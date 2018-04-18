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«У «Спартака» нет шансов проиграть этот Кубок России»

Нигматуллин оценил шансы «Спартака» на победу в Кубке России‍

Футболисты московского «Спартака» РИА Новости
Футболисты московского «Спартака»
Московский «Спартак» дома сразится с «Тосно» в рамках полуфинального матча Кубка России по футболу. В интервью «Газете.Ru» экс-футболисты красно-белых Александр Мостовой и Руслан Нигматуллин, а также бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценили шансы команды Массимо Карреры на завоевание трофея, а кроме того поделились своими ожиданиями от финала чемпионской гонки в РФПЛ.

— «Спартак» в полуфинале Кубка России сыграет дома с «Тосно», в противоположном матче турнира в Курске сойдутся местный «Авангард» и ярославский «Шинник». На ваш взгляд, каковы шансы красно-белых не взять трофей в такой компании?

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Руслан Нигматуллин: В этом розыгрыше Кубка было столько сенсаций, что в полуфинале она буквально сама напрашивается. В любом случае — один из участников финала точно будет неожиданным, все-таки ни Курск, ни «Шинник» в столь поздней стадии мы не думали увидеть.

Конечно, «Спартак» потенциально сильнее нынешнего «Тосно» и обладает отличными шансами выиграть очередной трофей, но кубки ведь тем и любопытны, что в них случаются неожиданности.

При этом для болельщиков это, наверное, отчасти плохо — отношение многих топ-клубов к турниру в последнее время не очень серьезное, так как они позволяют себе выступать в нем спустя рукава. И это удивительно — ведь победа в Кубке дает прямую путевку Лигу Европы.

Валерий Непомнящий:

Оценю такую вероятность в 0 процентов — «Спартак» возьмет титул, по моему мнению. Конечно, сегодняшний матч для красно-белых будет испытанием — «Тосно» более серьезный соперник, чем команды ФНЛ. Но «горожане» все же не в том состоянии, чтобы обыгрывать чемпионов.

Александр Мостовой: Ясно, что «Тосно» сегодня будет умирать на поле — ведь даже сам выход в полуфинал для команды, о которой несколько лет назад еще мы и не слышали, это героический поступок. Но класс, мастерство и свое поле должны помочь «Спартаку».

Другое дело, что это Кубок. Вот даже во Франции в финал Кубка страны в этом году вышел представитель третьего по силе дивизиона — непредсказуемые результаты в подобных турнирах случаются. Но все же если красно-белые сегодня проиграют, я этого не пойму.

Что касается другого полуфинала, то пусть в нем победит сильнейший и более стремящийся к этому — однако достойны сего и «Авангард», и «Шинник», без сомнений.

— В случае сегодняшней домашней победы над «Ахматом» «Локомотив» будет опережать «Спартак», своего ближайшего преследователя в РФПЛ, аж на восемь очков за четыре тура до конца чемпионата. Если «железнодорожники» действительно выиграют у команды из Грозного, можно ли будет уже начинать поздравлять Юрия Семина с чемпионством?

Р. Н.:

Уверен, что уже делаются специальные «золотые» футболки, готовятся именные медали высшей пробы, а также специальная гравировка к чемпионству — и, конечно же, заказано чемпионское шампанское из Краснодара. Возможно, даже из Франции.

Но мне кажется, что все это делать сейчас чуть рано — ведь теоретически красно-зеленые еще могут упустить чемпионство, даже если сегодня победят.

Однако хоть короновать подопечных Семина и преждевременно, все идет именно к тому, что никто выиграть золото в этом году им помешать не сможет.

В. Н.: Нет, в спорте нельзя ничего делать заранее — на данный момент существует арифметическая возможность перегнать москвичей, а значит возможно все. На красно-зеленых оказывается давление, которое для них непривычно — и они могут в любой момент осечься, как, например, это было недавно против «Амкара».

Думаю, что «Локо» все-таки станет чемпионом, однако просто ему точно не будет.

А. М.:

Если «Локомотив» сегодня победит, это будет все.

До состоявшегося в выходные тура я все время говорил, что борьба еще продолжается, и так оно и было, однако поражение «Спартака» от «Урала» явно не входило в мои планы.

Так что в случае победы над «Ахматом» «железнодорожники» уже процентов на 90 чемпионы.

— В следующем сезоне от России в Лиге чемпионов выступят три клуба — и одним из них точно будет «Локо». Кто еще по итогам этого чемпионата пробьется в главным клубный трофей Старого Света, как думаете?

Р. Н.: Думаю, что этими командами станут «Спартак» и ЦСКА, которые финишируют вторым и третьим соотвественно.

В. Н.: Назову здесь спартаковцев и армейцев. «Зенит» и «Краснодар», на мой взгляд, сейчас уступают московским коллективам — не по таблице даже, а именно по игре, по уровню.

А. М.: «Спартак» — точно. По поводу других не знаю, но вот красно-белые, на мой взгляд, в Лиге чемпионов будут точно.

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