Клятва «Баварии»: немцы хотят остановить «Реал»

«Реал Мадрид» (Испания) — «Бавария» (Германия) (начало в 21.45 мск)

Первый матч полуфинального противостояния мадридского «Реала» и «Баварии» в Мюнхене принес успех испанской команде.

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На гол Йозуа Киммиха подопечные Зинедина Зидана ответили до перерыва хлестким выстрелом ставшего самым результативным защитником в истории плей-офф Лиги чемпионов Марсело и убийственной контратакой в исполнении связки Лукас Васкес — Марко Асенсио после.

Матч на «Альянц-Арене» оставил у его хозяев неприятное послевкусие. Команда Юппа Хайнкеса действовала очень напористо и доставляла победителю двух последних розыгрышей Лиги чемпионов много проблем своими прессингом и креативными действиями в атаке.

«Бавария» владела мячом 60% игрового времени, больше била в сторону ворот и в створ, создала больше явных голевых моментов, но все равно проиграла своему самому неудобному сопернику последних лет.

Два пропущенных на своем поле мяча серьезно осложняют задачу мюнхенцев по выходу в финал. Виктория на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:0 баварцев не устраивает, им просто необходимо забивать как минимум дважды.

При этом первая игра серьезно проредила основные составы соперников. Так, «Бавария» лишилась «хрустального» Арьена Роббена, даже за проведенные в первом поединке первые восемь минут игры успевшего помучить мадридскую защиту, и столпа обороны Джерома Боатенга, ранее не пропускавшего игр в текущем сезоне.

«Реал» тоже понес потери. Матч в Мюнхене лишил Зидана сразу двух футболистов старта, и если потеря Иско существенна, но не кажется критичной при имеющемся подборе футболистов, то также выбывший Даниэль Карвахаль просто незаменим на правом фланге в важных встречах.

Пауза всего в шесть дней между первой и ответной встречами при необходимости еще и сыграть в уикенд на внутренней арене, заметно повлияла на стратегию главных тренеров.

И Хайнкес, и Зидан предоставили отдых футболистам, на которых расчитывают в ответном поединке.

Зизу выпустил в стартовом составе в матче с «Леганесом» (2:1) Гарета Бэйла, Каземиро и Карима Бензема, а по ходу встречи Васкеса и Асенсио, а Хайнкес сыграл с «Айнтрахтом» (4:1) с Свеном Ульрайхом, Матсом Хуммельсом, Киммихом, Корентеном Толиссо и Себастьяном Руди в старте и выпустил по ходу встречи Рафинью, Никласа Зюле и Тьяго Алькантару.

Так что и «Реал», и «Бавария» будут на «Сантьяго Бернабеу» достаточно свежими, чтобы не жаловаться на накопившуюся из-за жестокого календаря усталость.

Футболисты и руководство немецкого клуба всю неделю говорили об ответной встрече, постоянно транслируя одни и те же мысли: «Бавария» была лучше в мюнхенском матче, у нее сильный состав даже без Роббена с Боатенгом, ей по силам отыграться, и игроки сделают для этого все.

У «королевского клуба» неделя была разнообразнее. Если «Бавария» уже оформила чемпионский титул, то «сливочные» еще борются за то, чтобы финишировать во внутреннем первенстве как можно выше (хотя бы на третьем месте).

Ну а основным инфоповодом стало оформленное «Барселоной» чемпионство и страсти по коридору, который «Реал» отказывается делать для каталонцев в предстоящем на следующей неделе «Эль Класико».

Чемпионский коридор — давняя испанская традиция. Когда какой-то клуб досрочно оформляет чемпионский титул, в матче следующего тура его соперник выстраивается в два ряда, через которые триумфаторы под аплодисменты появляются на газоне.

В последний раз в «Класико» коридор делала около десяти лет назад «Барселона», пусть Самуэль Это'О и еще несколько важных футболистов и «откосили» от участия в том матче.

«Реал» делать коридор в этот раз отказался наотрез, причем Зинедин Зидан в своем интервью заявил, что традицию сломала именно «Барселона», отказавшись устраивать в матче первого круга тот самый коридор «королевскому клубу», только вернувшемуся с победой с Клубного чемпионата мира.

Кстати, тогда наставник «Барсы» Эрнесто Вальверде, рассказывая, что коридора не будет, отметил, что не хотел бы, чтобы подобное делали и для его команды, так как «традиция утратила в современности свой смысл».

Возможно, все эти разговоры для «Реала» в преддверии игры с «Баварией» даже к лучшему: команда не находилась под постоянным давлением предстоящего лигочемпионского сражения.

Напомним, что, если мадридцы пройдут в финал, это станет их четвертым выходом в главный матч европейского клубного футбола за последние пять лет.

«Реал» может выиграть Кубок чемпионов в третий раз подряд, а ведь с момента переименования турнира в Лигу чемпионов до прошлогодней победы «сливочных» никому не удавалось взять трофей даже дважды кряду.

Футболисты «Баварии» поклялись оставить на «Сантьяго Бернабеу» все силы для победы. Но вот хватит ли этого?

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