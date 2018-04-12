Строгая диета: как Нурмагомедов скинул Макгрегора с трона

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов официально признан лучшим легковесом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) — он поднялся на первое место в рейтинге организации.

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Мало кто из любителей единоборств сомневался, что дагестанский спортсмен должен занять лидирующую позицию после того, как на вечере UFC 223 он завоевал пояс чемпиона в легком весе (до 70 кг).

Однако тот факт, что соперником россиянина вместо топового американца Тони Фергюсона, который должен был защищать свой чемпионский титул, но неожиданно получил травму колена, стал 30-летний риелтор Эл Яквинта, мог посеять некоторые сомнения во взлете Нурмагомедова вверх по рейтингу. Яквинта действительно в промежутках между боями продает квартиры и совсем не собирается посвящать все свое время спорту — по крайней мере, сейчас.

Кроме того, он не сумел уложиться в рамки легкого веса, так что даже в случае невероятной победы титул бы ему не достался.

Однако в UFC проявили принципиальность и после победы по очкам над Яквинтой поставили Хабиба выше всех: предыдущий лидер Конор Макгрегор сместился на вторую строчку, а Фергюсон — на третью.

На четвертой позиции оказался американский боец Эдди Альварес, который уже активно пытается вызвать Нурмагомедова на поединок.

«Я — криптонит Хабиба (Альварес сравнивает себя с главной слабостью героя американских комиксов Супермена. — «Газета.Ru»). Среди ребят в легком весе я единственный, кто может победить его. Все это знают. Хабиб — король, но это временно», — заявил 34-летний боец в интервью порталу Bloody Elbow.

Впрочем, сам Нурмагомедов выразил желание провести следующий бой против канадца Жоржа Сен-Пьера, который в прошлом году стал чемпионом UFC в среднем весе, а всего на его счету — 26 побед в 28 поединках, из которых 14 — нокаутом.

Возможно, для встречи с канадцем дагестанскому спортсмену придется изменить свой вес, перейдя в более тяжелую категорию, однако пока что он соблюдает строгую диету и, судя по всему, не ест сладкого.

В инстаграме бойца можно обнаружить забавное видео, в котором он среди ночи застает младшего брата Омара и своего друга Зубайру Тухугова (тоже выступает в UFC) на кухне за чаепитием с десертом.

«Спрятали от меня?» — спрашивает Хабиб, отдергивая бумажное полотенце с шоколадного лакомства.

«Ты куда лезешь?» — смеясь, отвечает ему Тухугов.

«Я к вам не лезу, это вы ко мне лезете. Запах же есть в комнате!» — беззлобно возражает Нурмагомедов.

«Как говорится, дело было вечером, делать было нечего. Я спал и проснулся от запаха чаепития. Приятно, когда братья стараются не тревожить мои глаза и прячут сладости за салфетки, но они забыли, что, когда ты на диете, твой нос не спит и чувствует каждый запах», — прокомментировал этот момент боец, добавив хэштеги, #братья, #диета, #шоколад и #поддержка.

А чуть ранее в инстаграме Хабиб сам поддержал своего приятеля — португальского футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который забил решающий мяч с пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».

Благодаря этому голу на последней минуте основного времени встречи «сливочные» прошли в полуфинал с общим счетом 4:3. Дагестанский спортсмен опубликовал видео с моментом гола Роналду, на котором отчетливо слышны крики радости.

«Великолепный матч с счастливым концом. Hala Madrid (восклицание фанатов «Реала». — «Газета.Ru»). Джанлуиджи Буффона жалко, но это спорт и тут только один победитель, «Ювентус» сегодня был очень близок к победе», — отметил Нурмагомедов.

К слову, Роналду также поддерживал Хабиба накануне его поединка с Яквинтой, а затем поздравил его с победой.

«С Криштиану общались и до боя, и после боя. Сначала он спрашивал, состоится ли поединок. В пятницу у меня еще не было соперника, каждый час они менялись. Роналду желал удачи.

А после боя написал: «Рад, что именно ты чемпион», — рассказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

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