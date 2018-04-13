«Надеюсь, Устюгова лишат золота»: Фуркад взялся за старое

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов, завершивший карьеру в 2014 году — сразу после Олимпиады в Сочи, был обвинен в допинговых махинациях. Об этом со ссылкой на свои осведомленные источники заявила французская газета Le Monde, которая утверждает, что в крови спортсмена с 2010 года начали проявляться «аномальные показатели».

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Эти подозрения всплыли в контексте масштабных разбирательств в Международном союзе биатлонистов (IBU), из-за которых многолетний президент организации Андерс Бессеберг даже был вынужден покинуть свой пост и выйти (пока что временно) из совета Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Чиновника обвинили в получении взяток и сокрытии 65 положительных допинг-проб россиян с 2011 года.

Однако в прессе пока появилось только одно конкретное имя возможного нарушителя — и это Устюгов, неожиданно завершивший карьеру в 28 лет.

Информацию о подозрениях в адрес россиянина частично подтвердил в интервью «Газете.Ru» прославленный российский биатлонист Владимир Драчев, который является одним из претендентов на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).

— Российская сторона уже отправляла какие-то запросы по поводу допинговых разбирательств с нашими спортсменами, из-за которых Бессеберг покинул свой пост?

— Не знаю, это прерогатива СБР. Пока что по разбирательствам последних двух дней информации у нас нет. Я в курсе, что какие-то сведения по обвинениям уже приходили, но это было давно.

— Эти сведения — о Евгении Устюгове?

— Да.

Возможные аномальные показатели в анализах спортсмена Драчев объяснил особенностями организма. Сам Евгений пока отказывается давать какие-либо комментарии по ситуации, призывая дождаться официальных сведений. Но WADA молчит.

Зато не стал соблюдать тишину французский биатлонист Мартен Фуркад, который в случае признания Устюгова виновным в нарушении кодекса WADA может получить золотую медаль Олимпийских игр в Ванкувере — 2010.

Тогда еще 21-летний французский спортсмен с тремя промахами на четырех огневых рубежах завоевал серебро олимпийского масс-старта, а Устюгов стал безоговорочным триумфатором гонки — ноль осечек и победа с десятью секундами преимущества над ближайшим преследователем.

Если окажется, что в этот период Евгений уже сдавал пробы с «аномалиями», то золото масс-старта перейдет его менее удачливому оппоненту. Кроме того, после Ванкувера-2010 Устюгов в составе российского квартета завоевал золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи. Эта награда теперь тоже может оказаться под угрозой.

«Я обладатель серебра Олимпиады-2010, и это уже вошло в историю. Я действительно горжусь этой медалью.

Надеюсь, что Устюгов будет лишен звания олимпийского чемпиона, если обвинения в допинге подтвердятся. Но я не стану счастливее, если мне достанется золото», —

признался Фуркад в комментарии Le Monde.

Также француз в недавнем интервью Le Parisien с уверенностью заявил, что потерял некоторые медали из-за спортсменов, употребляющих запрещенные вещества.

«Я не думаю, что биатлон слишком заражен допингом, но

я уверен, что некоторые победы у меня украли допингисты.

Сам я из тех спортсменов, кто может себе сказать, что не употреблял допинг и добился многого. Я ни у кого ничего не украл», — заверил француз.

Ранее Фуркад также не исключал того, что запрещенные стимуляторы принимал нынешний лидер сборной России Антон Шипулин, который был не допущен до Игр в Пхенчхане — 2018, причем конкретные причины этого решения Международный олимпийский комитет (МОК) так и не назвал.

«Я не общался с Шипулиным после Игр, мало приятного в этой ситуации. Антон — один из главных моих соперников, но у меня с ним хорошие отношения. Мне кажется, что он чувствует, что его предали, когда мы не встали на его защиту», — говорил Фуркад в эфире «Матч ТВ». — Но мы не знаем, что было в Сочи, мы не находились в российской команде, не ночевали с ним в одной комнате.

Я не готов дать руку на отсечение, что Шипулин ничего не употреблял. Должно пройти время, чтобы прежние отношения восстановились».

Однако пока француз заявляет о надеждах на лишение россиян золотых медалей, примирение вряд ли произойдет. Ранее Фуркад уже открыто выражал неприязнь к Александру Логинову, когда тот вернулся в спорт после двухлетней дисквалификации за эритропоэтин.

Сначала француз с сарказмом прокомментировал пост Союза биатлонистов России в инстаграме, в котором россиянина поздравили с четырьмя медалями, завоеванными на чемпионате Европы.

«И он получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоэтина. Не забудьте один из его самых главных трофеев», —

напомнил француз, но вскоре стер комментарий (или его удалили те, кто ведет инстаграм СБР).

Вскоре спортсмены встретились в Хохфильцене — оба входили в состав эстафетных команд. Принимая эстафету, Фуркад проехал очень близко к стоявшему спиной Логинову, и через мгновение тот упал.

Александр был уверен, что француз специально толкнул его, хотя на повторах этого нельзя сказать однозначно. После этого случая Шипулин и Логинов отказались пожать руку Фуркаду на церемонии награждения (россияне стали третьими, а французы — вторыми), а известный комментатор Дмитрий Губерниев выкрикнул в прямой трансляции: «Фуркад, ты свинья!».

Теперь нас, скорее всего, ожидает новый виток российско-французской «биатлонной войны».

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