Итоги чемпионата НХЛ: бесконечная эра Овечкина

Эра Овечкина

Можно как угодно относиться к Александру Овечкину. Капитан «Вашингтона» действительно является неоднозначным хоккеистом. При всех его индивидуальных достоинствах и достижениях, «Кэпиталз» так ни разу и не прошли в его эпоху дальше второго раунда Кубка Стэнли.

Но уже тот факт, что выступления Александра можно назвать именно эпохой, причем не в контексте «столичных», а в разрезе всей лиги, а главное прозвище хоккеиста – Великий, – говорит о многом.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Овечкин снова стал лучшим снайпером, причем борьбы за этот титул снова не получилось. Занявший второе место в снайперской гонке Патрик Лайне из «Виннипег Джетс», настрелял только 44 гола, отстав от «восьмерки» «Кэпс» на пять шайб.

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Единственным разочарованием для Ови стал тот факт, что он не сумел добраться до отметки в 50 голов, остановившись на цифре 49.

В последнем матче против «Нью-Джерси» снайперу надо было оформить хет-трик, чтобы в восьмой раз в карьере добраться до гроссмейстерского полтинника, но он остановился на двух голах.

В концовке «Вашингтон» делал все, чтобы его капитан добрался до нужной цифры: Александр провел на льду шесть из последних восьми минут, в третьем периоде он сделал 11 попыток бросков по воротам «Девилз» (всего 18), причем шесть из них пришлись на последние пять минут матча.

В итоге Овечкин впервые стал в полноценном сезоне лучшим снайпером лиги, не добравшись до отметки в 50 голов, а всего «Морис Ришар трофи» он завоевал уже в седьмой раз. С тех пор, как в НХЛ стали вручать этот трофей лучшему снайперу, никто, кроме Овечкина, не выигрывал его больше двух раз!

Более того, Овечкин обошел по числу званий лучшего снайпера лиги легендарного Фила Эспозито и догнал не менее легендарного Бобби Халла. Никто не был лучшим голеадором более семи раз, так что российский нападающий может до конца карьеры стать единоличным лидером по этому показателю за всю историю сильнейшей лиги мира.

Наконец Овечкин по-настоящему возродился после неудачного прошлого сезона. Когда год назад на его счету было всего 33 шайбы в регулярки, а «Морис Ришар» достался обычно не блещущему количеством голов Сидни Кросби, в очередной раз заговорили о закате эпохи российского снайпера.

В итоге Александр в этом сезоне вернул себе не только снайперский трон, но и стал лучшим бомбардиром «Вашингтона», набрав 87 очков и обойдя первенствовавших в команде в последние два года Никласа Бэкстрема и Евгения Кузнецова. И это при том, что Кузнецов установил свой личный рекорд результативности (83 очка).

Можно как угодно относиться к неудачам Овечкина в плей-офф, но дело точно не только в самом Александре. Да и время победить статистику и предрассудки у него еще есть. Пусть каждый год называют «последним шансом этого «Вашингтона», на деле команда продолжает оставаться в топе. Как минимум пока ее капитан и лучший снайпер в огне.

А учитывая, что Овечкин работает над продлением своего спортивного века – перед этим сезоном он похудел на четыре килограмма, – можно не сомневаться, что в свои 33 года он далек от заката.

Уникальный Макдэвид

Как бы ни было обидно за бодро начавшего и проведшего сезон форварда «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова, в итоге оставшегося без титула лучшего бомбардира чемпионата, нельзя не отметить достижение юного, но уже не по годам зрелого канадца Конора Макдэвида.

21-летний капитан «Эдмонтона» с ранних лет считался просто гиперталантом, и его первые три года во взрослом хоккее полностью оправдывают ожидания.

Проиграв в первом сезоне Артемию Панарину битву за «Колдер трофи», вручаемый лучшему новичку, исключительно из-за выбившего его надолго из строя перелома ключицы, Конор с лихвой отыгрался в следующие два года.

Год назад Макдэвид стал лучшим бомбардиром (а заодно и лучшим игроком) лиги, а в новом сезоне повторил это достижение.

В итоге молодой канадский нападающий стал первым за 17 лет игроком, кому удалось выиграть титул лучшего бомбардира сильнейшей лиги мира дважды подряд! В последний раз это удалось в 2000 и 2001 первом годах Яромиру Ягру.

