«Надеюсь, Устюгова лишат золота»: Фуркад взялся за старое

Курсы валют$ 62.09 (-0.028) 76.49 (-0.085)
Москва: +1°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига Европы
22:05
Спортинг Атлетико М
1:0
закончен
22:05
Ред Булл Зальцбург Лацио
4:1
закончен
22:05
Марсель РБ Лейпциг
5:2
закончен
22:05
ЦСКА Арсенал
2:2
закончен
НХЛ / плей-офф
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Джерси Дэвилз
5:2
закончен
02:30
Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
3:4 (ОТ)
закончен
05:30
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
0:3
закончен
Единая лига ВТБ
19:00
Цмоки-Минск Химки
79:82
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АхматТосно
1:0
закончен
Германия / Бундеслига
21:30
ВольфсбургАугсбург
0:0
закончен
Франция / Лига 1
21:45
АнжеНицца
1:1
закончен
Испания / Примера
22:00
ЖиронаБетис
0:1
2 тайм
Футбол / Жеребьевка полуфиналов еврокубков
13:00
«Реал» сыграет в «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов
закончен
НХЛ / плей-офф
02:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
Еврокубок
20:15
Дарушшафака Локомотив-Кубань
67:59
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
АмкарРубин
не начался
14:00
Динамо МЛокомотив М
не начался
16:30
ЗенитАнжи
не начался
19:00
КраснодарАрсенал
не начался
Испания / Примера
14:00
СевильяВильярреал
не начался
17:15
БарселонаВаленсия
не начался
19:30
Лас-ПальмасРеал Сосьедад
не начался
19:30
ЛеганесСельта
не начался
21:45
Атлетик БДепортиво
не начался
Англия / Премьер-лига
14:30
СаутгемптонЧелси
не начался
17:00
БёрнлиЛестер Сити
не начался
17:00
Кристал ПэласБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
17:00
Хаддерсфилд ТаунУотфорд
не начался
17:00
Суонси СитиЭвертон
не начался
19:30
ЛиверпульБорнмут
не начался
21:45
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Сити
не начался
Италия / Серия А
16:00
КальяриУдинезе
не начался
19:00
ДженоаКротоне
не начался
19:00
КьевоТорино
не начался
21:45
АталантаИнтер М
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
ХоффенхаймГамбург
не начался
16:30
ГертаКёльн
не начался
16:30
БайерАйнтрахт Ф
не начался
16:30
ШтутгартГанновер-96
не начался
19:30
БаварияБоруссия М
не начался
Франция / Лига 1
18:00
ЛионАмьен
не начался
21:00
КанТулуза
не начался
21:00
ЛилльГенгам
не начался
21:00
НантДижон
не начался
21:00
РеннМетц
не начался
21:00
СтрасбургСент-Этьен
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
МариупольВерес
не начался
17:00
Шахтёр ДДинамо К
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Ак БарсЦСКА
не начался

«Надеюсь, Устюгова лишат золота»: Фуркад взялся за старое

Бессеберг оставил должность в WADA

Французский биатлонист Мартен Фуркад РИА Новости
Французский биатлонист Мартен Фуркад
Французский биатлонист Мартен Фуркад выразил надежду на то, что россиянина Евгения Устюгова лишат золота олимпийского масс-старта в Ванкувере-2010. В таком случае медаль перейдет Фуркаду, который стал в той гонке вторым. По информации СМИ, WADA инициировало расследование в отношении Устюгова из-за аномальных показателей крови в анализах с 2010 года.

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов, завершивший карьеру в 2014 году — сразу после Олимпиады в Сочи, был обвинен в допинговых махинациях. Об этом со ссылкой на свои осведомленные источники заявила французская газета Le Monde, которая утверждает, что в крови спортсмена с 2010 года начали проявляться «аномальные показатели».

Реклама

Эти подозрения всплыли в контексте масштабных разбирательств в Международном союзе биатлонистов (IBU), из-за которых многолетний президент организации Андерс Бессеберг даже был вынужден покинуть свой пост и выйти (пока что временно) из совета Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Чиновника обвинили в получении взяток и сокрытии 65 положительных допинг-проб россиян с 2011 года.

Однако в прессе пока появилось только одно конкретное имя возможного нарушителя — и это Устюгов, неожиданно завершивший карьеру в 28 лет.

Информацию о подозрениях в адрес россиянина частично подтвердил в интервью «Газете.Ru» прославленный российский биатлонист Владимир Драчев, который является одним из претендентов на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).

