Аривидерчи, мистер: Манчини уходит в сборную Италии

Итальянский специалист Роберто Манчини покинет «Зенит» для того, чтобы стать главным тренером национальной сборной своей родной страны. Ряд итальянских СМИ сообщил, что о назначении тренера будет официально объявлено до конца мая.

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53-летний специалист 30 апреля в Риме провел переговоры с Итальянской федерацией футбола (FIGC). Нынешний наставник сине-бело-голубых пообщался с вице-комиссионером организации Алессандро Костакуртой и менеджером национальной команды страны Габриэле Ориали.

Кроме того, в ближайшее время Манчини, которого болельщики называют «мистер», встретится с главным комиссионером FIGC Роберто Фаббричини.

«Работа в тренерском штабе сборной Италии невероятно престижна, и я был бы рад возглавить ее, потому что итальянская команда — одна из лучших в мире.

Да, очень печально, что сборная Италии не примет участия в предстоящем чемпионате мира, но мы не теряем надежды на то, что через некоторое время вновь станем первыми в мире.

Отставать от других национальных команд совсем не в стиле Италии, так как у нас очень любят футбол», — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.

«Если в один прекрасный день мне подвернется шанс занять место главного тренера в национальной команде Италии, это будет замечательно», — добавил тренер.

Сборная Италии по футболу не попала на чемпионат мира впервые за 60 лет. Право сыграть летом 2018 года в России «скуадра адзурра» в стыковых матчах оспаривала с национальной командой Швеции. Чемпионы мира 2006-го года уступили по сумме двух встреч. На выезде они уступили со счетом 0:1, а дома довольствовались ничей — 0:0.

Роберто должен подписать контракт со сборной Италии до 2020 года.

Тренерский штаб итальянца будет зарабатывать около €5 млн в год без учета бонусов. Манчини согласился потерять в зарплате, ведь в «Зените» он получал €6 млн.

Роберто расторгнет контракт с «Зенитом» по обоюдному согласию сторон. Клуб не будет выплачивать тренеру неустойку за досрочное прекращение трудовых отношений. Кроме того, тренер уже проинформировал игроков сине-бело-голубых о своем предстоящем уходе.

Манчини возглавил «Зенит» 1 июня 2017 года. Президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко сделал Роберто одним из 15-ти самых высокооплачиваемых тренеров мира. С приходом итальянца клуб с берегов Невы связывал самый большие надежды.

«У «Зенита» самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов», — говорил тогда Фурсенко.

Кроме того, приход Манчини был связан с привлечением сразу пяти молодых аргентинских футболистов. «Зенит» усилили Эммануэль Маммана, Себастьян Дриусси, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер.

И начало сезона у сине-бело-голубых действительно получилось ярким. В первом матче при новом наставнике «Зенит» обыграл на выезде «СКА-Хабаровск» (2:0), а через несколько туров просто уничтожил действующего чемпиона страны «Спартак» на домашнем стадионе со счетом 5:1.

После семи туров клуб из Санкт-Петербурга уверенно лидировал, набрав 19 очков из 21-го возможного. На групповом этапе Лиги Европы «Зенит» в шести матчах одержал пять побед и однажды сыграл вничью.

Однако в конце осени результаты сине-бело-голубых резко пошли на спад. Все началось с домашнего поражения питерцев от тульского «Арсенала» (0:1). Затем «Зенит» сокрушительно уступил «Локомотиву» на родном стадионе со счетом 0:3, что стало очень серьезным ударом для чемпионских перспектив команды Мачнини.

Кроме того, «Зенит» вылетел из Кубка России в первом же раунде. «Львы» пострадали от питерского «Динамо» на стадии 1/16 финала (2:3). Довершило крах команды Манчини гостевое поражение от «Спартака» со счетом 1:3 в одном из последних матчей 2017 года.

Неудачное завершение года для «Зенита» многие связывали с тем, что команда не представляла собой единого целого, разделившись на два обособленных лагеря, во главе одного из которых был аргентинские футболисты. Также на игру клуба могла повлиять внезапная смерть спортивного директора Константина Сарсании. 49-летний специалист скоропостижно ушел из жизни 7 октября из-за оторвавшегося тромба.

Зимой «Зенит» совершил ряд странных трансферов. Клуб усилили футболисты «Рубина» Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев, а также форвард «Тосно» Антон Заболотный.

Манчини решил отправить в аренду ряд игроков, которые в свое время были одними из лидеров сине-бело-голубых, однако при новом наставнике перестали регулярно играть. Олег Шатов ушел в «Краснодар», Артем Дзюба в тульский «Арсенал». Не сумевший проявить себя в «Зените» Кристиан Нобоа вернулся в казанский «Рубин».

Не получилась у команды под руководством Манчини и вторая часть сезона. Коллектив вылетел из Лиги Европы, уступив немецкому «Лейпцигу» (1:2, 1:1), а также потерял еще несколько позиций в турнирной таблице чемпионата России. Ситуацию усугубили тяжелые травмы ключевых игроков клуба — Кокорина и Мамманы.

Особым ударом для Манчини как тренера стали голы от его бывших футболистов. Шатов и Дзюба поразили ворота «Зенита» в поединках второго круга. Причем, оба раза после этих мячей питерцы лишались очков — в матче с «Краснодаром» они проиграли (1:2), а с тульским «Арсеналом» сыграли вничью (3:3).

Весной итальянец сдал и в психологическом плане. Тренер неоднократно выступал с критикой руководства, говорил о том, что игру команды в атаке усилят только Лионель Месси и Криштиану Роналду и даже умудрился гневно написать болельщику в инстаграме, который оскорбил Роберто.

За два тура до финиша РФПЛ положение «Зенита» печально. Команда идет на четвертом месте в таблице и впервые с 2009 года рискует остаться без медалей чемпионата страны.

Чтобы претендовать на Лигу чемпионов питерцам необходимо обыграть рвущийся к чемпионству «Локомотив» на выезде и «СКА-Хабаровск» дома. При этом «львам» нужны осечки «Спартака» и ЦСКА, которые еще сохраняют шансы на золотые медали.

Манчини за свою работу неоднократно подвергался критике со стороны известных экспертов. В частности о тренере высказывался знаменитый телекомментатор Геннадий Орлов.

«У «Зенита» нет поставленной игры. Конечно, Манчини доработает до конца года, но задачу не выполнит — не станет чемпионом и с такой игрой вряд ли попадет в зону Лиги чемпионов.

Еще одна цель перед сезоном была — далеко пройти в Лиге Европы. Там выступили лучше, чем в прошлом году, но это, знаете, маленькие радости. Изначально вообще замахивались на победу, в крайнем случае, выход в финал.

Вот эти замечания Манчини о том, что ему не купили игроков… Мы уже общались с Фурсенко. Сначала он мне претензии предъявил: «Что же ты так жестко отзываешься о нашем тренере?» А я ему: «Как не говорить жестко, если он позорит «Зенит»? Вы же президент. Он же против вас говорит! Говорит, что вы ему не купили игроков. Это же после каждого матча мы слышим», — рассказывал Орлов в программе «ГСО Live».

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