Пять шайб президента: как Путин в хоккей играл

Президент России Владимир Путин оформил победный пента-трик в очередном гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) между его командой «Легенды хоккея» и сборной НХЛ.

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Встреча завершилась со счетом 12:7 в пользу «Легенд хоккея», по традиции появившихся на льду в красных свитерах.

Уже в дебютном периоде Путин сумел оформить дубль, отдав при этом аж три результативных передачи. Во второй части матча президент пополнил личный баланс еще одним баллом результативности, ассистировав партнерам, а после последнего перерыва и вовсе забросил трижды, внеся внушительный вклад в викторию своей команды.

Цвета «Легенд хоккея» в игре, прошедшей 10 мая в сочинском Дворце спорта «Большой», также защищали министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и великие хоккеисты прошлого Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Павел Буре и другие.

В составе соперников на лед среди прочих вышли предприниматель Владимир Потанин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и экс-футболист сборной России Александр Мостовой.

По окончании встречи глава государства сделал подарок двум юным болельщикам, присутствовавшим на мероприятии, презентовав им хоккейные клюшки со своим автографом, сделанные из новогодней кремлевской ели.

Кроме того, Путин по завершении игры пообщался с другими зрителями поединка, расписавшись на их футболках и сделав с ними несколько снимков.

Обращаясь к участникам матча, президент поблагодарил их за хороший пример, который они дают будущим спортсменам.

«Благодаря вам миллионы людей делают выбор в пользу здорового образа жизни — и это замечательный, отличный, по-настоящему весомый вклад в здоровье нации», — сказал Путин.

Позднее один из лучших футболистов в истории российского футбола Мостовой, выступавший во встрече за проигравшую команду, признался, что специально готовился к игре с президентом.

«Хорошо, что каждый год приезжает так много команд с различных регионов. Все время говорят, что катков не хватает, а я и не знал, что у нас так много катков. Я удивился, что так много людей самых разных возрастов играют в хоккей, — замечательно и прекрасно.

По состоянию здоровья получается не совсем часто выходить на лед. Времени поиграть почти не было, одна смена и все, у нас в команде было очень много народу, все должны играть — тем не менее настроение хорошее. Я всего второй год выступаю в Ночной лиге, в детстве играл в хоккей, поэтому мне немного легче, чем другим, потом я долго играл в футбол, что тоже создает сложности», — приводит слова спортсмена ТАСС.

«Футбол и хоккей в принципе похожи, потому что это коллективные виды спорта. Другое дело, в футбол играют ногами, а ноги — не руки, поэтому, конечно, в футбол тяжелее играть», — добавил Мостовой.

Ранее партнер Путина по «Легендам хоккея» Каменский, в свое время выигрывавший Кубок Стэнли, Олимпиаду и чемпионаты мира, выразил мнение, что глава государства «хорошо играет для своего уровня».

«Путин, я считаю, играет хорошо для своего уровня, для непрофессионала. И он получает удовольствие — а это главное»,

— заявил прославленный хоккеист «Газете.Ru», также поблагодарив президента за поддержку ветеранов вида спорта.

Путин, как известно, не в первый раз выходит на лед в гала-матче НХЛ , ведь именно по инициативе российского главы в 2011 году они и была создана.

Так, например, в минувшем декабре Путин сыграл за «Легенд хоккея» на Красной площади, победив соперников со счетом 9:3.

А в мае 2017-го президент выступал во все том же «Большом», где когда-то проходили матчи хоккейного турнира в рамках зимней сочинской Олимпиады: и тоже выиграл, на этот раз, правда, совсем уж разгромно — 17:6.

В той встрече, к слову, Путину удалось забить аж шесть шайб, а также несколько раз ассистировать партнерам.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя хоккейное хобби главы государства, рассказал, что постигать азы этого вида спорта он стал относительно недавно — незадолго до образования НХЛ.

Однако за прошедшие годы, как показывают результаты последних матчей с его участием, политик сделал серьезные успехи в этом начинании.

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