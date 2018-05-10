Товарищи по скандалу: Армстронг заступился за Россию

Знаменитый американский велогонщик Лэнс Армстронг поддержал российский спорт, над которым, по его мнению, в данный момент ведется слишком уж демонстративный карательный процесс, связанный с допингом. Как заметил 46-летний атлет, в свое время подобное испытал и он сам.

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«Моя история не сильно отличалась от того, что происходит вокруг России. Громкая история, которую любят СМИ и политики, когда те, кто регулирует процесс, могут продемонстрировать силу и показать, что они что-то делают. Символ атакуют, публично расчленяют — и все уходят, довольные собой», — выразил мнение Армстронг.

Кроме того, он раскритиковал действия Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к России, назвав их «большим шоу, которое не принесло реальных результатов».

«Такое случается во всех сферах жизни: я это, русские или статуя конфедерата. Символы атакуют, чтобы те, кто регулирует процесс, выглядели хорошо, но проблема от этого не меняется», — цитирует американца VeloNews.

Напомним, что Армстронг, завершивший карьеру еще в 2011 году и поныне является, пожалуй, самым известным представителем велогонок в истории — правда, своей текущей славе Лэнс рад едва ли.

Дело в том, что весь жизненный путь велогонщика разделился на «до» и «после» масштабного допингового разбирательства в его отношении — если перед стартом расследования Армстронг по праву носил титул одного из самых титулованных и раскрученных атлетов планеты, то уже после решения суда стал настоящим изгоем.

Началось все с того, что о массовых допинговых нарушениях Лэнса по ходу всей его карьеры в эфире американского телевидения

в 2011-м сообщил экс-партнер спортсмена по сборной США Тайлер Хэмилтон, рассказавший, что частенько видел, как соотечественник употребляет запрещенные вещества.

Уже спустя год велогонщик, видимо, уставший врать антидопинговым службам страны, всерьез взявшимся за его историю и уже нашедшим некоторые доказательства, на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором уведомил о прекращении попыток доказывать собственную невиновность в суде.

Вскоре Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило о пожизненной дисквалификации Армстронга, впоследствии опубликовав огромный доклад, в котором подробно описало множественные махинации спортсмена с запрещенными веществами, также обвинив его сообщников.

Как итог — у Лэнса отняли вообще все достижения, добытые им после его возвращения в спорт в 1998-м (паузу атлет брал вследствие ракового заболевания, которое он — вопреки ожиданиям медиков — поборол), обязав при этом вернуть огромные призовые за победы.

Примерно тогда же велогонщик лишился крупных рекламных контрактов с компаниями, до разбирательства охотно с ним сотрудничавшими.

В 2013 году Армстронг впервые публично признался в содеянном, раскаявшись в эфире популярного шоу Опры Уинфри, где рассказал о специально созданной под него допинговой системе.

Там же Лэнс отметился фразой, что «без запрещенных веществ невозможно семь раз выиграть «Тур де Франс», что ему в свое время удалось».

Сама история, естественно, уже скоро стала сюжетом для многих книг и фильмов — в одной из картин по мотивам карьеры Армстронга, например, снялся известный голливудский актер Бен Фостер.

Готовясь к съемкам ленты, в российском прокате получившей нехитрое название «Допинг», исполнитель роли велогонщика, что примечательно, также использовал запрещенные вещества с целью лучше вжиться в образ.

Стоит отметить, что продолжает разгребать последствия своих допинговых грехов спортсмен до сих пор.

Так, в этом апреле стало известно, что Армстронг согласился выплатить $5 млн, чтобы в досудебном порядке уладить очередной иск со стороны американских властей.

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