ММА. Нурмагомедов — Яквинта. LIVE

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Отличная серия под конец раунда от бывшей обладательницы титула!
И действительно — очень помогли спортсменке из Польши лоу-кики. Заметно остановили они напор чемпионки, сильно утихомирив ее атаки руками.
Кажется, появился план у претендентки — начала она активно исполнять лоу-кики, и уже вскоре явно покраснели ноги американки. Той впору прямо сейчас подумать, что с этим делать.
Попадает американка на старте пятиминутки.
Третий раунд!
Завершена вторая пятиминутка (из пяти — бой титульный): на 99 процентов выиграла его чемпионка. Впрочем, радуется в перерыве почему-то больше ее визави — может, она что-то знает?
И еще одна классная атака от американки! Явно за ней второй раунд остается.
Неплохо Йоанна на выходе из клинча попадает.
Начала наращивать свое преимущество американка — какой-то невероятный по качеству поединок она пока что проводит. Фантастическая собранность у нее, точечные удары и феноменальная защита — крайне сложно будет сегодня представительнице Польши.
Второй раунд.
Завершен первый раунд — в самой его концовке удалась европейке качественная контратака, которая, возможно, и принесла ей успех от отрезке. Но в реальности очень сложно понять, кто именно взял пятиминутку — крайне равный бой пока что происходит в Нью-Йорке.
Неплохо попадает серией американка! Классно она сейчас встретила в защите соперницу, наказав ту за излишне смелую атаку.
Чуть попривыкли друг к другу визави — уже более активно они идут в стык.
Хороший обмен правыми попаданиями!
Очень много передвижений у обеих спортсменок на старте боя — но пока что все это происходит без особых атак.
Началось!
Уже вышли в октагон соперницы — всего несколько минут до старта боя!
А уже совсем скоро стартует со-гласный бой турнира — в нем за титул чемпионки в минимальном весе по версии UFC встретятся полячка Йоанна Енджейчик и американка Роуз Намаюнас. Напомним, что сегодняшние соперницы уже встречались в очном матче в ноябре минувшего года — и тогда представительнице США удалось отобрать пояс у на тот момент непобежденной Йоанны. А уже сегодня Енджейчик попробует вернуть себе титул — шансы на это у нее неплохие.
Да, объявлено в Нью-Йорке единогласное судейское решение в пользу бразильца — на первый взгляд, очень легко Мойкано сегодня виктория далась.
Все, завершен бой — смог все-таки не проиграть до окончания поединка американец, но на викторию по очкам у него нет ни шанса. Впрочем, дождемся решения судей.
И еще раз сильно попадает бразилец! Из последних сил держится американец! Кажется, что лишь чудо спасает его от поражения.
На второй минуте третьего раунда бразильцу удалось красиво в прыжке попасть апперкотом по американцу — все тише и тише зал становится по ходу боя.
Закончен второй раунд во втором со-главном матче вечера, и никаких изменений в ходе боя во время этого отрезка не произошло: по-прежнему почти ничего не делает американец, просто пытаясь мощно попасть по оппоненту. Это пока что у него не выходит, а ведь ноги уже все отбиты — совсем далек он от виктории прямо сейчас.
Завершился первый раунд в поединке Каттар и Майкано — по его итогам чуть ближе к победе находится бразилец, грамотно отбивающий ноги визави. В свою очередь американец пока что, кажется, просто не знает, что ему делать в октагоне.
Пока идет битва Мойкано и Каттара, напомним, что турнир UFC 223 стал одним из самых скандальных в истории организации еще до своего старта — виной всеми многочисленные снятия с поединков, а также самые настоящие уличные разборки некоторых спортсменов. Подробнее узнать обо всем этом можно из превью «Газеты.Ru».
Начали свое сражение бойцы.
А всего через несколько минут зрители в Нью-Йорке воочию увидят встречу между представителем США Кэлвином Каттаром и бразильцем Ренато Мойкано.
Только что, к слову, завершился четвертый по важности поединок вечера — в оном россиянин Забит Магомедшарипов единогласным решением судей одолел американца Кайла Бочняка.
Отметим, что сам поединок с участием Нурмагомедова начнется чуть позже — пока что в рамках UFC 223 проходят встречи андеркарта.
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции турнира UFC 223, в рамках которого российский боец Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Элом Яквинтой в бою за титул чемпиона организации в легком весе.