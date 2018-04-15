«Формула-1». Гран-при Китая. LIVE

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Достаточно пассивно пока что действуют лидеры — почти не пытаются они атаковать, спокойно располагаясь на своих позициях.
Следующим образом выглядит текущая таблица гонки после четырех кругов.
Тем временем Маркус Эрикссон на «Заубере», стартовавший 20-м, только что воспользовался обочиной — впрочем, терять ему сегодня нечего.
Сироткин вернулся на стартовое место — уступил он только что позицию Вандорну.
Чемпион Хэмилтон пока что идет пятым.
Феттель продолжает уверенно лидировать.
При этом партнер россиянина Лэнс Стролл и вовсе сумасшедший старт выдал — начинал заезд он чуть позже самого Сергей, а сейчас идет уже 12-м.
Сироткин же на самом старте никого не обогнал, но никому и не уступил, однако вот прямо сейчас он уже 15-й — обошел россиянин Стоффеля Вандорна на «Макларене».
Валттери Боттас на «Мерседесе» тоже чуть улучшил свои акции на старте — был третьим; стал вторым.
Удачно начал гонку Макс Ферстаппен на «Ред Булле» — вырвался он в тройку лидеров, стартовав пятым.
Стартовала гонка!
Прогревочный круг сейчас проходит в Китае.
Выиграл Хэмилтон в том сезоне и общий зачет, достаточно уверенно обойдя в турнирной таблице Феттеля.
В минувшем сезоне победителем Гран-при Китая стал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Сегодня он стартует четвертым.
Сироткин же в Мельбурне занял 20-е место (сход), тогда как в Бахрейне стал 16-м — и очков россиянин пока что не имеет.
Гран-при Китая — всего лишь третий уикенд сезона. Первые два проходили в Мельбурне и Бахрейне, и победил в них все тот же Феттель, кране здорово начавший сезон.
Победил же во вчерашней квалификации немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель — именно он и будет стартовать сегодня первым.
Напомним, что среди прочих гонщиков в сегодняшней гонке выступит и 22-летний российский пилот Сергей Сироткин, представляющий «Уильямс». Стартует россиянин 16-м.
Сама гонка стартует в 09:10 мск.
Доброе утро, уважаемые любители автоспорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции Гран-при Китая в рамках чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».