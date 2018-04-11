Кубок Стэнли: Овечкин и Малкин в погоне за трофеем

Династия в эпоху «потолка»

Плей-офф-2018 начинается с главного вопроса: сможет ли «Питтсбург Пингвинз» сотворить историю и выиграть третий Кубок Стэнли подряд?

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В эпоху «потолка» зарплат, когда НХЛ сделала все, чтобы последние регулярно становились первыми, а первые соответственно не могли долго удерживать свои позиции, это не удавалось еще никому.

Последней командой, которой удавалось подобное, был «Нью-Йорк Айлендерс» Майка Босси, Брайана Троттье, Бутча Горинга и Билли Смита, выигравший четыре Кубка Стэнли подряд с 1980 по 1983 годы.

С тех пор прошли три с половиной десятка лет, несколько команд можно было назвать «династиями», но никому из них – даже «Питтсбургу» Марио Лемье, Яромира Ягра, Рона Фрэнсиса и Тома Баррассо начала 90-х и «Детройту» середины 90-х, со Стивом Айзерманом и «русской пятеркой», – не покорился пресловутый «три-пит».

Когда же в сильнейшей лиге мира вступило в силу правило «потолка» зарплат, о подобном можно было забыть. Три Кубка «Чикаго» за шесть лет и две победы «Лос-Анджелеса» за три года – лучшее, чего удалось добиться отдельным командам в последнее время.

При этом и «Блэкхоукс», и «Кингз» сталкивались в последние годы с трудностями, а «черные ястребы» не попали в плей-офф в нынешнем сезоне.

«Питтсбург» Сидни Кросби и Евгения Малкина держал марку и в худшие годы травм и спадов своих лидеров, а в последнее время превратился в настоящую машину по добыванию заветного Кубка.

Когда казалось, что победа 2009 года так и останется единственной для двух суперзвезд «Пенс», они смогли перевернуть историю и праздновали успех два сезона подряд.

К нынешнему плей-офф «пингвины» не подходят в качестве главного фаворита, но, во-первых, они не были таковым ни два, ни год назад, а во-вторых, прелесть нынешнего сезона в том, что какого-то одного и даже двух или трех явных фаворитов в розыгрыше Кубка Стэнли нет. Состав участников ровный, а конкуренция за главный трофей просто сумасшедшая.

И здесь особое значение приобретают характер, победный опыт, уверенность в себе, спецвозможности лидеров и умение побеждать в седьмых матчах серий команды Майкла Салливана.

«Питтсбург» не является фаворитом плей-офф, но нет такого соперника, против которого он выглядел бы андердогом.

Ну а если голкипер Мэтт Мюррей вновь поймает кубковый кураж, остановить эту команду будет, пожалуй, просто невозможно, потому что в качестве игры Кросби, Малкина, Фила Кессела и еще доброго десятка хоккеистов сомнений нет никаких – проверено годами.

Новый «год икс» Овечкина

Одним из тех, кто страстно желает остановить «Пингвинз» в их походе за шестым Кубком Стэнли в клубной истории, является «Вашингтон» Александра Овечкина, Евгений Кузнецова и Дмитрия Орлова.

Александр Великий каждый год переписывает в регулярных чемпионатах рекорды, но что в этом толку, если при нем «Кэпиталз» так ни разу и не прошли второй раунд плей-офф, регулярно уступая в седьмых матчах.

Все ждут очередной серии противостояния «Кэпс» и «Пенс», которое опять возможно именно во втором раунде, если, конечно, «столичные» справятся с Сергеем Бобровским, Артемием Панариным и их «Коламбусом».

Год назад «Вашингтон» был очень близок к тому, чтобы переломить традицию и пройти-таки разом второй раунд и извечного соперника, но отыгравшись со счета 1-3 в серии, уступил в решающем матче на своем льду – 0:2.

Пикантности возможному очередному свиданию команд Овечкина и Малкина придает тот факт, что все три победы «пингвинов» в сериях со «столичными» (2009, 2016, 2017) оканчивались триумфом этой команды и во всем Кубке Стэнли.

Каждый год специалисты говорят, что для состава «Кэпиталз» эпохи Овечкина шанс на Кубок Стэнли будет последним. И хотя команда каждый раз опровергает прогнозы, почти без сбоев проходя регулярные чемпионаты, капитан действительно не молодеет, и времени выиграть заветный Кубок у него остается все меньше.

