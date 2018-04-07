Нурмагомедов против риелтора: самый странный бой в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов совсем скоро выйдет на долгожданный титульный поединок UFC за звание чемпиона в легком весе (до 68 кг). Вечер UFC 223, на котором бой дагестанского спортсмена станет главным событием, начнется в 03:00 по московскому времени в ночь на 8 апреля.

Однако соперник Нурмагомедова, к сожалению, не совсем соответствует грядущей статусной встрече. 30-летний Эл Яквинта в свободное время работает агентом по недвижимости и не думает посвящать всю свою жизнь смешанным единоборствам.

Он занимает лишь 11-е место в рейтинге легковесов UFC, и в январе 2018 года открыто высказывал опасения по поводу гипотетического поединка с Нурмагомедовым (тогда едва ли кто-то верил в возможность такого события).

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«Попросил бы $1 млн за сражение с таким монстром, как Хабиб. Вы ведь видели, что он сделал с Эдсоном Барбозой?» — вопрошал Яквинта, вспоминая победу дагестанского спортсмена над бразильцем единогласным решением судей при соотношении ударов 160:26 в пользу Нурмагомедова.

Однако за 33 часа до старта UFC 223 мир поразила новость о третьем отказе соперника выходить на бой с Хабибом.

Самый первый противник Тони Фергюсон снялся из-за травмы, призванный ему на замену Макс Холлоуэй после интенсивной сгонки веса также был не допущен врачами, а Полу Фелдеру отказала атлетическая комиссия Нью-Йорка на том основании, что у него нет рейтинга.

Появлялась информация и о том, что стать срочной заменой предлагали Энтони Петтису, но тот не смог уложиться в вес, а значит, в случае победы он не получил бы титула, да и денежный гонорар американца не очень устроил.

В конце концов, руководство UFC остановило свой выбор на Яквинте, который в любом случае должен был драться на этом вечере,

однако с другим соперником — уже упомянутым «безрейтинговым» Фелдером. Эл не стал выдвигать больших условий по гонорару и титулом, судя по всему, не очень обеспокоен.

Тем более что президент UFC Дана Уайт заверил, что, несмотря на превышение необходимого веса (Яквинта показал 68,1 кг при допустимых 68 кг), в случае победы американца организация приложит все усилия, чтобы звание чемпиона официально перешло к нему.

«Пояс на кону как для Эла, так и для Хабиба.

Согласно постановлению комиссии, за титул сразится только Нурмагомедов, но совершенно точно: если Яквинта выиграет бой, он будет чемпионом.

Если ты побил лучшего, то ты лучший. Мы будем считать его чемпионом. Мы — это фанаты UFC, все будут знать, что в случае победы Эл будет чемпионом. Это сложно будет отрицать. Все технические вопросы мы решим уже после турнира», — пообещал Уайт на пресс-конференции накануне боя.

На традиционную дуэль взглядов Нурмагомедов вышел под овации публики, которая аплодировала ему с криками «Хабиб! Хабиб!».

Показав нужный вес, россиянин спокойно приблизился к сопернику и даже не стал угрожающе поднимать руки в стойке, невозмутимо остановившись в одном шаге от Яквинты. Тот все-таки встал в боевую позу, но тоже не проявил ни капли агрессии. После положенных мгновений в угрюмом молчании бойцы с уважением пожали друг другу руки — у этого противостояния нет длинной истории взаимной ненависти и так называемого трэш-токинга.

Нурмагомедов должен быть благодарным Яквинте за то, что тот спас главный бой вечера, согласившись на смену соперника в таких экстремальных условиях. Сам Хабиб, по его словам, и не думал отказываться от боя даже после трех отказов противников.

«Как бы я мог отказаться от участия в турнире? Как бы я потом смотрел в глаза своим болельщикам, объясняя, что этот бой не подходит мне по стилю? — заявил боец на пресс-конференции. — Когда Холлоуэй выбыл из боя, мне сказали, что я могу подраться с Яквинтой, Фелдером или Петтисом. Я пошел спать.

Когда проснулся, мой менеджер сказал, что все в норме и я буду драться за титул. Я сказал «хорошо», и только через пять минут спросил, кто соперник.

Если ты готов — ты должен драться».

Яквинта, в свою очередь, позволил себе некоторую иронию в сторону руководства UFC, однако вежливо поблагодарил за предоставленную возможность.

«До сих пор не понимаю, что здесь, черт возьми, происходит, но это шанс всей моей жизни. Спасибо Хабибу, что не отказался от боя. Я не чувствую никакого давления и буду делать то, что я люблю», — заверил американец.

Яквинта долгое время не выходил в октагон: весной 2015 года он травмировал колено, а после долгого восстановления, занявшего около полутора лет, обнаружил, что больше не сможет размещать логотипы различных спонсоров на своей экипировке. Дело было в том, что UFC подписал контракт с определенной компанией спортивной одежды, и теперь все остальные не имели права на рекламу, а бойцы могли зарабатывать только на гонораре от поединков.

Американец посчитал такой доход недостаточным и с головой окунулся в мир недвижимости, где начал работать риелтором, пока лечился от повреждения.

Время от времени он выкладывал забавные картинки в инстаграме со своими изображениями времен активной карьеры в UFC, эмодзи домов и подписями вроде: «Вы считаете, это разумное предложение?»

? Публикация от Al Iaquinta (@aliaquinta) 13 Фев 2018 в 5:38 PST

Эл даже просил отпустить его из UFC, поскольку его изрядно раздражали допинг-офицеры, время от времени появлявшиеся на пороге дома.

Однако весной 2017-го что-то заставило Яквинту передумать, и он вышел на бой с ветераном ММА Диего Санчесом, которого нокаутировал уже на второй минуте поединка.

В настоящее время на счету бойца 17 встреч, 13 из которых завершились его победой (причем семь — нокаутом), три — поражением, и в одном случае была зафиксирована ничья.

О стиле Яквинты можно сказать, что он универсал: спортсмен с детства занимался вольной борьбой и иногда тренировался с боксерами, что затем помогло ему наладить работу в стойке для участия в турнирах по ММА. Со временем Эл даже стал считаться неплохим ударником.

В дебютном поединке на профессиональном уровне он одолел соперника в первом же раунде удушающим приемом «анаконда». Смелости и нахальства ему не занимать, однако очевидно, что для победы над таким титаном, как Нурмагомедов, этого вряд ли будет достаточно.

Шансы у Яквинты появятся, только если россиянин настолько расслабится из-за недооценки противника, что пропустит мощный удар, которым американец уже не раз нокаутировал своих неудачливых визави.

Бой будет состоять из пяти раундов, и главной интригой вечера на данный момент остается, сумеет ли Эл продержаться до конца поединка.

Было бы излишним упоминать о том, что Нурмагомедов является очевидным фаворитом поединка: в последнее время он явно прогрессировал в стойке и основательно поработал над ударом, который теперь является его грозным оружием в том числе и при борьбе в партере, — сопернику придется изрядно потрудиться, чтобы защитить себя от нокаута, когда Хабиб находится в доминирующей позиции.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого увлекательного поединка, которая начнется 8 апреля в 06:00 по московскому времени.

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