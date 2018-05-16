Дорогой тренер: Медведеву разорят в Канаде

С тех пор, как фигуристка Евгения Медведева объявила о своем переходе от российского тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру, в России уже успели обсудить все нюансы ее душевного состояния после поражения на Олимпийских играх — 2018 и прочих психологических причин, побудивших спортсменку покинуть своего многолетнего наставника и родной каток «Хрустальный».

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Однако до сих пор несколько в стороне оставался финансовый вопрос нашумевшего перехода.

Кто будет оплачивать услуги весьма популярного и дорогого тренера Орсера, в группе которого занимаются двукратный олимпийский чемпион Юдзюру Ханю и призер Пхенчхана-2018 Хавьер Фернандес?

По информации портала Globetrotting, канадский специалист назначает себе почасовую ставку, которая составляет больше $100 в час. Если Медведева будет работать с ним в таком же бешеном графике, в котором она делала это с Тутберидзе — по две насыщенных тренировки в день, — то за одни сутки придется отдавать по $500, а может, и больше.

К тому же в первое время Орсер планирует проводить с новой жемчужиной своей группы дополнительные занятия по прыжкам, скольжению и хореографии.

«Медведева собирается переосмыслить себя. Несмотря на все ее титулы, я чувствую, что это только вершина айсберга, она может сделать еще больше», — говорил амбициозный канадец в интервью Icenetwork и, судя по всему, он всерьез намерен добиться от спортсменки еще большего прогресса, чем это сделала Тутберидзе.

Однако все это значит, что на пути к обещанным грандиозным переменам фигуристке придется понести дополнительные расходы.

Раньше двукратная чемпионка мира и Европы могла просто не задумываться о таких вещах, как оплата работы наставника, поскольку занималась в спортивной школе «Самбо-70», где Тутберидзе официально устроена старшим тренером.

Нет сомнений, что звездному тандему также оказывала существенную финансовую поддержку Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Орсер же не имеет никакого отношения ни к российской спортивной школе, ни к ФФККР. Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев уже объявил, что учебное заведение не собирается помогать Медведевой оплачивать услуги канадского специалиста.

«У «Самбо-70» нет таких денег. Платит и организует либо федерация, либо это происходит через спонсоров.

Я не вхож в эту кухню. Самое главное, что Медведева пообещала, что точно будет выступать за «Самбо-70», за Москву и сборную России. Вот это для меня главное», — приводит слова функционера «Реальное время».

Федерация фигурного катания России пока тоже не подтвердила, что готова взять на себя повышенные расходы. В частности, президент ФФККР Александр Горшков сообщил, что, не ознакомившись с предварительным планом подготовки, организация не может заранее ничего гарантировать.

«Пока у нас нет индивидуального плана спортсменки. Когда Евгения, член сборной России, предоставит этот документ, федерация сможет вести предметный разговор по поводу финансирования ее подготовки на следующий сезон», — приводит слова чиновника ТАСС.

До сих пор неясно, когда будет готов требуемый план для Медведевой. По словам ее матери Жанны, спортсменка закончит выступления на нескольких японских шоу в середине июня и только после этого сможет переехать в Торонто для знакомства со своей новой командой, которая займется планированием ее подготовки.

Стоимость сотрудничества Медведевой с Орсером может возрасти еще и потому, что перед началом полноценной работы с фигуристкой специалист планирует «заняться лечением ее травм

и восстановлением с помощью суперсовременных средств, которые есть в Канаде», как сообщил директор «Самбо-70» Лайшев.

Если серебряный призер Пхенчхана не найдет спонсоров, готовых активно поддерживать ее в течение следующих четырех лет — до зимней Олимпиады в Пекине, а федерация откажется заметно повысить расходы на карьеру Медведевой, то у королевы льда могут возникнуть серьезные трудности.

К тому же, помимо больших затрат на спортивное развитие, спортсменке нужно будет элементарно оплачивать свое проживание в Канаде — а это, как минимум, квартира и еда. Учитывая, что фигуристка переезжает в Северную Америку с матерью, все расходы нужно умножать на два.

Впрочем, оснований для глубоких переживаний пока нет.

На данный момент Евгения пользуется популярностью у спонсоров, время от времени подписывая рекламные контракты с известными компаниями.

Нет сомнений и в том, что федерация окажет ей определенную поддержку. Но покроет ли эта помощь всю сумму дорогостоящих занятий и жизни в Канаде — большой вопрос.

Пока Медведева разбирается со спонсорами и переездами, олимпийская чемпионка Алина Загитова уже вовсю ставит программы на следующий сезон. Хореограф из группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз выложил в своем инстаграме фотографию с работы над коротким выступлением фигуристки под музыку из «Призрака Оперы».

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