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Дорогой тренер: Медведеву разорят в Канаде

Почему Медведевой придется платить новому тренеру больше, чем Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева
Российская фигуристка Евгения Медведева до сих пор не знает, кто будет спонсировать ее проживание в Канаде и дорогостоящие занятия с новым тренером Брайаном Орсером. Спортивная школа «Самбо-70», в которой работает предыдущий наставник фигуристки Этери Тутберидзе, объявила, что не будет финансировать сотрудничество спортсменки с канадцем. В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что не могут ничего гарантировать до ознакомления с планом подготовки Медведевой к сезону.

С тех пор, как фигуристка Евгения Медведева объявила о своем переходе от российского тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру, в России уже успели обсудить все нюансы ее душевного состояния после поражения на Олимпийских играх — 2018 и прочих психологических причин, побудивших спортсменку покинуть своего многолетнего наставника и родной каток «Хрустальный».

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Однако до сих пор несколько в стороне оставался финансовый вопрос нашумевшего перехода.

Кто будет оплачивать услуги весьма популярного и дорогого тренера Орсера, в группе которого занимаются двукратный олимпийский чемпион Юдзюру Ханю и призер Пхенчхана-2018 Хавьер Фернандес?

По информации портала Globetrotting, канадский специалист назначает себе почасовую ставку, которая составляет больше $100 в час. Если Медведева будет работать с ним в таком же бешеном графике, в котором она делала это с Тутберидзе — по две насыщенных тренировки в день, — то за одни сутки придется отдавать по $500, а может, и больше.

К тому же в первое время Орсер планирует проводить с новой жемчужиной своей группы дополнительные занятия по прыжкам, скольжению и хореографии.

«Медведева собирается переосмыслить себя. Несмотря на все ее титулы, я чувствую, что это только вершина айсберга, она может сделать еще больше», — говорил амбициозный канадец в интервью Icenetwork и, судя по всему, он всерьез намерен добиться от спортсменки еще большего прогресса, чем это сделала Тутберидзе.

Однако все это значит, что на пути к обещанным грандиозным переменам фигуристке придется понести дополнительные расходы.

Раньше двукратная чемпионка мира и Европы могла просто не задумываться о таких вещах, как оплата работы наставника, поскольку занималась в спортивной школе «Самбо-70», где Тутберидзе официально устроена старшим тренером.

Нет сомнений, что звездному тандему также оказывала существенную финансовую поддержку Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Орсер же не имеет никакого отношения ни к российской спортивной школе, ни к ФФККР. Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев уже объявил, что учебное заведение не собирается помогать Медведевой оплачивать услуги канадского специалиста.

«У «Самбо-70» нет таких денег. Платит и организует либо федерация, либо это происходит через спонсоров.

Я не вхож в эту кухню. Самое главное, что Медведева пообещала, что точно будет выступать за «Самбо-70», за Москву и сборную России. Вот это для меня главное», — приводит слова функционера «Реальное время».

Федерация фигурного катания России пока тоже не подтвердила, что готова взять на себя повышенные расходы. В частности, президент ФФККР Александр Горшков сообщил, что, не ознакомившись с предварительным планом подготовки, организация не может заранее ничего гарантировать.

«Пока у нас нет индивидуального плана спортсменки. Когда Евгения, член сборной России, предоставит этот документ, федерация сможет вести предметный разговор по поводу финансирования ее подготовки на следующий сезон», — приводит слова чиновника ТАСС.

До сих пор неясно, когда будет готов требуемый план для Медведевой. По словам ее матери Жанны, спортсменка закончит выступления на нескольких японских шоу в середине июня и только после этого сможет переехать в Торонто для знакомства со своей новой командой, которая займется планированием ее подготовки.

Стоимость сотрудничества Медведевой с Орсером может возрасти еще и потому, что перед началом полноценной работы с фигуристкой специалист планирует «заняться лечением ее травм

и восстановлением с помощью суперсовременных средств, которые есть в Канаде», как сообщил директор «Самбо-70» Лайшев.

Если серебряный призер Пхенчхана не найдет спонсоров, готовых активно поддерживать ее в течение следующих четырех лет — до зимней Олимпиады в Пекине, а федерация откажется заметно повысить расходы на карьеру Медведевой, то у королевы льда могут возникнуть серьезные трудности.

К тому же, помимо больших затрат на спортивное развитие, спортсменке нужно будет элементарно оплачивать свое проживание в Канаде — а это, как минимум, квартира и еда. Учитывая, что фигуристка переезжает в Северную Америку с матерью, все расходы нужно умножать на два.

Впрочем, оснований для глубоких переживаний пока нет.

На данный момент Евгения пользуется популярностью у спонсоров, время от времени подписывая рекламные контракты с известными компаниями.

Нет сомнений и в том, что федерация окажет ей определенную поддержку. Но покроет ли эта помощь всю сумму дорогостоящих занятий и жизни в Канаде — большой вопрос.

Пока Медведева разбирается со спонсорами и переездами, олимпийская чемпионка Алина Загитова уже вовсю ставит программы на следующий сезон. Хореограф из группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз выложил в своем инстаграме фотографию с работы над коротким выступлением фигуристки под музыку из «Призрака Оперы».

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