«России не нужно устраивать показуху на ЧМ-2018»

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что сборная страны покажет волевой и бескомпромиссный футбол на стартующем в июне домашнем чемпионате мира — 2018. Об этом глава государства заявил в ходе заседания наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018», прошедшем 3 мая в Сочи.

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«Этим летом в Россию приедут действительно лучшие из лучших — самые талантливые футболисты мира, однако особое внимание российских болельщиков будет приковано к выступлению национальной команды.

Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и главное — покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики»,

— сказал Путин, после чего пожелал удачи российскому коллективу.

«Думаю, что будет правильно, если мы пожелаем успеха нашим игрокам и тренерскому штабу», — добавил президент.

Он также подчеркнул, что на данный момент подготовка страны к ЧМ-2018 уже практически завершена — и сейчас начинается «этап точечной настройки».

«Подготовка к чемпионату миру по футболу практически завершена. Россия к турниру готова. Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точеной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства», — пояснил Путин.

Обращаясm к губернаторам, глава государства призвал субъекты России обеспечить гостей и участников мундиаля комфортом, грамотной логистикой, а также культурной программой.

«Нагрузка на все региональные структуры вырастет в разы. Ситуация потребует постоянного внимания и вашего личного участия в организации этой работы.

В течение целого месяца наши регионы будут находиться в центре внимания всего мира, включая десятки международных СМИ. Отдельно обращаю внимание на своевременное и надежное благоустройство городов, принимающих матчи и болельщиков, причем имею в виду не только те субъекты, где пройдут матчи, но и те, где будут жить и тренироваться команды, те, которые будут посещать болельщики», — сказав президент, отметив, что «конечно, эта задача не только к чемпионату».

«Смысл не в том, чтобы устраивать штурмовщину и показуху. Порядок, благоустройство — это повседневная работа региональных и муниципальных властей в интересах, прежде всего, местных жителей»,

— добавил Путин.

Коснулся он и темы необходимой медпомощи многочисленным болельщикам ЧМ-2018.

«Надо предусмотреть механизм, исключающий любые бюрократические препоны и проволочки. Отсутствие у человека страховки или регистрация в другом городе — вопрос чисто технический, главное — своевременное и качественное оказание медицинской помощи», — сказал президент.

Выступил на заседании и руководитель Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. От лица главы организации он пообещал помочь России провести лучший чемпионат мира в истории.

«Можете рассчитывать на меня, на ФИФА, вместе мы сделаем этот чемпионат мира лучшим в истории. Россия полностью готова принять у себя и провести праздник для всей планеты.

Хотел бы поблагодарить президента России, все регионы, оргкомитет, всех, кто работает во имя чемпионата мира, волонтеров. У нас есть команда, как в футболе: мы работаем все вместе, мы победим на чемпионате мира.

Отличные стадионы готовы, солнце везде светит. Хотелось бы отметить работу, проделанную в области безопасности, она уникальна. Мы уже говорили о паспорте болельщика, транспортных программах, всех услугах, доступных болельщикам», — выразил мнение спортивный чиновник.

Говоря о вкладе России в организацию турнира, Инфантино также поздравил Путина с недавней победой на президентских выборах.

«Прежде всего, от всего сердца хотел бы поздравить Владимира Владимировича с победой на выборах.

Я несколько дней назад был в Нигерии, где меня спросили, насколько Россия готова к чемпионату мира. Я, не задумываясь, ответил — на 100 процентов. Потом подумал и сказал, что уровень подготовки страны к проведению турнира составляет 99 процентов, потому что еще обязательно что-то необходимо завершить. Это очень важные последние дни», — сказал швейцарец.

По словам министра спорта страны Павла Колобкова, Россия выполняет все обязательства перед ФИФА по подготовке к главному турниру четырехлетия.

«В настоящее время подготовка к чемпионату мира вступила в завершающую стадию, обязательства, данные нами ФИФА, выполняются. С 2014 года реализуется 254 объекта капитального строительства, также в настоящее время выполнено 198 мероприятий, 63 — на завершающей стадии.

Ключевой момент — ввод в эксплуатацию стадионов и проведение тестовых мероприятий, объекты поставлены на кадастровый учет, все сделано в соответствии с Российским футбольным союзом (РФС). Сейчас проведено 15 тестовых матчей из 27 запланированных, поэтому можно точно сказать, что Россия в полном объеме выполняет обязательства», — уточнил Колобков.

Он также сообщил, что по окончании чемпионата мира все временные сооружения планируется передать регионам на безвозмездной основе.

«Стадионы станут домашними аренами футбольных клубов, на которых будут проводиться матчи чемпионата и первенства России. Предполагается многофункциональное использование стадионов для проведения других спортивных, массовых и зрелищных мероприятий.

В качестве наследия планируется безвозмездно передать объекты временных строений и сооружений для нужд регионов»,

— заявил Колобков.

Стоит отметить, что в преддверии заседания Путин и Инфантино вместе осмотрели сочинский стадион «Фишт» — одну из главных арен предстоящего ЧМ-2018.

В ходе визита на объект они оценили вид на трибуны от лица футболистов, а также зашли в подтрибунное помещение, разминочную зону и раздевалки.

Кроме того, президенты России и ФИФА посетили сочинский центр выдачи паспортов болельщика мундиаля-2018, получив там собственные удостоверения.

Чемпионат мира — 2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. На групповой стадии турнира отечественная сборная сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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