В этом сезоне «Вашингтон» кажется особенно сбалансированным и могучим, разве что не до конца понятна ситуация на последнем рубеже, где борются за место первого номера Филипп Грубауэр и сдавший Брэйден Холтби.

Но «столичные» и в прошлые года казались сбалансированными, а возможные проблемы в воротах для плей-офф всегда являются приговором, так что перспективы команды снова туманны. И все же заранее хоронить «Кэпс» во втором раунде, даже если они попадут на «пингвинов», не стоит.

Атлантические фавориты

За всем хайпом вокруг лучших команд Столичного дивизиона и разговорах о том, что он является в современной НХЛ сильнейшим, велик риск незаслуженно сбросить со счетов других восточных фаворитов, представляющих Атлантический дивизион.

А ведь в нем только на третьем месте закончил чемпионат суперперспективный и уже достаточно окрепший «Торонто», возглавляемый лучшим тренером мира Майком Бэбкоком.

Команда Остона Мэттьюса, Джеймса ван Римсдайка и, между прочим, Никиты Зайцева, вполне способна на великие свершения уже сейчас, но они действительно должны быть великими, потому что на пути хотя бы в финал конференции ей предстоит пройти «Бостон» и «Тампа-Бэй» – две лучшие по очкам команды Востока в регулярном сезоне.

«Брюинз» и «Лайтнинг» до последнего боролись за победу в конференции, и когда казалось, что «медведи» окончательно вырвали из ослабевших после дедлайна рук «молнии» лидерское знамя, та вдруг снова засверкала почти той же яркостью, что в первой части чемпионата, и все же закончила «гладкую» дистанцию на первой строчке конференции, избежав в первом раунде рандеву с «Торонто».

«Тампа» со здоровым Стивеном Стэмкосом и фантастическим Никитой Кучеровым, набравшим в чемпионате 100 (39+61) очков, изначально считалась одним из главных фаворитов Кубка Стэнли.

Однако к началу плей-офф есть ряд вопросов, которые невозможно не учитывать. Вернет ли нападение команды легкость? Решит ли наконец главный тренер Джон Купер проблему Владислава Наместникова, после обмена которого эффективность связки Стэмкос – Кучеров упала? Какой Андрей Василевский был настоящим – тот, что тащил все до Матча всех звезд, или тот, что отражал только 90% бросков по своим воротам после?

«Бостон» выглядит сейчас более монолитно и кажется даже командой без слабых мест. Сбалансированная, злая , мастеровитая и очень опытная атака, могучая оборона с поправившимся скалоподобным капитаном Здено Харой, а также прекрасная вратарская пара Тукка Раск – Антон Худобин. Кто остановит таких «Брюинз»?

Такие ли золотые «рыцари»

Выступление дебютирующего в НХЛ в этом сезоне «Вегаса» стало, конечно, главным открытием регулярного чемпионата. Набравшие команду на драфте отказов «Голден Найтс» с первых матчей вышли на первое место в Тихоокеанском дивизионе, где вообще-то есть еще «Сан-Хосе, «Лос-Анджелес» и «Анахайм» (и это не считая талантливого «Калгари» и «Эдмонтона» с лучшим хоккеистом мира прямо сейчас), и так и удержали позицию. Даже Вадим Шипачев не понадобился.

Но регулярный сезон – это одно, а в плей-офф игра пойдет совсем другая, и настраиваться на выскочек будут как следует. Тем более в первом раунде это будут делать матерые «Кингз».

Сможет ли Вильям Карлссон сохранить свой снайперский темп и в плей-офф? Не кончится ли запал у команды? Выдержит ли испытание ее характер? Поможет ли «золотым рыцарям» победный кубковый опыт Джеймса Нила и Марка-Андре Флери?

Если «Вегас» сможет «зачехлить» в первом раунде «Лос-Анджелес», он опять посрамит скептиков и станет одним из фаворитов Запада, но пока кажется, что вместе с регулярным чемпионатом придет конец и сказочке.

«Хищники» на охоте

Восточная конференция традиционно очень плотная. Здесь много мощных команд, каждая из которых способна на большие свершения, но даже на этом фоне выделяется «Нэшвилл».

Год назад «Предаторз» вышли в плей-офф только по wild-card, в первом раунде сенсационно устроили свип (4-0) в серии с «Чикаго» и в итоге добрались до финала, где не сдюжили битву с «Питтсбургом».

И без того прекрасная команда стала за последний год еще сильнее, чему подтверждением стала победа в регулярном чемпионате.

