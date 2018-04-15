«Формула-1». Гран-при Китая. LIVE

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11:30
АмкарРубин
0:3
закончен
14:00
Динамо МЛокомотив М
0:4
закончен
16:30
ЗенитАнжи
1:0
закончен
19:00
КраснодарАрсенал
3:0
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
МариупольВерес
2:0
закончен
17:00
Шахтёр ДДинамо К
0:1
закончен
Испания / Примера
14:00
СевильяВильярреал
2:2
закончен
17:15
БарселонаВаленсия
2:1
закончен
19:30
Лас-ПальмасРеал Сосьедад
0:1
закончен
19:30
ЛеганесСельта
1:0
закончен
21:45
Атлетик БДепортиво
2:3
закончен
Англия / Премьер-лига
14:30
СаутгемптонЧелси
2:3
закончен
17:00
БёрнлиЛестер Сити
2:1
закончен
17:00
Кристал ПэласБрайтон энд Хоув Альбион
3:2
закончен
17:00
Хаддерсфилд ТаунУотфорд
1:0
закончен
17:00
Суонси СитиЭвертон
1:1
закончен
19:30
ЛиверпульБорнмут
3:0
закончен
21:45
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Сити
1:3
закончен
Италия / Серия А
16:00
КальяриУдинезе
2:1
закончен
19:00
ДженоаКротоне
1:0
закончен
19:00
КьевоТорино
0:0
закончен
21:45
АталантаИнтер М
0:0
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
ХоффенхаймГамбург
2:0
закончен
16:30
ГертаКёльн
2:1
закончен
16:30
БайерАйнтрахт Ф
4:1
закончен
16:30
ШтутгартГанновер-96
1:1
закончен
19:30
БаварияБоруссия М
5:1
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Франция / Лига 1
18:00
ЛионАмьен
3:0
закончен
21:00
КанТулуза
перенесен
21:00
ЛилльГенгам
2:2
закончен
21:00
НантДижон
1:1
закончен
21:00
РеннМетц
1:2
закончен
21:00
СтрасбургСент-Этьен
0:1
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Ак БарсЦСКА
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НХЛ / плей-офф
05:30
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ФНЛ / Первый дивизион
12:00
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14:00
Крылья СоветовЕнисей
не начался
14:00
ШинникОренбург
не начался
15:00
ОлимпиецЗенит-2
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15:00
Динамо СПбСибирь
не начался
15:00
ФакелЛуч-Энергия
не начался
15:30
Авангард КТюмень
не начался
16:00
ВолгарьТамбов
не начался
18:00
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Испания / Примера
13:00
ЭйбарАлавес
не начался
17:15
Атлетико МЛеванте
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19:30
ХетафеЭспаньол
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МалагаРеал Мадрид
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16:00
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БолоньяВерона
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не начался
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ЮвентусСампдория
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ЛациоРома
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Россия / Премьер-Лига
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УралСпартак М
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16:30
УфаЦСКА
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Англия / Премьер-лига
15:30
Ньюкасл ЮнайтедАрсенал
не начался
18:00
Манчестер ЮнайтедВест Бромвич Альбион
не начался
Франция / Лига 1
16:00
МонпельеБордо
не начался
18:00
ТруаМарсель
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22:00
ПСЖМонако
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
Шальке-04Боруссия Д
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ВердерРБ Лейпциг
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14:00
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Миннесота УайлдВиннипег Джетс
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02:30
Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
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Единая лига ВТБ
16:00
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УНИКС Астана
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Нижний Новгород Енисей
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Еврокубок
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Автоспорт / Формула-1
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Гран-при Китая
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МайнцФрайбург
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22:00
Вест Хэм ЮнайтедСток Сити
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ФНЛ / Первый дивизион
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ХимкиСпартак-2
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Ак БарсЦСКА
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«Формула-1». Гран-при Китая. LIVE

Онлайн-трансляция Гран-при Китая в «Формуле-1»

Российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин Официальный сайт Сергея Сироткина
Российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин
Российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин участвует в Гран-при Китая в составе команды «Уильямс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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09:24

Достаточно пассивно пока что действуют лидеры — почти не пытаются они атаковать, спокойно располагаясь на своих позициях.

09:23

Следующим образом выглядит текущая таблица гонки после четырех кругов.

09:22

Тем временем Маркус Эрикссон на «Заубере», стартовавший 20-м, только что воспользовался обочиной — впрочем, терять ему сегодня нечего.

09:21

Сироткин вернулся на стартовое место — уступил он только что позицию Вандорну.

09:21

Чемпион Хэмилтон пока что идет пятым.

09:20

Феттель продолжает уверенно лидировать.

09:19

При этом партнер россиянина Лэнс Стролл и вовсе сумасшедший старт выдал — начинал заезд он чуть позже самого Сергей, а сейчас идет уже 12-м.

09:18

Сироткин же на самом старте никого не обогнал, но никому и не уступил, однако вот прямо сейчас он уже 15-й — обошел россиянин Стоффеля Вандорна на «Макларене».

09:17

Валттери Боттас на «Мерседесе» тоже чуть улучшил свои акции на старте — был третьим; стал вторым.

09:16

Удачно начал гонку Макс Ферстаппен на «Ред Булле» — вырвался он в тройку лидеров, стартовав пятым.

09:14

Стартовала гонка!

09:10

Прогревочный круг сейчас проходит в Китае.

09:05

Выиграл Хэмилтон в том сезоне и общий зачет, достаточно уверенно обойдя в турнирной таблице Феттеля.

09:00

В минувшем сезоне победителем Гран-при Китая стал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Сегодня он стартует четвертым.

08:55

Сироткин же в Мельбурне занял 20-е место (сход), тогда как в Бахрейне стал 16-м — и очков россиянин пока что не имеет.

08:50

Гран-при Китая — всего лишь третий уикенд сезона. Первые два проходили в Мельбурне и Бахрейне, и победил в них все тот же Феттель, кране здорово начавший сезон.

08:45

Победил же во вчерашней квалификации немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель — именно он и будет стартовать сегодня первым.

08:40

Напомним, что среди прочих гонщиков в сегодняшней гонке выступит и 22-летний российский пилот Сергей Сироткин, представляющий «Уильямс». Стартует россиянин 16-м.

08:35

Сама гонка стартует в 09:10 мск.

08:30

Доброе утро, уважаемые любители автоспорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции Гран-при Китая в рамках чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».