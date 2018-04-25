Опять расизм: фанатов «Спартака» выгнали со стадиона

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил наказать московский «Спартак» закрытием фанатской трибуны Б на ближайшем домашнем матче Кубка России.

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Поводом для такой меры стали проявления расизма на домашнем матче красно-белых против «Тосно» в полуфинальной встрече турнира.

«К нам поступило письмо от офицера РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексея Смертина, который просил рассмотреть уханье в адрес игрока «Тосно» Нуну Роши во время финального пенальти с трибуны болельщиков «Спартака».

Мы приняли решение за оскорбление зрителями футболиста команды соперника по поводу расы и цвета кожи оштрафовать «Спартак» на 100 тыс. рублей и запретить допуск зрителей на трибуну B на один следующий домашний матч в Кубке России»,

— заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Кроме того, московский клуб получил наказание в 100 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники. По итогам полуфинального матча главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов также наказан штрафом.

Специалисту придется заплатить 3 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

Матч «Спартака» против клуба из Ленинградской области проходил 18 апреля на стадионе «Открытие Арена». Основное время матча завершилась со счетом 1:1. На 62-й минуте встречи ворота соперника распечатала нападающий красно-белых Зе Луиш. «Тосно» ответил голом Вагиза Галиулина в концовке встречи.

В дополнительное время мячей забито не было, а в серии пенальти удача была на стороне гостей — 5:4.

Решающий удар исполнял как раз полузащитник из африканской страны Кабо-Верде Нуну Роша.

Несмотря на расистское поведение фанатов «Спартака», которые находились за воротами, футболист был точен с 11-ти метровой отметки и вывел свою команду в финал Кубка России.

Решающий матч пройдет 9 мая на новом стадионе в Волгограде, который построили к грядущему чемпионату мира. Соперником «Тосно» станет курский «Авангард». Вход на игру будет свободным.

Таким образом, вылетевший из Кубка «Спартак» проведет матч с пустой фанатской трибуной только в следующем сезоне. Произойдет это как минимум в 1/8 финала, так как клубы РФПЛ встречи 1/16 финала проводят на выезде.

Другим повлекшим за собой много санкций матчем стал поединок тульского «Арсенала» и «Зенита» из Санкт-Петербурга в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу. Команды выдали настоящий триллер с большим количеством красивых голов — встреча завершилась со счетом 3:3. Матч получился результативным и в плане наказаний — команды получили 550 тыс. рублей штрафа на двоих.

«За необеспечение безопасности на стадионе КДК РФС оштрафовал «Арсенал» на 100 тыс. рублей, за бросание пиротехнических изделий на поле — на 50 тыс., за массовое появление посторонних лиц оштрафовать «Арсенал» на 50 тыс., за скандирование болельщиками оскорбительных выражение оштрафовать — на 30 тыс.

Кроме того, за выход за пределы технической зоны решено оштрафовать футболистов «Арсенала» Сергея Ткачева и Гурама Аджоева на 10 тыс. рублей каждого», — заявил глава КДК.

Получивший еще больше штрафов «Зенит», как и «Спартак», был наказан за проявления расизма.

«За бросание предметов на поле и неправомерные действия болельщиков «Зенит» оштрафован на 100 тыс. рублей. За использование и бросание фанатами пиротехники — на 150 тыс. рублей. За скандирование оскорбительных выражений болельщиками — на 70 тыс. рублей.

На 40-й минуте матча были зафиксированы расистские крики на трибуне «Зенита», — отметил Григорьянц, добавив, что «болельщики скандировали «зига-зага».

Помимо «Спартака» матчем без зрителей был наказан и махачкалинский «Анжи». Правда, условно.

«На матче «Анжи» — «Урал» одни из тренеров хозяев Арсен Кадиев надел манишку стюарда и переместился к воротам екатеринбургской команды. После матча на поле появились Акаев и президент команды Осман Кадиев. Мы обратились к судейской бригаде, чтобы выяснить, кто матерился в подтрибунном помещении. Мы установили, что нецензурная брань исходила от президента «Анжи» Кадиева. В связи с возможным нарушением положений регламента РФС и ввиду отсутствия юрисдикции у КДК РФС, ведь Кадиев не входил в заявку клуба, мы обратились к президенту РФС Алаеву для передачи материалов дела по Кадиеву в комитет по этике.

За массовое появление на поле посторонних лиц принято решение оштрафовать «Анжи» на 50 тыс. рублей.

За появление на поле без разрешения судьи Акаев оштрафован на 20 тыс. рублей. За бросание зрителями предметов на поле — на 20 тыс. рублей, за скандирование зрителями нецензурных выражений — на 30 тыс. рублей. За необеспечение безопасности на стадионе клуб — на 150 тыс. рублей, а также один домашний матч на нейтральном поле условно», — заключил глава КДК.

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