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«Рома» сломала «Барсе» структуру игры»

«Рома» и «Ливерпуль» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Капитан и вице-капитан «Ромы» Даниэле Де Росси (на переднем плане) и Алессандро Флоренци... Reuters
Капитан и вице-капитан «Ромы» Даниэле Де Росси (на переднем плане) и Алессандро Флоренци празднуют сенсационную победу над «Барселоной»
«Рома» сенсационно выбила «Барселону», а «Манчестер Сити» снова проиграл «Ливерпулю» в ответных матчах четвертьфинала Лиги чемпионов. Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков и экс-наставник «Краснодара» Сергей Ташуев поделились с «Газетой.Ru» мнением о прошедших играх.

— Барселона поплатилась за недооценку соперника?

Сергей Кирьяков: Недооценка, конечно, присутствовала. Но стоит отдать должное «Роме». Игроки вышли с горящими глазами. Было видно, что у римлян запредельный настрой. Они не позволили «Барселоне» действовать свободно. Перед« Ромой» стоит снять шляпу. Никто не в нее не верил, но она доказала, что в футболе все возможно.

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Сергей Ташуев: Я уже много лет смотрю и изучаю «Барселону». Мне кажется удивительным, что у нее такой отрыв от второго места в первенстве Испании (11 очков – «Газета.Ru»). Я не считаю, что нынешняя команда – самая сильная за историю клуба. Луис Суарес стал более прямолинейным, соперники научились его перекрывать. Сейчас «Барселона» держится на индивидуальном мастерстве Лионеля Месси и креативности Андреаса Иньесты.

Во вчерашнем матче тренер «Ромы» изначально выбрал правильную тактику – высокий прессинг. Римляне просто сломали каталонцам структуру игры.

У команды Эрнесто Вальверде был очень долгий выход из обороны, а игроки группы атаки не возвращались в назад. Но и элемент удачи тоже присутствовал.

— Может ли команда Ди Франчеко рассчитывать на выход финал с такой игрой?

С.К.: Любой клуб, который обыгрывает «Барселону», может считаться претендентом на победу в Лиге чемпионов. Вчера «Рома» показала всему футбольному миру, что она готова бороться за этот трофей.

С.Т.: Смотря с кем они будут играть в полуфинале. Тот же «Ливерпуль» сегодня очень силен. Уверенную игру демонстрирует и мадридский «Реал» во главе с Криштиану Роналду. А «Бавария» показывает очень целостную игру. «Рома» же сейчас словно хищник, почувствовавший запах крови. В футболе все может быть, и все вышедшие в полуфинал команды буду биться за главный трофей. В любом случае нас ждут очень интересные матчи.

— В чем кроются причины неудач «Барселоны» в Лиге чемпионов последних лет?

С.Т.: Сейчас в каталонском клубе происходит смена поколений. Скоро клуб покинет Иньеста.

Я думаю, стоит немножко потерпеть, и клуб снова будет завоевывать трофеи. «Барселона» по духу – клуб-победитель.

— Стоит ли рассчитывать на нечто подобное в исполнение другой итальянской команды - туринского «Ювентуса»?

С.К.: Все-таки здесь другая ситуация. «Ювентус» будет играть ответный в гостях, а это очень важный фактор. Перед своей публикой все можно, но на арене соперника совершить такой камбэк будет трудно. Хотя в футболе все возможно. Не стоит забывать, что в «Ювентусе» игроки высокого уровня.

С.Т.: В любом случае матч будут очень интересный. «Ювентус» может дать бой. Но домашнее поражение со счетом 0:3 оставляет мало шансов лидеру итальянского чемпионата. Не думаю, что мы увидим чудеса два дня подряд.

А насчет однозначного победителя пары «Севилья» – «Бавария» я не уверен. Испанский клуб сейчас в хорошем тонусе. Они достойно смотрелись на фоне мюнхенцев в первом матче.

— На ваш взгляд, стоило ли засчитывать гол Сане в-атче «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»?

С.К.: Мяч отлетел от игрока соперника, и Сане проткнул его в ворота. На мой взгляд, гол был чистый.

Засчитай арбитр этот гол, и мы бы увидели повторение матча в Риме. Этот эпизод стал решающим в матче.

С.Т.: Гол стоило засчитывать. Мяч попал к Сане от игрока «Ливерпуля». При счете 2:0 игра бы развернулась совсем по-другому. Футбол тем и хорош, что все могут совершать ошибки. Даже арбитры. Мне кажется, «Сити» уже приелись своими победами в чемпионате Англии. Не стоит забывать, что у Хосепа Гвардиолы ограничена обойма футболистов. Игра команды в этом сезоне держится на лидерах: Агуэро, Де Брейне и Сане. «Манчестеру» нужно набраться силенок, приобрести пару футболистов на замену. Тогда и придут большие победы.

— Вчера Гвардиола решил сыграть в три центральных защитника, но все равно проиграл. Тренер «Сити» перемудрил?

С.Т.: У меня всегда вызывает удивление, когда за короткий период времени тренер наигрывает две схемы. Одну схему в идеале нужно выстраивать год. Когда меняется схема обороны, то резко изменяется схема атакующих действий игроков.

Для удивления соперника можно улучшать кондиции игроков, их взаимодействия. Я считаю, что нужно шлифовать одну схему. Мне кажется, в этом матче Гвардиола допустил тактическую ошибку.

— Может ли Мохаммед Салах рассчитывать на Золотой Мяч с такой игрой?

С.К.: Безусловно, может. У него сейчас прет. «Ливерпуль» сейчас показывает потрясающий футбол. Когда у команды Юргена Клоппа игра получается с первых минут, то они могут обыграть любого соперника. Троица Салах – Мане – Фирмино способна на многое. Как индивидуально, так и вместе. Мне очень импонировало, как по ходу встречи Ливерпуль перестроился на игру с одним нападающим. Причем эту роль исполнил Салах, а не Фирмино.

С.Т.: Если Салах дойдет до финала Лиги чемпионов и удачно сыграет на чемпионате мира, то все возможно.

Сегодня он один из лучших, его не зря сравнивают с Лионелем Месси. Египтянин очень похож по структуре игры на аргентинского нападающего. Важным фактором является то, что Мохаммед смог найти свою команду. Стиль игры «Ливерпуля» очень ему подходит.

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