попали в три звезды матча: Василевский стал главным героем, а Евгений Кузнецов получил третий приз.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».