Более того, Макдэвид первый после лучшего игрока в истории НХЛ Уэйна Гретцки, которому удалось взять два «Арт Росс трофи» (приз лучшему бомбардиру) в возрасте до 22-х лет!

Кучеров же в итоге остался и вовсе третьим, пропустив на финише сезона на вторую строчку бомбардирской гонки капитана «Филадельфии Флайерз» Клода Жиру с его 102 очками.

Впрочем, не стоит оценивать сезон Никиты по несколько смазанной концовке. Кучеров впервые в карьере выбил шикарные 100 (39+61) очков, проведя только 80 матчей в сезоне. Год назад такой результат позволил бы Никите разделить с Макдэвидом лавры лучшего бомбардира лиги.

Ну и бомбардирские подвиги канадца никак не помогли его команде – «Эдмонтон» в этом году, несмотря на все ожидания, с треском пролетел мимо плей-офф, и в концовке сезона вся команда работала на одну цель – сделать своего лидера королем по «гол+пас».

Василевский в топе, но в тени

Во вратарском цехе необходимо отметить прогресс россиянина Андрея Василевского. Прошлый сезон вышел скомканным как для «Тампы», так и для ее молодого основного голкипера. Учитывая, что «Лайтнинг» не попала тогда в плей-офф, сделанная на Василевского обменом Бена Бишопа в «Лос-Анджелес» ставка, многим казалась не вполне оправданной.

В новом сезоне, Андрей развеял сомнения в себе. Он отражал 91,9% бросков по своим воротам, пропускал в среднем 2,62 шайбы за игру и провел восемь встреч на ноль.

Наконец на счету Василевского 44 победы, и это лучший результат среди вратарей НХЛ в сезоне. Лидерство по этому показателю с россиянином разделил Коннор Хеллибак из «Виннипега», но американец провел 67 матчей, что на две игры больше Андрея.

Впрочем, Василевский все же остался в итоге в тени голкипера «Джетс», так как 44-я победа позволила Хеллибаку установить рекорд США. До сих пор лучшим по этому показателю был Том Баррассо, один раз выигравший 43 матча за регулярный чемпионат.

Хеллибак и Василевский будут претендовать на приз лучшему голкиперу сезона, впрочем, всерьез на «Везина трофи» рассчитывают не только они. Рядом расположились Фредерик Андерсен из «Торонто» и прошлогодний лауреат Сергей Бобровский из «Коламбуса».

Но главным фаворитом, пожалуй, будет финн Пекка Ринне. Дело не столько в победе его «Нэшвилла» в регулярке, сколько в показателях самого вратаря. Он третий в лиге по победам (43), делит первое место с Василевским по «сухим» матчам и имеет лучший среди конкурентов процент отраженных бросков – 92,7.

Причем Ринне провел только 59 встреч в чемпионате, так что наверняка обошел бы всех по победам, играй он в том же ритме, что Хеллибак с Василевским.

Президенты из Теннеси

Долгое время в регулярном чемпионате лидировала «Тампа-Бэй», но команда Джона Купера несколько сдала после дедлайна, когда отдала Владислава Наместникова и приобрела Райана Макдону.

Впрочем, откат «молнии» на итоговое третье место связан не только с ее регрессом. «Нэшвилл», в прошлом году несколько сенсационно добравшийся до финала Кубка Стэнли, сумел улучшить то, что и так здорово работало, и впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат НХЛ!

Прогрессу «хищников» поспособствовал не только мощный состав и шикарная работа одного из лучших тренеров лиги Питера Лавиолетта, но и острейшая конкуренция в Центральном дивизионе с «Виннипегом».

В конечном итоге именно «Джетс» заняли второе место во всей лиге, отстав от чемпиона только на три балла.

В этом году «Нэшвилл» рассчитывает сделать шаг вперед, что будет означать победу в Кубке Стэнли, хотя обладателям «Президентс трофи» эта вершина покоряется довольно редко.

В последний раз победитель регулярного сезона первенствовал в плей-офф в сезоне 2012/13, когда один трофей к другому добавил великолепный «Чикаго Блэкхоукс».

