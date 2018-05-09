Фанаты «Спартака» на чужом матче: странный финал Кубка

«Тосно». Четыре финала вместо одного

Перед самым странным финалом Кубка России в истории все болельщики разделились на два лагеря. Представителя первого считают, что турнир себя полностью дискредитировал, а их оппоненты уверены в том, что Кубок страны на этот раз получился довольно интригующим.

В финале сыграют далеко не те, кого там привыкли видеть. Простой середняк ФНЛ и аутсайдер Премьер-лиги, близкий к тому, чтобы вновь опуститься в «лучшую лигу мира»,

как иронично называют любители футбола второй по силе дивизион страны.

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«Тосно», вне всякого сомнения, является автором главной сенсации нынешнего розыгрыша Кубка России. Клуб из Ленинградской области в полуфинале обыграл сам московский «Спартак» — причем на его же стадионе. Действующий обладатель золотых медалей РФПЛ уже настраивался на победу в Кубке в следующем матче, но дерзкий дебютант высшего дивизиона сначала сравнял счет (1:1), а затем дотянул до серии пенальти, в которой оказался удачливее красно-белых (5:4).

Однако путь к финалу команды из Ленинградской области до матча со «Спартаком» не выглядел архисложным.

Более того, красно-белые — первый соперник из РФПЛ, с которым встретились тосненцы. До них команда Дмитрия Парфенова разбиралась с «Тюменью» (2:1), «Томью» (0:0 — в основное время, 6:5 — по пенальти) и «Лучом-Энергией» (2:1) из ФНЛ.

Стоит отметить, что перед финалом Кубка России положение «Тосно» в чемпионате удручающее. Команда идет на 15-м месте в турнирной таблице и, чтобы избежать прямого вылета, ей необходимо в последнем туре набирать больше очков, чем «Анжи». Клуб из Ленинградской области будет играть на выезде с «Уфой», а махачкалинцы встретятся в гостях с ЦСКА.

Даже если «Тосно» сумеет забраться на 14-ю строчку, ему будет необходимо провести два стыковых матчах с рвущимся в элиту красноярским «Енисеем».

Получается, что сегодняшних номинальных хозяев ждет не один финал, а четыре. Такая нагрузка может сыграть на руку «Авангарду».

«Авангард». Клуб, который влюбил в себя Дудя

Курский клуб все вопросы в чемпионате уже решил. «Авангард» расположился на 11-м месте — ровно в середине таблицы ФНЛ — и спокойно готовится к главному матчу в своей истории.

Главную сенсацию команда сотворила еще на стадии 1/16 финала, когда обыграла на домашнем стадионе московский ЦСКА (1:0 в дополнительное время), после чего успешно прошла «Тамбов» (2:0), «Амкар» (0:0 — в основное время, 7:6 — по пенальти) и «Шинник» (1:0). Кроме того, до неожиданной победы над красно-синими «Авангард» выбил в 1/32 финала брянское «Динамо» (1:0).

Таким образом, за пять матчей в Кубке России «Авангард» не пропустил ни одного мяча.

«Все бьются, все стараются защитить ворота. Мы всегда придерживаемся такого правила, что надо хорошо сыграть в защите, а впереди момент обязательно будет», — говорил в интервью «Газете.Ru» голкипер курского клуба Александр Кобзев.

Успешное выступление «Авангарда» привлекло внимание известного журналиста Юрия Дудя. В одном из своих блогов ведущий популярной программы на YouTube задался вопросом, что делает на домашнем стадионе команды «Трудовые Резервы» синий гараж.

В итоге «Авангард» выпустил клип, в котором обыгрывается загадочность объекта. Получилось очень круто.

«Офигенно! В финале жестко болеем за вас, пацаны!» — написал Дудь в комментариях.

Судя по комментариям к записи в социальных сетях, последние несколько дней Курск действительно живет футболом. Однако букмекеры все же считают фаворитом «Тосно».

Коэффициент на итоговую победу клуба из Ленинградской области — 1,5. Шансы на итоговый успех «Авангарда», по мнению специалистов, примерно один к трем.

Волгоград. Бесплатные билеты за шесть тысяч

Финал Кубка России пройдет в Волгограде на построенном к чемпионату мира — 2018 стадионе. Арена расположена в самом живописном месте города — на берегу Волги у подножья мемориального комплекса «Мамаев курган».

Здесь раньше располагался Центральный стадион, где исторических успехов добивался местный «Ротор», в числе которых был матч с «Манчестер Юнайтед» и вице-чемпионство высшей лиги в 1993 и 1997 годах. Также арена принимала поединки сборных России и СССР.

Удивительно, но на финал Кубка России в солидном количестве приехали болельщики… «Спартака».

«Мы купили билеты еще до полуфинального матча против «Тосно». Но красно-белые в финал случайно не вышли (смеется). Гостиница невозвратная, билеты невозвратные. На матч нам пофигу, мы едем просто посмотреть город», — сказал «Газете.Ru» воодушевленный фанат Максим.

Возможно, опасаясь низкой заполняемости стадиона, руководство российского футбола приняло решение сделать вход на финал свободным.

«Вход на финал Кубка России будет бесплатным. Это народный финал», — говорил пару недель назад вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко.

Однако данное решение имело и негативные последствия. Все приглашения на матч быстро разобрали и в дело вступили спекулянты.

Популярные сайты объявлений запестрили предположениями, где бесплатные билеты продавали за 150, 300, 500, 1200 и даже 6 тыс. рублей.

Бесплатный билет можно купить за 1200 рублей. Как тебе такое, Илон Маск? pic.twitter.com/rvDHyYudx0 — Лесик Константин (@kostyalesik) 9 мая 2018 г.

«Билеты продавались в специальных кассах. Очереди были километровые. Естественно, приглашения достались не всем. После закрытия касс люди с билетами шли в конец очереди и предлагали их за 400 рублей», — рассказал «Газете.Ru» житель Волгограда Александр.

Остается надеяться, что промысел спекулянтов не повлияет на заполняемость стадиона и 45-тысячная арена соберет аншлаг.

Матч «Тосно» — «Авангард» пройдет 9 мая и начнется в 19.00 по московскому времени. Победитель поединка получит прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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