«Это все коррупция»: Кэмерон против ЧМ в России

В Великобритании в очередной раз подвергли сомнениям целесообразность проведения футбольного чемпионата мира — 2018 в России.

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На этот раз с критикой в адрес страны выступил бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, недвусмысленно намекнувший, что предстоящий мундиаль был получен Россией с помощью коррупции.

«Коррупция не дала нам сделать многие вещи. Что помешало таким странам как Южный Судан или Бурунди превратить данные им деньги в еду или медикаменты? Ответ: коррупция. Почему такие страны как Экваториальная Гвинея и Венесуэла настолько бедны, хотя у них так много полезных ископаемых? Ответ: коррупция.

Мы хотели помочь миру проведением больших спортивных турниров, которые объединяют людей. Но как Россия смогла получить ЧМ-2018? Я позволю вам заполнить пробел в ответе»,

— заявил Кэмерон в интервью изданию Independent.

Напомним, что Россия победила в конкурсе на право проведения ЧМ-2018 еще в 2010 году, когда Международной федерацией футбола (ФИФА) руководил Йозеф Блаттер.

Уже после ухода швейцарца с поста главы ФИФА в 2015-м и последующего признания чиновника виновным в коррупции в ходе управления организацией достаточно популярными стали слухи и заявления, что мундиаль Россия получила нечестным путем.

Минувшим летом комитет по этике ФИФА опубликовал итоги расследования возможной коррупции при выборе хозяина ЧМ-2018, а также ЧМ-2022, который должен пройти в Катаре — из документа следует, что турниры были получены странами правомерно.

Ранее публичной критике проведение в России главного футбольного турнира четырехлетия подвергалось со стороны действующих властей Великобритании.

Произошло это на фоне обострения отношений между странами в результате отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в свое время осужденного российским судом по обвинению в шпионаже, и его дочери Юлии в Солсбери — виновными в содеянном тут же посчитали отечественные спецслужбы.

Первым с резким заявлением выступил нынешний премьер-министр Британии Борис Джонсон, пообещавший дать «жесткий» ответ на отравление шпиона, а также анонсировавший бойкот ЧМ в России британцами.

Затем, правда, стало известно, что отказ от приезда на турнир касается лишь политиков — так, например, поддержать «трех львов» на мундиале не смогут ни министры, ни члены королевской семьи, однако сама сборная выступать на планетарном первенстве будет.

Позднее проведение чемпионата мира в России и вовсе сравнили с летней Олимпиадой-1936, проходившей в нацисткой Германии — к неоднозначной параллели пришел депутат от Лейбористской партии Ян Остин.

«Владимир Путин собирается использовать ЧМ-2018, как Адольф Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года.

Мы не должны поддерживать президента России, использующего этот турнир для увеличения своей популярности и маскировки грубых нарушений прав человека, за которые он несет ответственность»,

— заявил политик, впоследствии получивший поддержку в этом мнении от Джонсона.

В российском МИДе такое заявление раскритиковали, назвав его недостойным.

В свою очередь один из отечественных сенаторов, комментируя слова Остина, резонно подчеркнул, что британские спортсмены в отличие от многих (и советских в том числе) выступали на Играх-1936, тем самым поддержав режим Гитлера.

Любопытно, что следом за британскими политиками о своем решении бойкотировать чемпионат мира заявили и в Исландии.

«Из солидарности с Великобританией по поводу химической атаки в Солсбери Исландия предпринимает дипломатические меры против России.

Двусторонний диалог с Россией на высшем уровне приостановлен. Представители правительства Исландии не посетят чемпионат мира. Мы призываем Россию содействовать расследованию Организации по запрещению химического оружия», — сообщил в конце марта министр иностранных дел страны Гудлаугур Тор Тордарсон.

При этом многие другие государства, по словам их же представителей, о возможном бойкоте планетарного первенства в России «даже не задумывались» — об этом, например, отметили в Сербии и Аргентине, чьи политики, как ожидается, мундиаль посетят.

Естественно, резкие заявления официальных лиц Великобритании лишь разожгли интерес местной прессы к ЧМ-2018: о потенциальных переносе/бойкоте/коррупции в контексте предстоящих соревнования в английских СМИ стали писать с особым рвением.

Так, на старте текущей недели издание Daily Express выпустило интервью с профессором Энтони Глисом, директором центра по безопасности и разведке при Букингемском университете, который заявил, что в ходе чемпионата Россия может прибегнуть к услугам женщин легкого поведения, чтобы ухудшить результаты сборной Англии.

По словам эксперта, «невероятно красивые» российские девушки могут предпринять попытки обольстить ведущих игроков национальной команды в преддверии ключевых матчей, а затем начать шантажировать спортсменов — или «сделать что-то более страшное».

Примечательно, что «три льва» не едут в Россию в качестве одного из фаворитов — те же букмекеры считают сборную лишь седьмой по силе командой ЧМ-2018.

В своей истории англичане лишь раз брали планетарное первенство, добившись триумфальной домашней победы в далеком 1966 году.

С тех пор Англия никогда не пробивалась даже в полуфинал мундиаля.

На последнем крупном международном турнире — Евро-2016 во Франции — сборная с позором вылетела еще на стадии 1/8 финала, уступив там сенсационным исландцам.

Любопытно, что именно в матче с англичанами еще одно разочарование турнира — Россия, ведомая Леонидом Слуцким — сумела набрать свои единственные очки: визави заслуженно разошлись миром, обменявшись голами во втором тайме.

На групповом этапе ЧМ-2018 Англия сыграет с Тунисом, Панамой и Бельгией. Встречи пройдут в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калиниграде соотвественно.

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