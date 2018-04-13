«Без страха»: как ЦСКА, «Спартак» и «Локо» играли в еврокубках

— Как вам вчерашний матч ЦСКА против «Арсенала» (2:2)? О чем думали после того, как счет стал 2:0 в пользу армейцев?

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Валерий Масалитин: Когда счет стал 2:0, естественно, возникли надежды, ведь следующий гол выводил в полуфинал именно российский клуб.

Игра у ЦСКА получилась хорошей. Хозяева доминировали, активно играли впереди и не давали ничего сделать сопернику. Особенно это было заметно в конце первого и начале второго тайма.

Вячеслав Булавин: Во втором тайме контролировали мяч как раз футболисты ЦСКА. Поэтому и теплилась определенная надежда, что российский клуб все же сможет пройти в следующий раунд.

Если говорить о концовке матча, то хотел бы обратиться к игрокам ЦСКА — ребята, не увлекайтесь. Когда счет стал 2:1, очень хотелось, чтобы команда удержала победу. В то, что они забьют дважды на последних минутах, верилось с трудом. А вот не пропустить было бы здорово. По игре армейцы заслуживали победу.

Евгений Бушманов: Мне кажется, что «Арсенал» совсем не контролировал ситуацию.

Мне матч напомнил встречу «Ромы» и «Барселоны». Трудно было поверить, что испанский гранд пропустит третий мяч, когда счет стал 2:0, но тем не менее это случилось.

Жаль, хозяевам немного не хватило сил на концовку. А так российская команда могла сотворить сенсацию и пройти дальше.

Что скажете про еврокубковый сезон ЦСКА в целом?

В. М.: 1/4 финала Лиги Европы — отличный результат для ЦСКА. Достаточно вспомнить, что свой поход армейцы начинали еще с отборочных раундов Лиги чемпионов. Столичный клуб так далеко в еврокубках не заходил давно.

В. Б.: Это успех! Тренер армейцев Виктор Гончаренко ввел молодых игроков в состав команды, которые выглядели достойно. Несмотря на не очень уверенную игру в Лондоне, это все равно большой опыт для них. А Александр Головин и вовсе показывает запредельный уровень.

Вообще ЦСКА — это ярчайший пример идеального сплава опыта и молодости. Учитывая небольшую скамейку, армейцы показали в этом сезоне в еврокубках просто блестящий результат.

Е. Б.: ЦСКА в этом году выступил в еврокубках очень хорошо. Команда смотрелась достойно, можно только благодарить тренеров и игроков за такой результат.

«Зенит» дошел до 1/8 финала Лиги Европы. Тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини после вылета из турнира заявил, что команда выступила лучше, чем в прошлом сезоне. Но все же такой результат соответствует возможностям и амбициям «Зенита»?

В. М.: Конечно, нет! Зачем тогда руководство питерского клуба предлагало такой большой контракт Манчини? Зачем привозили столько аргентинских футболистов? Команда должна была показать высокий результат — как в чемпионате России, так и на европейской арене.

Какой смысл тратить такие деньги? Чтобы быть середняком и вылетать с ранних стадий Лиги Европы?

Конечно, у «Зенита» изначально была задача если не выиграть турнир, то хотя бы дойти до полуфинала или решающего матча. Да и в чемпионате сине-бело-голубые наверняка планировали завоевать золотые медали. В общем не получился сезон у Питера.

В. Б.: Меня разочаровал такой результат. Я считал, что «Зенит» опытнее «Лейпцига». Питерцы провели больше игр на европейской арене, чем их соперник по 1/8 финала. У сине-бело-голубых было желание, но не оказалось должного настроя. Вообще я не увидел командного духа у «Зенита» в этом сезоне.

На поле не было лидера. В команде должен быть один или два человека, которые могут вести команду за собой. Как Игорь Акинфеев у ЦСКА. В «Зените» такого нет.

«Лейпциг» — хорошая, дисциплинированная команда. Но ее нужно было проходить. И сравнивать с прошлым сезоном не нужно. «Зенит» в нынешней Лиге Европы выступил неудачно.

Е. Б.: Амбициям, наверное, не соответствует. А вот уровню — да. В матчах 1/8 финала «Лейпциг» выглядел сильнее и заслужил выход в четвертьфинал.

Как оцените выступления «Локомотива» и «Спартака», которые дошли до 1/8 и 1/16 финала Лиги Европы соответственно?

В. М.: Конечно, хотелось бы, чтобы все наши команды проходили дальше. Но получилось так, как получилось.

«Спартак» не был готов к вылету на столь ранней стадии, как и «Локомотив». Да, у команды Юрия Семина был серьезный соперник в лице мадридского «Атлетико», но ведь на таких стадиях слабых клубов не остается вообще. Надо играть со всеми.

В. Б.: «Локомотиву» не повезло с соперником в 1/8 финала. «Атлетико» — один из лидеров испанского футбола. Пройти такую команду очень трудно. Может быть, дома и стоило рассчитывать на какие-то шансы, но в Мадриде при поддержке местных болельщиков сделать что-то с командой Диего Симеоне просто невозможно.

«Спартак» на момент вылета из Лиги Европы просто еще не набрал должной формы. Сейчас линия нападения у красно-белых выглядит прилично. В нынешних кондициях столичный клуб прошел бы «Атлетик» из Бильбао.

Е. Б.: «Спартак» должен был проходить дальше, но не хватило готовности. Первый тайм матча в Москве, который команда провалила, проиграв со счетом 0:3, очень сильно испортил положение команды. Из-за него команда и вылетела.

В ситуации с «Локомотивом» все закономерно. Шансов в противостоянии с «Атлетико» у команды Юрия Семина было немного.

Российские клубы установили рекорд в таблице коэффициентов УЕФА по количеству добытых баллов за сезон. Это говорит о росте уровня наших команд или о том, что система подсчета немного несовершенна, ведь победы в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы оцениваются одинаково?

В. М.: УЕФА виднее, как считать баллы. Если бы результаты в Лиге чемпионов оценивали выше, то у нас бы оторвались три страны и стали недосягаемыми для других. А так хоть какая-то интрига. Если говорить об уровне российского футбола, то он, если честно, стал немного ниже.

Наши топ-клубы раньше выигрывали в еврокубках, и в их составах были футболисты высокого уровня. Да и сборная России сдала. Однако средний уровень чемпионата России все же вырос. Вот такой вот парадокс.

В. Б.: Конечно, какая-то разница при оценке Лиги чемпионов и Лиги Европы должна быть.

Однако все равно стоит отдать должное российским командам. У нас в этом году положительный результат. Шесть команд на следующий сезон в еврокубках — это очень хорошо.

Растет ли общий уровень футбола? Не думаю. Просто в этом году в еврокубках у нас играли лидеры нашего футбола, которые показали стабильные результаты.

Е. Б.: Российские клубы выступили неплохо. Так что можно сказать и об улучшении общего уровня футбола в стране.

И я бы хотел отметить еще один позитивный момент. Если раньше наши клубы в матчах с грандами закрывались и играли в обороне, то в этом году такого не было. Команды перестали бояться и стали играть в свой футбол, действовать активно и больше атаковать. На мой взгляд, это правильный путь.

Да, где-то не получилось, и случались крупные поражения. Но наши команды играли без страха. А это очень важно.

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