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«Эта авария будет для меня жизненным уроком»

Пилот «Ред Булла» Риккардо выиграл Гран-при Китая

Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» Пресс-служба «Формулы-1»
Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл»
Австралийский гонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо стал победителем Гран-при Китая, стартовав в гонке лишь шестым. По окончании заезда пилот выразил мнение, что может выигрывать лишь в нескучных состязаниях — и на сей раз ему это обеспечил партнер по команде Макс Ферстаппен, ставший виновником аварии с лидером чемпионата Себастьяном Феттелем.

В воскресенье, 15 апреля, в Китае завершился третий уикенд нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», победу в котором одержал австралийский пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо, а россиянин Сергей Сироткин на «Уильямсе» стал 15-м.

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К главному заезду выходных лидером соревнований подходил представитель «Феррари» Себастьян Феттель, выигравший в двух первых Гран-при сезона — первенствовал немец как в Мельбурне, так и в Бахрейне.

Отличный шанс еще сильнее оторваться от конкурентов Феттель добыл в квалификации третьего этапа чемпионата, где он тоже был лучше всех.

В первой тройке в Шанхае также стартовали еще один представитель итальянской «конюшни» Кими Райкконен и его соотечественник финн Валттери Боттас на «Мерседесе».

Россиянин Сироткин, в ходе первых двух выходных сезона очков не набравший (20-й результат + сход; 16 место), был на стартовой решетке 16-м.

В первой части заезда в лидерах шли Феттель с Боттасом, где у Себа, казалось, есть комфортное преимущество над преследователем. Однако лишь один круг задержи с заездом на пит-стоп — и вот уже чуть впереди Валттери.

Тем временем Райкконен тянул с заменой резины до последнего, в результате чего стал сильно сбавлять в скорости — и хоть долгое время шел в тройке (и даже был первым), но после своего дебютного заезда в боксы вернулся на трассу аж вне пятерки.

Примерно такой же тактики придерживался и Сироткин: это помогло 22-летнему россиянину в какой-то момент вплотную приблизиться к очковой зоне, однако успех был скоротечным: вовсе без пит-стопа пилот обойтись не мог и в результате паузы вновь выпал из топ-15.

Исход гонки решили два эпизода. Первым из них стало оказалось уже классическое столкновение двух партнеров по «Торо Россо» Брендона Хартли и Пьера Гасли, шедших на момент аварии 16-м и 17-м соотвественно.

Результатом странных действий напарников стал последующий сход новозеландца и выезд на трассу машины безопасности для очистки асфальта.

Моментом грамотно воспользовались в «Ред Булле» — Риккардо и Макс Ферстаппен во время работы пейс-кара во второй раз за гонку сменили шины, получив ощутимое преимущество в скорости на финиш заезда.

Начав отыгрывать позицию за позицией, гонщики в итоге и оказались главными героем и антигероем Гран-при соотвественно: австралиец показал идеальные обгоны и пришел к заветному шашечному флагу первым, тогда как Макс в очередной раз продемонстрировал излишнюю агрессию, столкнувшись с рвущимся к подиуму Феттелем.

Исходом аварии стал десятисекундный штраф голландца (итоговое пятое место) и откровенная ругань на соперника самого Себа, показавшего по вине Ферстаппена лишь восьмой результат.

На подиум — помимо Риккардо — попали Боттас, которому все испортил пейс-кар, и Райкконен, чудом финишировавший в топ-3, несмотря на неоднозначную тактику с шинами.

Сироткин же к финишу пришел 15-м, чуть улучшив свой личный рекорд в «Ф-1» — вскоре, россиянин, глядишь, заработает и свои первые очки. По крайней мере, предпосылки к этому точно есть.

По итогам уикенда в лидерах чемпионата остался Феттель, однако теперь его преимущество над Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» (чемпион стал в Китае четвертым) составляет всего девять очков; третьим в таблице идет Боттас, которому немец «везет» 14 баллов. Риккардо теперь располагается на четвертой строчке — всего три пункта дефицита относительно финна.

Сам Даниэль по окончании Гран-при Китая выразил мнение, что ему удается выигрывать лишь нескучные гонки.

«Похоже, что я не выигрываю скучные гонки. Это было неожиданно.

В 14-м повороте я услышал о появлении сейфти-кар и мне сказали ехать на пит-стоп. Это был очень быстрый шаг команды, но он оказался решающим для победы. Я получил удовольствие, знал, что на «софте» смогу выжимать больше на торможении. Чаще всего происходит так, что у вас есть всего один шанс, чтобы что-то попробовать. Я воспользовался возможностью по максимуму», — приводит слова пилота Sky Sports.

Особое внимание журналистов на финише, естественно, было уделено и партнеру австралийца по «Ред Буллу». Ферстаппен, впрочем, на этот раз не стал спорить со своей ошибкой, признав вину в моменту с Феттелем.

«Я мог видеть, что у него проблемы с шинами, и пытался поздно затормозить в повороте. Я заблокировал колеса и ударил его.

Конечно, это моя ошибка. Это не то, что ты хочешь видеть. Уже после случившегося легко сказать, что мне следовало подождать. Вероятно, это было бы лучшей идеей, но, к сожалению, произошло вот такое»,

— заявил голландец.

Уже позднее он подчеркнул, что — несмотря на неприятный инцидент в Китае — менять свой агрессивный стиль езды не планирует.

«Не думаю, что есть необходимость что-то менять. Просто мне нужно извлечь урок из случившегося. Я не считаю, что мне нужно стать менее агрессивным. Не думаю, что следует стать более спокойным, просто необходимо больше контролировать ситуацию. Предыдущие две гонки прошли не лучшим образом и я хотел отыграть потерянное. Это сыграло против меня. В общем, это будет жизненным уроком», — цитирует Макса пресс-служба «Ф-1».

Конечно же, не оставил без внимания столкновение и Феттель.

«Я не видел его до самого последнего момента. И я оставлял немного пространства. Я ожидал, что он подъедет раньше. У меня не было намерения сопротивляться, потому что уже в случае с Даниэлем было очевидно: они были слишком быстры на свежих шинах. Я не хотел портить свою гонку относительно ребят позади. Но он допустил ошибку, заблокировал колеса. Такое происходит, когда на той прямой попутный ветер. Предполагаю, что он не рассчитал и испортил обе наши гонки.

Он больше не молодой. Такое может случиться, даже когда ты проезжаешь 300 гонок. Внутри команды очень трудно все рассчитывать. Но ты должен держать такие вещи в голове и гарантировать, что ты не попадешь в аварию. Нам обоим повезло»,

— выразил мнение расстроенный немец.

В свою очередь Хэмилтон, извлекший из ошибки Ферстаппена едва ли максимум пользы, признался, что в этом сезоне у него нет уверенности в итоговой победе в чемпионате.

«Сегодня у меня не было темпа и я просто старался держаться за то, что у меня было. Нам не хватало эффективности, и вчера и сегодня у меня была настоящая катастрофа. Мне нужно исправить это и вернуться в прежний нормальный скоростной режим, в противном случае мы потеряем еще больше очков. Что касается борьбы за титул, то я не уверен в своих шансах, впереди нас ждёт трудная битва. Благодаря случившемся в гонке инцидентам, нам удалось остаться в борьбе», — приводит слова четырехкратного чемпиона «Би-би-си».

Добавим, что следующий уикенд чемпионата пройдет в Баку — Гран-при Азербайджана состоится через две недели.

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