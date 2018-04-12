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Строгая диета: как Нурмагомедов скинул Макгрегора с трона

Нурмагомедов стал первым в рейтинге легковесов UFC

Хабиб Нурмагомедов AP
Хабиб Нурмагомедов
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг легковесов самой престижной бойцовской организации мира UFC, отодвинув на вторую строчку скандально известного ирландца Конора Макгрегора. В настоящее время россиянин придерживается строгой диеты, готовясь к ноябрьской защите титула чемпиона UFC, внимательно следит за футболом и поздравляет с успехами Криштиану Роналду.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов официально признан лучшим легковесом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) — он поднялся на первое место в рейтинге организации.

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Мало кто из любителей единоборств сомневался, что дагестанский спортсмен должен занять лидирующую позицию после того, как на вечере UFC 223 он завоевал пояс чемпиона в легком весе (до 70 кг).

Однако тот факт, что соперником россиянина вместо топового американца Тони Фергюсона, который должен был защищать свой чемпионский титул, но неожиданно получил травму колена, стал 30-летний риелтор Эл Яквинта, мог посеять некоторые сомнения во взлете Нурмагомедова вверх по рейтингу. Яквинта действительно в промежутках между боями продает квартиры и совсем не собирается посвящать все свое время спорту — по крайней мере, сейчас.

Кроме того, он не сумел уложиться в рамки легкого веса, так что даже в случае невероятной победы титул бы ему не достался.

Однако в UFC проявили принципиальность и после победы по очкам над Яквинтой поставили Хабиба выше всех: предыдущий лидер Конор Макгрегор сместился на вторую строчку, а Фергюсон — на третью.

На четвертой позиции оказался американский боец Эдди Альварес, который уже активно пытается вызвать Нурмагомедова на поединок.

«Я — криптонит Хабиба (Альварес сравнивает себя с главной слабостью героя американских комиксов Супермена. — «Газета.Ru»). Среди ребят в легком весе я единственный, кто может победить его. Все это знают. Хабиб — король, но это временно», — заявил 34-летний боец в интервью порталу Bloody Elbow.

Впрочем, сам Нурмагомедов выразил желание провести следующий бой против канадца Жоржа Сен-Пьера, который в прошлом году стал чемпионом UFC в среднем весе, а всего на его счету — 26 побед в 28 поединках, из которых 14 — нокаутом.

Возможно, для встречи с канадцем дагестанскому спортсмену придется изменить свой вес, перейдя в более тяжелую категорию, однако пока что он соблюдает строгую диету и, судя по всему, не ест сладкого.

В инстаграме бойца можно обнаружить забавное видео, в котором он среди ночи застает младшего брата Омара и своего друга Зубайру Тухугова (тоже выступает в UFC) на кухне за чаепитием с десертом.

«Спрятали от меня?» — спрашивает Хабиб, отдергивая бумажное полотенце с шоколадного лакомства.

«Ты куда лезешь?» — смеясь, отвечает ему Тухугов.

«Я к вам не лезу, это вы ко мне лезете. Запах же есть в комнате!» — беззлобно возражает Нурмагомедов.

«Как говорится, дело было вечером, делать было нечего. Я спал и проснулся от запаха чаепития. Приятно, когда братья стараются не тревожить мои глаза и прячут сладости за салфетки, но они забыли, что, когда ты на диете, твой нос не спит и чувствует каждый запах», — прокомментировал этот момент боец, добавив хэштеги, #братья, #диета, #шоколад и #поддержка.

А чуть ранее в инстаграме Хабиб сам поддержал своего приятеля — португальского футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который забил решающий мяч с пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».

Благодаря этому голу на последней минуте основного времени встречи «сливочные» прошли в полуфинал с общим счетом 4:3. Дагестанский спортсмен опубликовал видео с моментом гола Роналду, на котором отчетливо слышны крики радости.

«Великолепный матч с счастливым концом. Hala Madrid (восклицание фанатов «Реала». — «Газета.Ru»). Джанлуиджи Буффона жалко, но это спорт и тут только один победитель, «Ювентус» сегодня был очень близок к победе», — отметил Нурмагомедов.

К слову, Роналду также поддерживал Хабиба накануне его поединка с Яквинтой, а затем поздравил его с победой.

«С Криштиану общались и до боя, и после боя. Сначала он спрашивал, состоится ли поединок. В пятницу у меня еще не было соперника, каждый час они менялись. Роналду желал удачи.

А после боя написал: «Рад, что именно ты чемпион», — рассказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

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