«Российскому биатлону нужно ждать худшего»

— Президент IBU Андерс Бессеберг покинул свой пост из-за обвинений в том, что с 2011 года он якобы скрыл 65 положительных допинг-проб российских спортсменов. Эта история может серьезно ударить по российскому биатлону?

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Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Александр Селифонов: Ситуация неприятная, конечно. Мы все следим за этим делом. Но я думаю, что Бессеберг ничего не скрывал. Он независимый человек и не ратует за конкретный город для проведения, например, чемпионата мира по биатлону.

Все эти обвинения в его сторону надуманы. Они связаны в большей степени с тем, что он отдал решающий голос за проведение этапа Кубка мира в Тюмени (состоялся с 22 по 25 марта 2018 года. — «Газета.Ru»).

США, Канада, Чехия были недовольны этим решением и бойкотировали этап. Потом и Украина подключилась — и пошло-поехало.

Кроме того, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет восстановлено в своих правах, то наша страна сможет подать заявку на организацию чемпионата мира — 2021. Видимо, это не всем нравится. Обвинения Бессеберга — это очередная выдуманная история, которая не красит американскую сторону и всех, кто еще мог подключиться к этому делу.

Призер Олимпийских игр по биатлону в Лиллехаммере-1994 и Нагано-1998 Владимир Драчев, являющийся одним из претендентов на пост главы Союза биатлонистов России (СБР): Эта история может повлиять на российский биатлон очень серьезно. Есть разные перспективы. Но я думаю, что нужно дождаться официальных ответов и результатов расследования.

Я надеюсь всегда на самое лучшее, но готовиться надо к худшему, — есть такая русская поговорка.

Не знаю, отправила ли российская сторона запросы о сложившейся ситуации, это прерогатива СБР. Знаю, что какая-то информация по обвинениям уже приходила, но это было давно.

А вот по поводу того, что происходит в эти два дня, информации у нас нет.

— После ухода Бессеберга россиянин Виктор Майгуров, являющийся вице-президентом IBU и кандидатом в президенты СБР, мог принять на себя его полномочия, но отказался...

А. С.: Видимо, Майгуров все оценил и не просто так принял это решение. Конечно, он первый вице-президент и был вправе занять пост Бессеберга до сентябрьского конгресса IBU, на котором выберут нового президента. Но, наверное, он все просчитал и решил не соглашаться на эту должность. Может быть, какие-то трения внутри коллектива помешали этому, хотя вряд ли — у них в IBU довольно дружная команда.

В. Д.: Тут трудно сказать.

То, что Бессеберг ушел, может, и правильно. Сейчас в отношении него ведется расследование, и лучше не участвовать в работе IBU. А вот насчет Майгурова, может быть, вы и правы. Если бы он занял пост президента, то, по крайней мере, мы бы получали всю информацию о расследовании из первых рук.

Не могу сказать, почему Майгуров отказался от поста главы IBU, но, может быть, не помешало бы и согласиться.

— По информации СМИ, у 17 из 22-х участвовавших в сезоне-2017/18 россиян были обнаружены «доказанные допинг-случаи, скрытые Международным союзом биатлонистов». При этом на Олимпиаду в Пхенчхане были допущены только четверо российских спортсменов, а остальным отказали без объяснения причин. Может быть, отказ пришел именно из-за этих подозрений?

А. С.: Не думаю, что так было. Мне кажется, перед Олимпиадой была развернута другая кампания, завязанная больше на докладе Ричарда Макларена. Никаких существенных доказательств, какие-то царапины, — очередное давление на Россию.

И я не верю в то, что 17 человек могли выступать в этом сезоне с положительными допинг-пробами. Кто и что мог у нас принимать? Все и так уже на пределе и максимально предупреждены о последствиях. Все россияне сейчас под жестким контролем.

Думаю, кампания накануне Олимпиады была развернута, чтобы каким-то образом поколебать авторитет Владимира Путина перед выборами президента России. В нашей стране же большое количество любителей спорта.

В. Д.: Теоретически можно так предположить, но надо находиться внутри СБР и IBU, чтобы точно знать. Этими проблемами должны были заниматься наши специалисты, которые в этом году работали в этих структурах. На данный момент мы не имеем такой информации. С этим ли связано то, что только четверых россиян допустили до Игр? И только ли с этим? Неизвестно.

— Одним из основных информаторов WADA по делу Бессеберга является бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков...

А. С.: Естественно. У него кончился предыдущий запал, надо что-то новое придумать. К тому же — осенью состоятся выборы президента IBU.

Возможно, американская сторона хочет, чтобы Международный союз биатлонистов возглавлял их человек или какой-нибудь канадец, а Родченков говорит необходимые слова. Почему они все время скрывают его внешность, надевают маску?

Может, это вообще уже не он — и все это разыгрывается какими-то спецслужбами? А потом Родченков якобы дает разоблачающие интервью.

Но мы не опускаем руки, держим свою линию. Пусть они доказывают, что мы виноваты. У нас — презумпция невиновности. Помните, перед Олимпиадой Спортивный арбитражный суд (CAS) признал, что у WADA недостаточно доказательств против 28 российских спортсменов и вернул им медали Сочи-2014? Суду ведь нужны факты, а их не было.

— Из-за новых данных WADA двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов может быть лишен своих медалей. У него якобы нашли аномальные показатели в крови — и уже открыли дело. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию?

А. С.:

Я был в Ванкувере на Олимпиаде, когда Евгений завоевал там золото масс-старта, — в то время я работал с женской командой. Могу сказать, что это было его нормальное выступление, он уверенно отработал без промахов на всех четырех огневых рубежах.

На финиш он пошел, обгоняя соперника на 10-15 секунд и удержал это преимущество. А то, что у него в крови какие-то аномальные показатели… Мы же были на высоте, готовились к Олимпиаде. Может быть, изменения были, но это вряд ли объясняется воздействием извне. Все это было достигнуто естественным тренировочным путем. Не знаю, что они там надумали.

В. Д.: Существует человеческий фактор — у каждого свои индивидуальные особенности. Есть определенная норма, например, гемоглобина, по которой определяют средние показатели для всех. Однако у некоторых людей гемоглобина может быть больше — просто так, по жизни.

Возможно, аномальные показатели Устюгова связаны с этим. Таковы его человеческие особенности. Но что ж теперь делать? Не выступать, что ли, совсем?

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