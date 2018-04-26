«Салах предпочтительнее Месси и Роналду»

— «Рома» неплохо начала матч, создавала моменты у ворот «Ливерпуля». Почему игра итальянцев так резко развалилась?

Реклама

Сергей Ташуев: Во-первых, дали большие пространства Мохамеду Салаху. Это, скорее всего, тактическая ошибка. Понимая, что это за футболист, нельзя было его оставлять один на один. Тренер не акцентировал внимание на задаче закрыть эту позицию. Египтянина никто не подстраховывал. А после пропущенного мяча «Рома» стала больше раскрываться.

С другой стороны, «Ливерпуль» в конце встречи дал слабину и пропустил два мяча.

Александр Мостовой: Ответить, конечно, смогут только сами футболисты «Ромы». В начале встречи они владели преимуществом и казалось, что итальянцы нагнетают. Был, к примеру, хороший момент у Александара Коларова.

Со стороны было видно, что римляне начали терять простые мячи и раскрылись. В первые 20 минут защитники неплохо контролировала атакующих игроков соперника, но как только появились зоны, футболисты «Ливерпуля» понеслись вперед. Пошли быстрые атаки со стороны Салаха, Фирмино, Садио Мане, и футболисты «Ромы» «поплыли».

— После разгромной победы «Ливерпуля» над «Ромой» со счетом 5:2 остались ли шансы у римской команды на выход в финал?

С.Т.: В этом розыгрыше и Лиги чемпионов, и Лиги Европы слишком много непредсказуемых по результатам матчей. Шансов мало, но забить три мяча возможно. Процентов на 15 интрига в этом полуфинале сохранилась.

А.М.: Понятно, что все будут вспоминать ответную четвертьфинальную игру против «Барселоны». Но мне мало верится, что во второй раз такое произойдет.

— Нападающего «Ливерпуля» египтянин Мохаммед Салах проводит яркий сезон — 47 голов во всех соревнованиях. Может ли он побороться с Криштиану Роналду и Лионелем Месси за «Золотой мяч» в конце года?

С.Т.: Вполне. Чемпионат мира может дать кому-то из них преимущество. Сегодня Салах даже предпочтительнее. К Месси и Роналду все привыкли, а египтянин наиболее ярок, потому что он новичок. Но форвард «Ливерпуля» уже игрок топ-уровня.

А.М.: Думаю, что да. Многое будет зависеть от того, как «Ливерпуль» сыграет в Лиге чемпионов. Если английский клуб выиграет турнир, и, тем более, египтянин забьет в финале? К тому же впереди чемпионат мира. Сейчас нет никого выше Салаха, Месси и Роналду. Мог быть Антуан Гриззман, но он подрастерял преимущество, а у Неймара травма.

— Не утихают разговоры об игре Салаха, который выйдет на матч против сборной России на чемпионате мира. Способна ли российская команда сдержать его?

С.Т.: Если правильно выстроить игру в обороне, то да. В той же игре с «Ромой» его выдавливали, а зону блокировали. При четкой работе в его зоне, при подстраховке защитников вероятность остановить Салаха будет. Сборной России все нужно моделировать и наигрывать.

А.М.: Египет — это не «Ливерпуль». Я посмотрел последние две товарищеские встречи национальной команды и могу сказать, что она не такая скоростная машина, как «мерсисайдцы». Там добротные футболисты, но как они будут выглядеть через два месяца, мы не знаем. Но там все равно нет Мане, Фирмино, тех защитников, которые есть в распоряжении тренера Юргена Клоппа.

— После поражения главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что его клуб подарил «Реалу» два забитых мяча. Победа «королевского клуба» — это следствие ошибок немцев, или испанцы своими усилиями обыграли соперника?

С.Т.: В футболе играют эпизоды. В обеих командах играют классные игроки. Видимо, футболистам «Баварии» еще не хватает сыгранности. В футболе самое главное — попасть в ворота мимо вратаря. «Реал» эту задачу решил, а немцы — нет. Хотя у мюнхенской команды и было больше моментов.

А.М.: Для «Баварии» справедливой была бы ничья. Особенно по тем моментам, которые она создала в первом тайме.

Было ощущение, что что-то не так с «Реалом». Не было видно на поле основных игроков. Создавалось впечатление, что они от чего-то страхуются. Но у меня было ощущение, что во второй половине встречи все поменяется, испанцы забьют. И «Реал» воспользовался теми ошибками, которые организовала «Бавария».

— Какую роль сыграли в этом матче травмы футболистов «Баварии» Арьена Роббена и Джерома Боатенга?

С.Т.: Вылетели игроки, создающие уверенную оборону и креативную атаку. Конечно, это проблема. Для тренера замена двух игроков представляет серьезную сложность. Тем более вынужденная.

А.М.: Их потеря была важной в этой встрече. Без Боатенга «Бавария» лишилась солидности в обороне. А Роббен мог в любой момент обыграть соперника и забить мяч.

— В ответном четвертьфинальном матче «Реал» против «Ювентуса» после разгромной победы едва не упустил выход в следующую стадию по сумме двух матчей. В какой футбол будет играть команда Зинедина Зидана во второй встрече?

С.Т.: «Реалу» нужно компактнее действовать в обороне. Надежность – это самое главное, особенно когда на кону стоит финал. Также надо искать шансы в быстрых атаках, в открытых зонах, которые будут появляться.

А.М.: Наверняка в голове футболистов «Реала» будет нервотрепка после матча с «Ювентусом». «Баварии» терять уже нечего. Команда будет идти вперед. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов у них уже была подобная игра. Но нужно посмотреть на состав тех, кто будет в ответном матче.

— Потеря Иско из-за повреждения плеча может стать проблемой для «Реала»?

С.Т.: У «королевского клуба» достаточно квалифицированные футболисты, поэтому возможная потеря Иско не станет непоправимой трудностью для команды.

А.М.: С большим уважением отношусь к Иско — он один из лучших футболистов. Но его отсутствие не станет проблемой для «Реала». У команды есть игроки, которые смогут его заменить. В первом матче вместо Иско вышел Асенсио и забил мяч.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице Лиги чемпионов, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».