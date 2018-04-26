Крути педали: добраться на чемпионат мира за 50 дней

Житель Саудовской Аравии Михлед бен Халид аль-Отейби начал свое 50-дневное путешествие в городе Табук, который находится на северо-западе королевства.

По плану путешественника, его маршрут пройдет через территории Иордании, Египта и Турции. К старту чемпионата мира Халид аль-Отейби намерен добраться до Москвы.

В общении с журналистами саудовец рассказал, что в поездку он взял с собой флаг Саудовской Аравии и фотографии Хранителя двух благородных святынь — короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

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Для того, чтобы успеть к матчу открытия чемпионата мира, в котором 14 июня сборная Саудовской Аравии сыграет с командой России, Халиду аль-Отейби предстоит преодолеть более 4 тыс. км. Подданный Саудовского королевства не единственный, кто решил таким способом добраться до страны-хозяйки мундиаля.

Египетский путешественник Мухаммед Нофаль отправился на велосипеде из Каира в Москву за 18 дней до старта пробега Халид аль-Отейби.

«Идея такого путешествия возникла после того, как сборная Египта впервые за 28 лет пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу», — рассказал Нофаль РИА «Новости» перед началом поездки.

По мнению путешественника, для которого это уже не первая дальняя поездка на велосипеде, такой способ передвижения позволяет набирать новый опыт и обогащаться культурно.

Путешествие Нофаля пройдет в несколько этапов. На первой его части велосипедист проедет до порта Нувейба, а затем на пароме отправится в иорданский город Акабу, а оттуда доберется до столицы страны — Аммана.

Из-за нестабильной политической ситуации велосипедист отказался от поездки по Сирии и Ираку. Поэтому из столицы Иордании он на самолете отправится в столицу Болгарии Софию, а затем вновь пересядет на велосипед и поедет в Москву через Румынию, Молдавию и Украину.

Границу России Нофаль пересечет 31 мая, а 7 июня он уже планирует прибыть в Москву. В общей сложности путешественник преодолеет более 5 тыс. км.

Египтянин отметил, что при разработке маршрута он старался избежать любых неожиданностей. «Были изучены все возможные риски, погодные условия, дороги, но, в любом случае, какая-то опасность всегда присутствует», — заявил Нофаль.

Для столь длительного путешествия велосипедист заранее получил визы нескольких стран, а также паспорт болельщика, чтобы без трудностей пересечь границу России. Не во все государства Нофалю удалось получить визы — помешала нехватка времени. Однако путешественника поддержат египетские посольства.

«Меня в этой поездке поддерживают министерство по делам молодежи и спорта, МИД, Российский центр науки и культуры в Каире. Это и логистическая и визовая поддержка, а также информационное обеспечение», — сказал египтянин.

Нофаль надеется, что на поездку ему придется потратить минимум средств. Обычно подобные поездки обходятся в сумму от тысячи до $20 тыс. Он отметил, что в каждой стране «его будут принимать как гостя».

«Я почти ничего не планирую тратить в эту поездку: в ряде стран меня будут принимать как гостя, также часть затрат помогут покрыть доходы от съемок и публикаций на радио, телевидении, в газетах и агентствах, реклама», — сказал путешественник.

Домой Нофаль планирует отправиться вместе с национальной командой своей страны.

Сборная Египта в третий раз в своей истории вышла в финальную часть чемпионата мира. На мировом первенстве она сыграет с командами Уругвая и Саудовской Аравии, а также со сборной России. Матч между египетскими и российскими футболистами пройдет в Санкт-Петербурге 19 июня.

На чемпионат мира решили отправиться не только жители тех стран, чьи национальные команды примут участие в турнире.

Малазийцы Утаякумара и Муругана отправились на мотоциклах в Россию из Куала-Лумпура 20 апреля. Путешественникам предстоит преодолеть более 16 тыс. км, а маршрут их пройдет через Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Лаос, Китай и Монголию.

Мотоциклисты надеются, что к старту чемпионата мира 14 июня они прибудут в Москву. Отмечается, что малазийцы планируют обновить национальный рекорд по протяженности мотопутешествия.

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