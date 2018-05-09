За слова ответила: Шарапова отомстила ненавистнице

Российская теннисистка Мария Шарапова победила француженку Кристину Младенович в матче третьего круга турнира в Мадриде. Встреча, продлившаяся 93 минуты, завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу экс-первой ракетки мира.

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Старт поединка, что примечательно, остался вовсе не за Марией — уже в первом гейме на своей подаче 31-летняя Шарапова позволила более молодой сопернице сделать брейк на дополнительных розыгрышах, тогда как в следующей партии представительна Франции подобного себе не позволила, выиграв оную почти всухую.

Перелом случился уже ближе к экватору сета: уступая 1:3, россиянка внезапно стала попросту уничтожать оппонентку, взяв у той аж пять геймов кряду.

Плюс-минус повторился сценарий и во второй части матча — в ее стартовой половине 24-летней Младенович с трудом, но все же удавалось сдерживать натиск визави, однако ближе к завершению сета Кристина все-таки не сдюжила, позволив Марии оформить брейк, который в итоге и стал для нее роковым.

В ходе игры россиянка исполнила девять эйсов, допустила три двойные ошибки и столько же раз совершила брейк. Что касается француженки, то на ее счету две подачи навылет и четыре невынужденные ошибки.

Напомним, что особенным личное противостояние Шараповой и Младенович стало в результате проблем россиянки с мельдонией —

когда Мария, признавшаяся в употреблении запрещенных веществ по ошибке, отбывала 15-месячную дисквалификацию, она подвергалась критике со стороны лишь нескольких коллег по «цеху», и одной из них была, как можно догадаться, именно Кристина.

Причем Младенович не просто вежливо выражала свою позицию, а откровенно обзывала заслуженную теннисистку, величая ту, например, «вруньей» и «предательницей».

«Практически все теннисистки думают, что она обманщица и предательница. Теперь есть определенные сомнения в том, что она заслужила все те победы, которых она добилась. То, что она сделала, — это ужасно, но хорошо, что теперь все об этом знают», — говорила Кристина спустя несколько дней после скандальной пресс-конференции Марии.

Особенно забавно, что уже сразу же после возвращения Шараповой (сама россиянка, к слову, крайне рассудительно отвечала на критику Младенович, говоря, что у каждого есть право на собственной мнение) на корт антагонисткам пришлось сойтись лицом к лицу в полуфинале турнира в немецком Штутгарте, и в том поединке успех остался за представительницей Франции — 6:3, 5:7, 4:6.

Примерно тогда же она объяснила, почему так зла на россиянку.

«Мы все боремся за чистый спорт, так что для меня это очень важно – честность и чистота спорта. Я была расстроена, потому что очень уважала ее как спортсменку. И поэтому я ее критиковала»,

— заявила девушка.

Уже после отчетного матча сама Шарапова выразила мнение, что прошлые слова не имеют ныне особого значения.

«Не думаю, что имеет значение то, что она или я говорили в прошлом. Важно то, что происходит на корте сейчас. Для меня самое главное, что я вышла в следующий круг.

Важно то, что происходит сейчас. Не думаю, что потом, когда мы будем ходить с палочкой, кто-то вспомнит наш матч в первом круге Уимблдона несколько лет назад, или полуфинал Штутгарта-2017, или матч в Мадриде. Эти матчи не останутся в истории, но помогают пробиться в ту стадию, на которой я хочу играть»,

— передает слова Шараповой официальный сайт WТА.

Любопытно также, что победа над Младенович вывела Шарапову в ее первый за четыре месяца четвертьфинал турнира WTA.

При этом на трех последних первенствах Мария и вовсе стабильно вылетала в первых раундах, уступив в Дохе румынке Монике Никулеску, в Индиан-Уэллсе — японке Наоми Осаке, а в Штутгарте — француженке Каролин Гарсии.

К счастью, уже к старту турнира в Мадриде бывшая первая ракетка мира, на данный момент занимающая в женском одиночном рейтинге лишь 52-е место, подошла в куда лучшей форме, что мгновенно отразилось на результатах

— бессильны перед Марией оказались румынки Михаэла Бузэрнеску (6:4, 6:1) и Ирина Бегу (7:5, 6:1), а также уже упомянутая Младенович.

Добавим, что в сетке турнира в Мадриде до сих пор выступает еще одна россиянка — Дарья Касаткина, которая за выход в полуфинал сразится с чешкой Петрой Квитовой.

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