— Российская сторона уже отправляла какие-то запросы по поводу допинговых разбирательств с нашими спортсменами, из-за которых Бессеберг покинул свой пост?

— Не знаю, это прерогатива СБР. Пока что по разбирательствам последних двух дней информации у нас нет. Я в курсе, что какие-то сведения по обвинениям уже приходили, но это было давно.

— Эти сведения — о Евгении Устюгове?

— Да.

Возможные аномальные показатели в анализах спортсмена Драчев объяснил особенностями организма. Сам Евгений пока отказывается давать какие-либо комментарии по ситуации, призывая дождаться официальных сведений. Но WADA молчит.

Зато не стал соблюдать тишину французский биатлонист Мартен Фуркад, который в случае признания Устюгова виновным в нарушении кодекса WADA может получить золотую медаль Олимпийских игр в Ванкувере — 2010.

Тогда еще 21-летний французский спортсмен с тремя промахами на четырех огневых рубежах завоевал серебро олимпийского масс-старта, а Устюгов стал безоговорочным триумфатором гонки — ноль осечек и победа с десятью секундами преимущества над ближайшим преследователем.

Если окажется, что в этот период Евгений уже сдавал пробы с «аномалиями», то золото масс-старта перейдет его менее удачливому оппоненту. Кроме того, после Ванкувера-2010 Устюгов в составе российского квартета завоевал золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи. Эта награда теперь тоже может оказаться под угрозой.

«Я обладатель серебра Олимпиады-2010, и это уже вошло в историю. Я действительно горжусь этой медалью.

Надеюсь, что Устюгов будет лишен звания олимпийского чемпиона, если обвинения в допинге подтвердятся. Но я не стану счастливее, если мне достанется золото», —

признался Фуркад в комментарии Le Monde.

Также француз в недавнем интервью Le Parisien с уверенностью заявил, что потерял некоторые медали из-за спортсменов, употребляющих запрещенные вещества.

«Я не думаю, что биатлон слишком заражен допингом, но

я уверен, что некоторые победы у меня украли допингисты.

Сам я из тех спортсменов, кто может себе сказать, что не употреблял допинг и добился многого. Я ни у кого ничего не украл», — заверил француз.

Ранее Фуркад также не исключал того, что запрещенные стимуляторы принимал нынешний лидер сборной России Антон Шипулин, который был не допущен до Игр в Пхенчхане — 2018, причем конкретные причины этого решения Международный олимпийский комитет (МОК) так и не назвал.

«Я не общался с Шипулиным после Игр, мало приятного в этой ситуации. Антон — один из главных моих соперников, но у меня с ним хорошие отношения. Мне кажется, что он чувствует, что его предали, когда мы не встали на его защиту», — говорил Фуркад в эфире «Матч ТВ». — Но мы не знаем, что было в Сочи, мы не находились в российской команде, не ночевали с ним в одной комнате.

Я не готов дать руку на отсечение, что Шипулин ничего не употреблял. Должно пройти время, чтобы прежние отношения восстановились».

Однако пока француз заявляет о надеждах на лишение россиян золотых медалей, примирение вряд ли произойдет. Ранее Фуркад уже открыто выражал неприязнь к Александру Логинову, когда тот вернулся в спорт после двухлетней дисквалификации за эритропоэтин.

Сначала француз с сарказмом прокомментировал пост Союза биатлонистов России в инстаграме, в котором россиянина поздравили с четырьмя медалями, завоеванными на чемпионате Европы.

«И он получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоэтина. Не забудьте один из его самых главных трофеев», —

напомнил француз, но вскоре стер комментарий (или его удалили те, кто ведет инстаграм СБР).

Вскоре спортсмены встретились в Хохфильцене — оба входили в состав эстафетных команд. Принимая эстафету, Фуркад проехал очень близко к стоявшему спиной Логинову, и через мгновение тот упал.

Александр был уверен, что француз специально толкнул его, хотя на повторах этого нельзя сказать однозначно. После этого случая Шипулин и Логинов отказались пожать руку Фуркаду на церемонии награждения (россияне стали третьими, а французы — вторыми), а известный комментатор Дмитрий Губерниев выкрикнул в прямой трансляции: «Фуркад, ты свинья!».

Теперь нас, скорее всего, ожидает новый виток российско-французской «биатлонной войны».

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице биатлона, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».