«Мы подарили «Реалу» два гола»

«Бавария» (Германия) – «Реал Мадрид» (Испания) – 1:2

После феерического шоу трио Салах – Фирмино – Мане, устроенного в английской части противостояния «Ливерпуль» – «Рома», от матча в Мюнхене, где «Бавария» принимала победителя двух последних розыгрышей Лиги чемпионов мадридский «Реал», ждали куда более упорной борьбы.

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С одной стороны, команда Зинедина Зидана в последние годы установила в европейском футболе небывалую для эры Лиги чемпионов гегемонию, а «Баварию» обыгрывала в пяти последних очных встречах, с другой, немецкий Рекордмайстер уже давно обеспечил себе национальный чемпионский титул, вовсю готовился к битве за финал и горел желанием осадить извечного соперника.

Большие надежды болельщики связывали с именем наставника команды. Юпп Хайнкес, приводивший, кстати, к победе в ЛЧ и «Реал», – практически гарантия успешного выступления в главном клубном турнире Европы, и поначалу план уходящего по окончании сезона уже во второй раз на пенсию тренера работал.

«Бавария» почти оглушила испанцев стартовым натиском, демонстрируя лучший образец тотального футбола. Акценты в атаке хозяева расставляли на флангах, где Франк Рибери и Арьен Роббен вносили панику в защите «Реала» за счет классных индивидуальных действий.

И хотя с травмой и вынужденной заменой голландца порыв мюнхенцев спал, в итоге именно правым флангом к воротам «сливочных» пришла беда. Провал в обороне дорого стоил подопечным Зидана, и Йозуа Киммих увенчал свой прорыв неожиданным для допустившего ошибку в желании прочитать игру Кейлора Наваса ударом.

Однако удержать перевес «Баварии» не удалось. Еще до перерыва хлесткий удар поймавшего мяч на ногу Марсело сравнял счет, благодаря чему бразилец стал единолично лучшим защитником в плей-офф Лиги чемпионов в истории, обойдя одноклубника Серхио Рамоса и Дани Алвеса (семь голов против шести).

Во второй половине «Реал» поймал соперника на контратаке, и Лукас Васкес вывел появившегося на поле после перерыва Марко Асенсио один на один со Свеном Ульрайхом, и атакующий полузащитник принес своей команде победу.

«Мы подарили «Реалу» два гола после явных ошибок, а свои созданные моменты реализовать не сумели. Чего не хватило? Мы не забили. Было сложно принять потери в лице Роббена и Боатенга, а затем мы пропустили глупый гол перед перерывом. По сути, оба гола были нами подарены, — цитирует Marca Хайнкеса.

— Тем не менее, мы создали множество хороших моментов, просто не забили. Мы не сдаемся, впереди еще 90 минут. На таком уровне нельзя допускать подобные ошибки в обороне. И надо действовать эффективнее, когда у тебя есть моменты».

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан на пресс-конференции выглядел уверенным в себе и довольным результатом, хвалил своих подопечных и отдавал должное сопернику.

«Нам пришлось помучиться, но в итоге мы добились важного результата. Тяжело нам было бы в любом случае, без этого в Лиге чемпионов не бывает. Жаль, что Иско не смог продолжить игру, но Асенсио появился на поле и сделал результат. Всем было тяжело, играя без мяча, но мы справились, — рассказал Зизу.

— У Иско с самого начала был дискомфорт, что-то с плечом. Надеюсь, ничего серьезного. Асенсио сыграл невероятно, но это не новость. Он умеет решать, сыграть резко, быстро, на скорости и пробить. Он обладает всеми качествами понемногу. Васкес провел отличный матч, много поработал и заканчивал игру на фланге, где Модрич помогал ему сдерживать Рибери».

Футболисты «Баварии» остались разочарованы результатом, и дело не столько в повреждениях Роббена и Джерома Боатенга, выведших их из строя еще по ходу первой половины, сколько в статистическом перевесе хозяев.

У мюнхенцев было огромное преимущество по ударам (17-7), они владели мячом 60% игрового времени и создали больше голевых моментов, чему во многом поспособствовали пять удачных обводок Рибери. Однако Навас больше не ошибался и несколько раз выручил партнеров.

«Думаю, если бы мы сегодня выиграли 5:2, у «Реала» не было бы причин жаловаться», — бросил в сердцах после матча заменивший Боатенга защитник Никлас Зюле.

«Мы были довольно близки к победе. У «Реала» было два голевых момента, и они забили дважды. У нас было 4-5 моментов, но мы не забили. Мы знаем, к чему это приводит. Есть неделя, чтобы сосредоточиться на ответной игре», — цитирует официальный сайт УЕФА еще принадлежащего «Реалу», но играющего за «Баварию» и сделавшего голевой пас на Киммиха полузащитника Хамеса Родригеса.

Один из героев встречи Лукас Васкес, оборонявшийся в конце встречи против Рибери, отметил действия своего соперника, восхитившись игрой француза.

«В моменте со вторым голом у нас получилась отличная контратака: я запрессинговал Рафинью, и Асенсио идеально все сделал. Рибери – великий игрок. Кажется, что ему 25 лет»,

— сказал Васкес.

В матче с «Баварией» прервалась фантастическая результативная серия Криштиану Роналду в Лиге чемпионов. Начав ее в прошлогоднем финале против «Ювентуса», он забивал в 11-ти поединках подряд, отличившись в них 17 раз.

При этом Роналду сравнялся с занимающим второе место по играм в Лиге чемпионов Хави, проведя свой 151-й матч (у Икера Касильяса 167), и вышел на первое место по числу побед (99 у Роналду, у Касильяса – 98).

Подытожил первую часть противостояния «Реала» с «Баврии» капитан мадридцев Серхио Рамос, которого так не хватало «королевскому клубу» на поле в ответном матче четвертьфинала с «Ювентусом».

«Мы знали, что можем совершить камбэк. Все ждали от нас большой победы тут. Думаю, мы сделали шаг вперед. Сейчас нам нужно успокоиться и уважать великую «Баварию». После пропущенного гола нам пришлось прижаться к воротам, но мы хотели победить и пошли вперед, — сказал Рамос.

— Асенсио вышел и изменил игру, Васкес отказался от своей позиции на поле, чтобы прикрыть фланг без Карвахаля. Мы еще можем улучить свою игру».

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