Чем ближе чемпионат мира по футболу — 2018, тем больше опасений возникает у англичан по поводу собственной безопасности в России.

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Британский профессор Энтони Глис, который является директором центра по безопасности и разведке при Букингемском университете, заявил, что наша страна готова использовать даже девушек легкого поведения для того, чтобы нанести вред футболистам сборной Англии.

По словам эксперта, «невероятно красивые» российские девушки способны обольстить игроков Соединенного Королевства во время подготовки к важному матчу, а затем шантажировать их — или даже «сделать что-то похуже».

По мнению Глиса, Кремль задействует все свои ресурсы, чтобы уменьшить возможности «трех львов» победить на чемпионате мира.

«Я знаю, что сборная Англии располагает не самыми большими шансами на завоевание кубка мундиаля, однако, если существуют хоть какие-то способы снизить эти шансы еще, то Россия воспользуется ими.

Можно отравить пищу игроков или подставить ведущих футболистов при помощи безумно привлекательных российских девушек»,

— приводит слова профессора Daily Express.

Судя по всему, предположение о порче еды игроков Глис сделал на основании инцидента с бывшим британским шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, в отравлении которых обвиняют российскую сторону.

В Футбольной ассоциации Англии (FA) уже заявили, что будут тщательнее проверять продукты, которые сборной Англии поставят в России во время мирового первенства. По информации The Sun, британские повара даже привезут с собой на чемпионат мира некоторые виды продуктов — например, печеные бобы и чайные пакетики.

Также в качестве аргумента для своих опасений Глис приводит тот факт, что правительственный аппарат в России обладает очень большой властью и якобы способен влиять на поведение граждан в любом удобном ему направлении.

«Это вполне в духе страны, в которой граница между государством и рядовыми болельщиками сборной, кажется, уже совсем стерлась. Я не схожу с ума от паники, я понимаю, что все подобные предположения — это еще не свершившийся факт, и я знаю, что некоторые люди любят рисковать, в отличие от меня.

Но я говорю: россияне могут сделать это, такие вещи действительно могут произойти на чемпионате мира», — настойчиво повторял Глис.

Также профессор упомянул в своей речи летние Олимпийские игры 1936 года, которые прошли в фашистском Берлине.

Бывший британский дипломат Эндрю Вуд поддержал слова профессора и заявил, что чиновникам из Англии было предписано «избегать российских женщин», поскольку соблазнение важных людей якобы является одной из тактик Кремля.

«Это вещь, о которой знают все», — заверил Вуд.

Слова дипломата подтвердил глава департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран, неожиданно обратившийся с предупреждением к британцам: «Езжайте в Россию. Веселитесь, но будьте сознательны».

В интервью английскому изданию The Times Марран поведал, что во время крупных спортивных событий российская разведка якобы собирает личную информацию у простых болельщиков. «Люди выдают много информации, когда приезжают в Россию: имена, адреса, номера социального страхования. Эти данные заносятся в системы российских специальных служб», — утверждает военный.

По словам эстонца, незнакомцы в барах (и прекрасные незнакомки в том числе) во время чемпионата мира могут оказаться агентами спецслужб, которые пытаются разговорить иностранцев в своих целях.

Должно быть, боязнь по отношению к российским девушкам резко проявилась у британцев из-за последних новостей о бывшем президенте Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсе Бессеберге. Норвежец был вынужден покинуть свой пост в апреле 2018 года после обвинений в сокрытии 65 положительных допинг-проб россиян в обмен на взятку.

Накануне появилась новая информация о том, что эта взятка могла из себя представлять. Речь идет о вечерах в компании девушек легкого поведения. По сведениям немецкого таблоида Bild, Бессеберг в течение 15 лет якобы пользовался подобными услугами за счет российской стороны.

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