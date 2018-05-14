Боли в спине: вся правда о поражении Медведевой на Играх

Пока известная российская фигуристка Евгения Медведева выступает на ледовых шоу и потихоньку готовится к переезду в Канаду к своему новому тренеру Брайану Орсеру, открываются неожиданные подробности о предыдущем этапе ее жизни — под руководством Этери Тутберидзе.

Оказывается, на Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка выступала с травмой спины, о которой до этого момента не сообщалось широкой публике.

Ранее предполагалось, что фигуристке на Играх могло лишь немного мешать старое повреждение стопы, полученное еще в октябре 2017 года.

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«За несколько дней до московского этапа Гран-при я почувствовала боль в правой ноге. Мы обратились к врачам, которые диагностировали трещину в кости.

В Москве я каталась на обезболивающих, после чего сразу поехала в Германию, где диагноз подтвердился», — рассказывала тогда спортсменка.

Из-за травмы Медведевой пришлось какое-то время походить в гипсе и пропустить финал Гран-при и чемпионат России, что, безусловно, сказалось на подготовке и форме фигуристки на Олимпиаде.

Однако теперь выяснилось, что реальная ситуация была еще сложнее. По информации «Первого канала»,

в Пхенчхане Медведеву беспокоила не только старая травма, но и боли в спине, а точнее — в позвоночнике.

Возможно, именно поэтому спортсменка не пошла на усложнение своей программы, которое могло бы дать ей шанс превзойти Алину Загитову и завоевать золото Игр. В итоге 15-летняя ученица Тутберидзе, первый год выступающая на взрослом уровне, обошла куда более опытную и звездную Медведеву на 1,31 балла и отняла у нее, скорее всего, последнюю возможность в жизни стать олимпийской чемпионкой.

Техническая сложность выступления Загитовой изначально превышала аналогичные показатели у Медведевой, так что Евгении оставалось уповать только на превосходство в артистизме. Оказалось, что этого мало.

«Были разговоры о том, что, в общем, Женя не принимала никак результат Олимпиады, — призналась Тутберидзе уже после ухода знаменитой ученицы.

— Всей командой с ней общались, пытались разобрать, почему получилось второе место, а не первое, почему не хватило одного балла.

Она — моральный лидер, это хорошо. Я вырастила девочку морального лидера, поэтому для нее второго места нет».

Должно быть, вся обстановка в группе Тутберидзе напоминала Медведевой о том, что она взяла лишь серебряную медаль Олимпиады. Стоит отметить, что у спортсменки была отличная возможность все-таки стать чемпионкой Игр не в личных, а в командных соревнованиях, но сборную России тогда подвел Михаил Коляда, проваливший свою короткую программу. По сумме баллов отечественная команда уступила канадцам и довольствовалась лишь вторым местом. И здесь — неудача.

Переезд в Канаду, новый тренер, новые знакомства и эмоции — по крайней мере, эмоциональная перезагрузка у Медведевой точно произойдет, и прошлое перестанет давить мертвым грузом.

К тому же ни в коем случае нельзя сказать, что спортсменка потеряла в компетентности тренерского штаба. Канадец Орсер — невероятно успешный наставник, который, как и Тутберидзе, воспитал олимпийского чемпиона и призера Пхенчхана — только в мужском катании: японец Юдзюру Ханю завоевал золото Олимпиады-2018, а испанец Хавьер Фернандес взял бронзу.

«Орсер — потрясающий человек, он лучший тренер сейчас.

У него тренируются фантастические люди, которые опережают время на много лет, и, если Женя будет здорова, она тоже будет счастлива там», — уверенно заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Любопытно, что сама Медведева опровергает слова своего бывшего тренера Тутберидзе о том, что она никак не могла смириться с поражением от Загитовой. Таким образом, спортсменка не признает версию о своем переходе к Орсеру как о побеге из тупика.

«Многие люди прекрасно понимают, что я не воспринимала серебро как трагедию. Мои слезы после проката не были вызваны абсолютным разочарованием в своих силах или в результате.

Да, я шла за самой высокой наградой, но для меня самое главное в фигурном катании — это получать удовольствие от того, что я делаю. Выходя со льда, я не испытывала никакого сожаления, поскольку я знала, что сделала абсолютный максимум того, что на тот момент я могла сделать», — заверила фигуристка.

Накануне был опубликован предварительный график основных соревнований в фигурном катании сезона-2018/19. Если изменений не произойдет, то российские зрители своими глазами увидят встречу Медведевой и Тутберидзе 16 ноября на московском этапе Гран-при.

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