Интересно, что в последнее время в НХЛ вообще установилась тенденция, что победитель регулярки берет Кубок Стэнли строго раз в пять лет. Получается, если верить статистике, то ситуация для «Предаторз» как раз крайне благоприятная.

Молниеносный Восток

Если на Западе доминировал «Нэшвилл», то Восточная конференция все-таки осталась за «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Казалось, что закончившиеся заряды у «молнии» Джона Купера вынесут приговор команде в борьбе за первенство в Атлантическом дивизионе и во всей конференции, однако бодро накатывавший на концовку «Бостон» в итоге застопорился.

Поражение в последнем очном противостоянии с «Лайтнинг» не лишило «медведей» преимущества по потерянным баллам, но поскольку ожившая на финишной прямой «Тампа» выиграла свои последние встречи, «Брюинз» нужно было побеждать самим.

Именно они завершали в ночь на 9 апреля регулярный чемпионат игрой с оставшейся без плей-офф «Флоридой». И хотя «Пантерз» вроде были немотивированными, «мишек» они все же загрызли, лишив их первенства на Востоке.

К слову, в этом матче продлил свою результативную серию до пяти игр российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов, набравший в итоге 65 (28+37) очков в регулярном чемпионате, проведя 74 встречи.

Что касается победы на Востоке «Тампы», то «Лайтнинг» выиграла конференцию во второй раз в своей истории. Интересно, что первый раз это произошло в сезоне-2003/04, когда «молния» в итоге выиграла свой единственный пока что Кубок Стэнли.

Кстати, на этом аналогии с нынешней командой не заканчиваются. Тогда ворота «Тампа-Бэй» защищал тоже российский вратарь – Николай Хабибулин.

Суперпрогресс «лавины»

Главным открытием регулярного чемпионата стала последняя команда прошлого сезона во всей лиге «Колорадо Эвеланш». Яркий хоккей «лавины» по ходу сезона отмечали все, но в возможность этой команды выйти в плей-офф до последнего не верил никто.

Каждый год кто-то из аутсайдеров ярко начинает и долго держится в зоне плей-офф, затем откатываясь за ее пределы. Подопечные Джареда Беднара тоже пережили спад по ходу регулярки, но сохранили шансы на Кубок Стэнли до самого конца.

Впрочем, на финише инициатива была уже не у «Эвеланш», которая к тому же не могла рассчитывать на получившего очередную травму основного голкипера Семена Варламова. Однако команде удалось сохранить надежду до последней игры.

В лучших традициях жанра, в решающей встрече «Колорадо» бился с опережавшим его на один балл «Сент-Луисом». И в очном поединке «Блюз» Владимира Тарасенко оказались против голодных до плей-офф денверцев несостоятельны – 2:5.

В итоге «лавина» стала первой с 2008 года командой, которая после последнего места в предыдущем сезоне смогла в новом чемпионате квалифицироваться в плей-офф. Тогда это удалось сделать «Филадельфии Флайерз».

Также прогресс денверцев в очковом эквиваленте стал пятым за всю историю НХЛ. «Колорадо» набрал на 47 баллов больше, чем сезоном ранее, а лучшее достижение принадлежит «Сан-Хосе Шаркс». В сезоне-1993/94 «акулы» смогли набрать на 58 очков больше, чем в чемпионате-1992/93.

Виньо на выход

Вместе с регулярным чемпионатом закончился пятилетний период Алена Виньо в «Нью-Йорк Рейнджерс». Провальный сезон, по ходу которого в клубе объявили давно назревшую перестройку состава, стал для опытного главного тренера приговором.

Под руководством Виньо команда впервые не вышла в плей-офф. Кроме того, «синерубашечники» играли при этом наставнике в финале Кубка Стэнли-2014, а годом позже добирались до финала Восточной конференции.

Всего же Виньо выводил свои команды в финал Кубка Стэнли дважды в карьере – впервые специалисту это удалось в 2011 году с «Ванкувер Кэнакс», уступившим в семи встречах «Бостону», хотя по ходу серии «косатки» вели со счетом 3-1.

Также Виньо имеет в своем активе три «Президентс трофи» – под его руководством дважды регулярный чемпионат выигрывал «Ванкувер» и однажды «Рейнджерс». Надо полагать, без работы в сильнейшей лиге мира специалист не останется.

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