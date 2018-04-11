ЧМ-2018 несет потери: в Россию не приедет Пеле

Полку вип-персон, которые по тем или иным причинам не приедут в Россию на матчи чемпионата мира, прибыло. Вслед за принцами Уильямом и Гарри, а также политической элитой ряда стран во главе с руководителем британского МИД Борисом Джонсоном стало известно о пропуске мундиаля одним из лучших футболистов в истории Эдсоном Арантисом ду Насименто, более известным как Пеле. Правда, легендарный спортсмен отказался от визита вовсе не по политическим соображениям: трехкратного чемпиона мира, которому сейчас 77 лет, мучают серьезные проблемы со здоровьем.

О том, что дело плохо, стало понятно еще во время декабрьского визита Пеле на жеребьевку ЧМ, когда он все-таки прибыл в Москву, но передвигался на инвалидной коляске.

В довершении прочего бразилец получил повреждение спины. Из-за этой напасти он уже пропустил несколько мероприятий, в которых планировал участвовать.

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В январе «король футбола» подвергся экстренной госпитализации. Экс-спортсмен должен был присутствовать на ужине в свою честь, однако упал в обморок, как сообщалось, из-за истощения. При этом официальный представитель Пеле назвал прошедшую информацию «не соответствующей действительности».

Зато доподлинно известно, что в последние годы бразилец лежал в больнице из-за проблем с печенью и простатой. Плюс перенес операцию на бедре.

Впрочем, вынужденный пропуск ЧМ вовсе не означает, что Пеле не будет следить за играми по телевизору. Более того, ветеран намерен выступить на бразильском ТВ в качестве эксперта, а также прокомментировать встречи национальной сборной.

Пеле – единственный игрок в истории, кому удалось выиграть ЧМ трижды за карьеру (в 1958, 1962 и 1970 годах). Подавляющее большинство всевозможных рейтингов и опросов называет его лучшим футболистом всех времен и народов. Единственный, кто всерьез может оспорить такой статус – аргентинец Диего Марадона, чей расцвет пришелся на 1980-е годы. Впрочем, он уступает Пеле в репутационном плане, поскольку принимал наркотики и отличается экстравагантным поведением.

Из исполнителей XXI века оспорить лавры Пеле в будущем получат возможность португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси, которые, однако, в отличие от прославленного предшественника, пока не выигрывали мундиаль.

Напротив, бывший наставник сборной России Фабио Капелло, на днях объявивший о завершении тренерской карьеры, очень надеется на приглашение посетить ЧМ от Российского футбольного союза (РФС). Итальянец в любом случае приедет в нашу страну для работы комментатором, но ждет от своих знакомых из РФС специального приглашения на один-два матча отечественной команды.

Ранее бойкот чемпионату мира объявили политические круги Великобритании и Исландии. Над подобным шагом раздумывали также австралийские чиновники, но окончательного решения от них пока не поступило.

К надвигающемуся турниру готовятся сейчас все его участники. Повышенное внимание уделяется безопасности – тому направлению, которое очень волнует иностранных гостей. Как заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, «в России безопасно, а во время мундиаля будет еще безопаснее, поскольку власти прекрасно понимают всю важность этого мероприятия и хотят продемонстрировать гостеприимство своей страны».

«Люди, которые хотят насладиться футбольным зрелищем и летними деньками, пусть приезжают в Россию. Те, кому нужны стычки и тому подобное, пусть остаются дома»,

— приводит слова функционера RТ.

По данным «СЭ», активнее всего (если не считать россиян) раскупают билеты на игры мундиаля поклонники футбола из США. Следом идут бразильские и колумбийские болельщики. Немцы четвертые, а вот англичане по данному показателю лишь десятые.

Еще не состоялся ЧМ-2018, а уже активно формируется предвыборная кампания для определения места проведения мундиаля 2030 года. Аргентина, Уругвай и Парагвай планируют подать совместную заявку. Уже утвержден список из 12 городов, среди которых восемь находятся на аргентинской территории и по два – в соседних странах. Объединенный оргкомитет полон решимости подать заявку, как только появится такая возможность, и выиграть соответствующее право.

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