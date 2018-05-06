«Уход от Тутберидзе не спасет Медведеву, ее время прошло»

— Евгения Медведева ушла от своего многолетнего тренера Этери Тутберидзе. Насколько быстро можно привыкнуть к сотрудничеству с новым наставником после десяти лет работы с другим?

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию, наставник чемпионов мира Марии Петровой и Алексея Тихонова Людмила Великова:

Ну, вот как от меня ушла Ксения Столбова и стала олимпийской чемпионкой с моими программами — вот так же и здесь. Дети уходят. Значит, что-то не то было.

Как их можно осуждать? У них одна жизнь — короткая, спортивная. Они живут, как считают нужным. Человек идет туда, где, как он считает, ему будет лучше. Осуждать Медведеву мы не имеем права, не зная всех обстоятельств. Посмотрим на нее в сезоне. В этой ситуации

жаль тренера — вот и все. Ну, значит, Этери заслуживает того, что от нее уходят.

— Но даже если Медведева уйдет, у Тутберидзе останутся юные фигуристки, которые уже прыгают четверные.

Л. В.: Четверные уходят с возрастом. Так же, как мальчики теряют голос, так и девочки теряют прыжки. Когда начинает развиваться масса, такие возможности теряются, так что взрослые не смогут исполнять четверные. Хотя, может, какая-то девочка окажется с генами мальчика — вот она прыгнет (смеется).

Я недавно общалась с Сергеем Дудаковым (один из тренеров команды Тутберидзе. — «Газета.Ru»), и он тоже думает, что девочки потеряют четверные прыжки. И Татьяна Анатольевна Тарасова вещает об этом по телевизору в каждой передаче.

— Может ли смена тренера кардинально повлиять на выступления Медведевой?

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров:

Жене Медведевой уже 18. По моим ощущениям, переход к другому тренеру сейчас ничего не даст. В женском одиночном катании девочки выигрывают в основном до 18-20 лет.

Я не беру сейчас итальянку Каролину Костнер (в 30 лет занимает призовые места на этапах Гран-при. — «Газета.Ru»), бывает и такое. Но в настоящее время фигурное катание в плане сложности идет вперед семимильными шагами.

Десятилетние девочки уже делают те каскады, с которыми Медведева выигрывала чемпионат мира. Юные подопечные Тутберидзе исполняют уже по два четверных прыжка на юниорских соревнованиях.

Женя Медведева в свои 18 лет уже вряд ли выучит четверной прыжок. Такие элементы можно освоить только в юном возрасте.

Женя сама была новатором в плане сложных каскадов с руками наверху, она повела за собой много детей. Но сейчас так быстро развивается фигурное катание — причем происходит это именно в группе Тутберидзе, — что каждая следующая девочка делает элементы все сложнее и сложнее.

Я могу, конечно, пожелать Медведевой удачи, чтобы у нее все сложилось с новым тренером, но это никак не поможет ей обыгрывать тех девочек, которые сегодня стоят позади нее.

Вот вам пример — Алина Загитова (15-летняя фигуристка обошла Медведеву в очном противостоянии на чемпионате Европы — 2018 и Олимпийских играх в Пхенчхане. — «Газета.Ru»). Но за ней стоят уже десять девчонок, которые готовы заменить саму Алину.

Переход Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсеру не спасет никаким образом. Аделина Сотникова выиграла Олимпиаду в 2014 году — и все. Ее время прошло.

Через два года уже появляются новые девочки — и слава богу, что они у нас есть. Но время Жени ушло. Медведева могла завоевать золото только на Олимпийских играх — 2018, я уверен в этом.

Через четыре года Жене будет 22, а 15-летние девочки будут исполнять четверные. Каким образом она будет с ними соревноваться? Ну да, может, она еще прокатается пару лет, но в плане сложности Медведева все равно будет уступать юным фигуристкам.

— Алексей Ягудин сравнил уход Медведевой от Тутберидзе со своим собственным уходом от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой во времена конкуренции с Евгением Плющенко…

Р. К.:

Абсолютный бред. Это несравнимые вещи. Ягудин был у Мишина неотесанным поленом, которое умело прыгать. Но в артистическом плане он был очень слаб.

Татьяна Анатольевна сделала из него человека и выпилила из этого полена красивую фигуру. К тому же — Ягудин был предельно мотивирован из-за того, что у них было конкретное сражение с Плющенко. Поэтому они и исполняли те прыжки, которые потом на протяжении десятилетия никто не мог повторить.

Здесь совсем другая ситуация. Все-таки Медведева — полноценно раскрывшаяся спортсменка. Она и в технике, и в артистичности была супер. Не думаю, что Орсер сможет сделать что-то сверхъестественное и превратить Женю в человека, который завтра будет способен бороться с девчонками Тутберидзе.

— Появилась информация, что Медведева также может сменить гражданство на канадское (если будет сотрудничать с Орсером) или на армянское. На ваш взгляд, есть ли в этом смысл?

Р. К.: Я об этом особенно ничего не знаю. Думаю, сейчас очень много прессы вокруг Медведевой, вот и все. Захочет сменить гражданство, сменит. Но в спортивном смысле это никак не поможет и не повлияет на результат.

— На ваш взгляд, почему Тутберидзе очень хорошо работает с юными спортсменками, а вот с повзрослевшими фигуристками на данный момент почти не имела дела?

Р. К.: Что значит, с повзрослевшими? Медведева два раза подряд выигрывала чемпионат мира — ей было 15 и 17 лет. А с какими надо работать, с 25-летними или 30-летними?

Тутберидзе тренирует маленьких девочек и доводит их до возраста, в котором обычно они выигрывают Олимпиаду и чемпионаты мира. В 25 уже мало кто катается. Это единицы, как Костнер. Так что Этери и не должна работать со взрослыми.

У взрослеющих девочек появляются трудности с мозгами в 16-18 лет, особенно если они уже чего-то добились. В этом вся проблема — в девочках, а не в Этери. Мальчики, букетный период — все это начинается. И Этери тут ни при чем, она уже бессильна.

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