Сборная России: опять антирекорд

Сборная России по футболу в очередной раз обновила собственный антирекорд в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опустившись на 66-е место.

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Новая редакция рейтинга была опубликована ФИФА 12 апреля.

Ранее отечественная национальная команда была в списке 63-й, однако за отчетный период времени пропустила вперед себя финнов, эквадорцев и гондурасцев.

До сих пор худшим результатом россиян в рейтинге ФИФА была 65-я позиция — данное «достижение» коллектив Станислава Черчесова оформил осенью 2017 года.

В ходе марта хозяева будущего чемпионата мира провели два домашних контрольных матча, уступив в обоих из них — сначала Россия в Москве разгромно проиграла Бразилии (0:3), а затем в Санкт-Петербурге не совладала с Францией (1:3).

Единственный гол в ворота «трехцветных», спасший команду от второго кряду крупного фиаско, забил Федор Смолов, реализовавший классную передачу с фланга Игоря Смольникова.

Лидирует в апрельском рейтинге мирового футбола по-прежнему Германия, в активе которой 1533 очка (для сравнения — россияне имеют 493).

В первой тройке также располагаются бразильцы, недавно в очном сражении с бундестим (1:0) несколько подсократившие отставание от действующих чемпионов планеты — 1384 балла.

Прямо следом за ними идут бельгийцы (1346), еще в марте занимавшие пятую позицию — им по итогам месяца удалось обогнать португальцев (1306) и аргентинцев (1254).

В топ-10 рейтинга также входят сборные Швейцарии, Франции, Испании, Чили и Польши — из этих коллективов лишь южноамериканцы не приедут на чемпионат мира — 2018 по причине проваленного отбора.

Любопытно, что на данный момент обгоняют в списке россиян, например, команды ДР Конго, Ямайки, Буркина-Фасо, Панамы, Албании, Боливии и Кабо-Верде, не говоря уже о таких «титанах», как Тунис (аж 14-е место), Болгария и Норвегия.

При этом даже учитывая все антирекорды хозяев предстоящего мундиаля, они не являются слабейшими (исходя сугубо из рейтинга, конечно) участниками планетарного турнира как в целом, так и в своей группе в частности: спасает ситуацию Саудовская Аравия, пока что располагающаяся в топе на 70-й позиции.

Два других оппонента подопечных Черчесова — Уругвай и Египет — сейчас числятся 17-и и 46-и соотвественно.

Впрочем, как уже ранее неоднократно отмечалось, относиться к рейтингу ФИФА с полной серьезностью все же не стоит — и особенно это касается положения в оном сборной России.

Все дело в том, что огромную роль в плане текущей позиции в документе играет число сыгранных в недавнее время официальных матчей, а их, как известно, отечественные футболисты по понятным причинам не проводили еще с бесславного Евро-2016, где они сумели набрать лишь одно очко на групповом этапе (ничью тогдашнему тренеру сборной Леониду Слуцкому подарили англичане, также провалившиеся на турнире).

Согласно правилам рейтинга, россияне, игравшие сугубо в товарищеских встречах в ходе пауз на официальные поединки отбора ЧМ-2018, попросту получали за оные в 2,5 раза меньше зачетных баллов в сравнении с конкурентами — то есть даже идеальные результаты в контрольных матчах не спасли бы отечественную команду от падения в списке.

Справедливости ради, не было у коллектива и самих идеальных результатов: после завершения чемпионата Европы во Франции подопечные Черчесова 18 встреч (включая три — на Кубке Конфедераций), добившись пять побед при восьми поражениях.

Еще одна виктория россиянами была добыта в архистранной товарищеской игре с московским «Динамо», в котором будущие участники чемпионата мира разгромили недавних членов ФНЛ со счетом 3:0 — но она, естественно, никаких очков команде не принесла.

При этом в Российском футбольном союзе (РФС) и самой сборной еще с самого начала подготовки к ЧМ-2018 отмечали, что не будут ориентироваться на рейтинг.

По словам экс-главы союза и действующего вице-премьера страны Виталия Мутко, данный документ является «глупостью».

«Рейтинг ФИФА необъективен, потому что хозяева турнира находятся в других условиях, — говорил Мутко еще в октябре 2016-го, когда россияне потеряли разом 15 позиций. —

Это глупость, и она будет исправлена. Мы подняли этот вопрос. Почему команда должна «улетать», если она не имеет права проводить официальные матчи на протяжении двух лет? Это несправедливо. Сборная может поправить свое положение, если удачно выступит на турнире. До конца чемпионата мира мы на рейтинг ФИФА не смотрим».

Добавим, что недавно в ФИФА действительно пообещали переработать систему рейтинга после ЧМ-2018, признав, что она «не отражает реальное соотношение сил в футболе».

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