У «Нэшвилла» безоговорочно лучшая оборона в лиге. Роман Йози, Пи Кей Суббан, Райан Эллис, Алексей Емелин – таких топ-4 защитников нет больше ни у одной команды лиги.

А ведь давно известно, что атака выигрывает матчи, а оборона – Кубки.

Обычно проблемы у команды из Теннеси начинаются, когда ее голкипер Пекка Ринне переживает очередной кризис, вот только в этом сезоне финн играет на своей проектной мощности и наверняка заберет «Везина трофи» (приз лучшему вратарю чемпионата).

Год назад Ринне играл гораздо хуже и нестабильно, и это не помешало «Предаторз» дойти до финала, что же будет в этом году?

Восток

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Нью-Джерси Девилз»

В «Нью-Джерси» собралась достойная и перспективная команда, лидером которой наконец по-настоящему стал Тэйлор Холл. Но, чтобы пройти пусть и небезупречную во второй части сезона, но все же очень сильную «молнию» этого будет недостаточно – 4-1 в пользу «Тампы».

«Бостон Брюинз» – «Торонто Мэйпл Лифс»

Искры, щепки от бортов и брызги льда будут лететь на протяжении всей серии, которая растянется на семь матчей. «Торонто» по силам остановить даже такой «Бостон», но если нужно дать четкий прогноз, то мы все же остановимся на проходе «медведей» – 4-3 в пользу «Брюинз».

«Вашингтон Кэпиталз» – «Коламбус Блю Джекетс»

Выменяв летом Панарина, «Коламбус» получил в свои ряды такого не хватавшего этой команде лидера среди полевых игроков. У «Блю Джекетс» есть все, чтобы побеждать, вот только нет победного кубкового опыта. И даже 2-2 их наставника Джона Тортореллы в сериях с Овечкиным не убеждают в возможности «голубых мундиров» остановить предельно заряженный и имеющий преимущество своей площадки «Вашингтон» – 4-2 в пользу «Кэпиталз».

«Питтсбург Пингвинз» – «Нью-Джерси Девилз»

«Девилз» хороши, они вышли в плей-офф по делу, сумев продержаться в восьмерке на протяжении всего чемпионата, но для «Питтсбурга» они станут лишь первым препятствием. В дальнейшем эта серия поможет команде еще окрепнуть, набить шишек и приобрести опыт, но пока – 4-1 в пользу «Пингвинз».

Запад

«Нэшвилл Предаторз» – «Колорадо Эвеланш»

«Колорадо» добился самого большого прогресса, какого только можно было. Впервые с 2008 года какой-либо команде удалось разменять последнее место предыдущего сезона на путевку в плей-офф, а в очковом эквиваленте прогресс «лавины» стал пятым в истории сильнейшей лиги мира. Но задора, характера, везения и Нэтана Макиннона не хватит, чтобы остановить «Нэшвилл», тем более с травмированным Семеном Варламовым – 4-2 в пользу «Предаторз».

«Виннипег Джетс» – «Миннесота Уайлд»

Ух, это будет заруба! «Виннипег» едва не опередил «Нэшвилл» в борьбе за «Президентс трофи», в то время как «Миннесота» была где-то на задворках. Но у нее вернулся в строй пропустивший почти весь сезон Зак Паризе, ее состав очень силен, разве что Брюс Будро с его «некубковостью» на тренерском мостике смущает. «Реактивщикам» точно не будет легко, победить могут обе команды, а выживший в этой серии рискует подойти ко второму раунду без сил – 4-3 в пользу «Джетс».

«Вегас Голден Найтс» – «Лос-Анджелес Кингз»

Проверка для «рыцарей». «Лос-Анджелес» вышел в плей-офф через wild-card, но это опытная и мощная команда, умеющая играть в плей-офф и горящая желанием вернуть свои золотые времена, а заодно счистить позолоту с соперника – 4-2 в пользу «Кингз».

«Анахайм Дакс» – «Сан-Хосе Шаркс»

Еще одна фантастически интересная серия с точки зрения интриги. А вот хоккей мы вряд ли увидим вихревой и комбинационный. Зато зубодробительных силовых приемов, потасовок и прочих кубковых вкусностей будет с избытком, при этом для победителя противостояния расклад по свежести может быть такой же, как у триумфатора пары «Виннипег» – «Миннесота» – 4-3 в пользу «Шаркс».

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