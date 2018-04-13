«Алан, лупи!»: как ЦСКА чуть не совершил невероятное

В этом году топовые команды приезжали в Россию в основном за разгромом. «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги чемпионов уничтожил ЦСКА (1:4), а мадридский «Атлетико» еще жестче расправился с «Локомотивом» (1:5) в 1/8 финала Лиги Европы.

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Однако в еврокубках наступила неделя камбеков, и лондонскому «Арсеналу» в этом смысле не повезло: он прибывал в гости к ЦСКА сразу после того, как «Рома» чудесным образом выбила из ЛЧ «Барселону», проиграв в первом матче 1:4, а «Ювентус» днем позже чуть не провернул подобный трюк с «Реалом».

В воздухе витала романтика спасения, и о «римском чуде» говорили на предматчевых пресс-конференциях оба тренера. Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко призывал верить, и болельщики армейцев, несмотря на поражение их команды в первом матче (1:4), заполнили стадион до краев, установив новый рекорд посещаемости — 28284 человек.

А вот главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер на вопрос о подвиге «Ромы» отшутился, заявив, что не знает, как спастись от такого камбека, поскольку смотрел в это время матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Фанаты «Арсенала» из Великобритании тоже, должно быть, считали ответный матч простой формальностью: на гостевой трибуне почти не было людей, а те, что были, безучастно наблюдали за происходящим на поле.

Для приличия был вывешен один британский флаг; активно жестикулировал и даже время от времени подпрыгивал на трибуне только один фанат «Арсенала» — тот, что располагался прямо над стягом Соединенного Королевства.

Поначалу ЦСКА вполне оправдывал невысокие ожидания своего соперника, занимаясь бесполезным контролем мяча на своей половине поля, а во время атак постоянно уходя в долгую перепасовку с фланга на фланг — вместо того, чтобы довести дело до удара.

Было не очень понятно, за счет чего армейцы собираются забивать. Однако удивляло то, что и «канониры» не особенно преуспевали в созидании, словно вознамерились спокойно сыграть по счету и лишний раз не тратить силы.

В таких условиях ЦСКА начал постепенно приходить в себя и все более дерзко выбегать в контратаки, подолгу оставаясь на чужой половине поля. Болельщики уже вовсю требовали гола, сотрясая пол трибун пугающим топотом, если красно-синие не могли довести атаку до удара.

«Пошел!» — кричали фанаты пробегавшему мимо Чалову, а тот в ответ прокидывал мяч мимо известного своей скоростью Эктора Бельерина — и обгонял его, создавая моменты для команды.

«Ну, зачем назад?! Зачем?» — возмущенно ревели болельщики, стоило ЦСКА вновь вспомнить об излишней осторожности и прекратить перспективную атаку пасом на свою половину поля.

«Алан, лупи!!!» — сходили с ума фанаты, стоило хоть кому-то их армейцев оказаться на теоретически ударной позиции.

«Арсенал» — очень сильный английский клуб, один из фаворитов Лиги Европы с топ-футболистами в каждой линии, но все это, кажется, нисколько не волновало поклонников красно-синих. Они требовали гола и выбивали себе это право оглушительным ревом при атаках своей команды и свистом — при приближении соперников к воротам армейцев. Кто-кто, а фанаты ЦСКА в этот вечер вели себя действительно как болельщики топового европейского клуба.

Бесстрашие и настойчивость болельщиков, заводивших «Давай 3:0!», нашла отклик у самих армейцев, которые подобрались невероятно близко к историческому камбеку — они сделали счет 2:0 в свою пользу.

Сначала Константин Кучаев навесил в чужую штрафную, Кирилл Набабкин пробил головой, а Чалов занес мяч в ворота после спасения Петера Чеха.

Этот гол произвел эффект «разорвавшейся бомбы»: журналисты падали со своих стульев под снисходительные взгляды британских коллег, обнимались, прыгали, потрясали кулаками — и тем же самым был занят весь остальной стадион.

Сразу после этого мяча армейцы готовы были нестись и за вторым, но полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси прилег на газон и не мог подняться несколько минут, словно получил очень серьезную травму. Гончаренко возмущенно разводил руками, прося арбитра поторопиться с решением этого вопроса, а трибуны «ВЭБ-Арены» вновь заходили ходуном — только уже от гнева. «Уводи его с поля!» — кричали фанаты красно-синих.

Рэмси унесли на носилках, однако позже он вернулся в игру как ни в чем не бывало. Впрочем, эта небольшая хитрость едва ли помогла его команде: ЦСКА продолжил убегать в одну атаку за другой. Сначала Кристиян Бистрович чуть не попал в правую «девятку» после быстрого контрвыпада, потом вдруг Ахмед Муса ворвался в чужую штрафную и упал после контакта с защитником — судья не стал давать пенальти.

У армейцев настолько шла игра, что болельщики уже начали угрожать арбитру: «Только попробуй сейчас свистнуть!», а когда неизбежный свисток на перерыв все же прозвучал, поднялись на ноги и долго махали кулаками в его сторону.

Во втором тайме чудеса продолжились. Казалось, что «Арсенал» выйдет с серьезным настроем, чтобы смять ЦСКА и раз и навсегда решить вопрос о полуфиналисте, однако вместо этого уже на 50-й минуте армейцы закатили им второй мяч.

Набабкин стрелой пронесся по флангу и с острого угла красиво вогнал мяч в сетку после того, как Чех с трудом отбил в сторону удар Александра Головина.

Армейцам оставалось забить только один мяч, чтобы гарантировать проход в 1/2 финала Лиги Европы. Всего один мяч — при условии, что они не пропустят. В голову лезли мысли о камбеке «Ромы» и почти совершенном чуде «Ювентуса».

И красно-синие понеслись вперед за третьим голом, большими силами перебираясь на чужую половину поля и время от времени забывая об обороне. Первым тревожным звоночком стал на 57-й минуте гол Мохаммеда Эль-Ненни — пока еще из офсайда. Армейцы не снизили обороты в атаке: били все, даже Сергей Игнашевич с лета (кстати, получилось неплохо — впритирку со штангой).

«Арсенал» с удовольствием воспользовался освободившимся пространством и на 75-й минуте забил свой первый гостевой мяч: Дэнни Уэлбек сам создал себе момент, обойдя защитника на фланге, а затем, обыгравшись с Эль-Ненни, перебросил Игоря Акинфеева «парашютиком».

После этого «Арсенал» вспомнил о своем фаворитизме и создал еще несколько неплохих моментов. ЦСКА же как будто покидали жизненные силы с каждым мгновением.

На второй компенсированной к основному времени матча минуте, когда исход противостояния был уже ясен, армейцы даже позволили Рэмси выйти один на один с Акинфеевым — и тот не промахнулся, сравняв счет (2:2).

ЦСКА уступил «Арсеналу» с общим счетом 3:6 и покидает Лигу Европы на стадии четвертьфинала, остановившись лишь в одном голе от чуда.

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