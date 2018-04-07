ММА. Нурмагомедов — Яквинта. LIVE

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Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскАмкар
0:2
закончен
14:00
РубинАхмат
3:2
закончен
16:30
ЗенитКраснодар
1:2
закончен
19:00
АрсеналУфа
2:1
закончен
Испания / Примера
14:00
АлавесХетафе
2:0
закончен
17:15
СельтаСевилья
4:0
закончен
19:30
БетисЭйбар
2:0
закончен
21:45
БарселонаЛеганес
3:1
закончен
Англия / Премьер-лига
14:30
ЭвертонЛиверпуль
0:0
закончен
17:00
БорнмутКристал Пэлас
2:2
закончен
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионХаддерсфилд Таун
1:1
закончен
17:00
Лестер СитиНьюкасл Юнайтед
1:2
закончен
17:00
Сток СитиТоттенхэм Хотспур
1:2
закончен
17:00
УотфордБёрнли
1:2
закончен
17:00
Вест Бромвич АльбионСуонси Сити
1:1
закончен
19:30
Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
2:3
закончен
Италия / Серия А
16:00
БеневентоЮвентус
2:4
закончен
19:00
СПАЛАталанта
1:1
закончен
19:00
РомаФиорентина
0:2
закончен
21:45
СампдорияДженоа
0:0
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
КёльнМайнц
1:1
закончен
16:30
ФрайбургВольфсбург
0:2
закончен
16:30
Боруссия МГерта
2:1
закончен
16:30
АугсбургБавария
1:4
закончен
19:30
ГамбургШальке-04
3:2
закончен
Франция / Лига 1
18:00
МонакоНант
2:1
закончен
21:00
АмьенКан
3:0
закончен
21:00
АнжеСтрасбург
1:1
закончен
21:00
БордоЛилль
2:1
закончен
21:00
ГенгамТруа
4:0
закончен
21:00
ТулузаДижон
0:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
10:00
Луч-ЭнергияЕнисей
0:1
закончен
11:00
ТомьТамбов
0:0
закончен
14:00
ОлимпиецБалтика
1:2
закончен
14:00
Крылья СоветовСпартак-2
5:1
закончен
14:00
ШинникТюмень
2:0
закончен
14:00
Ротор-ВолгоградФакел
0:0
закончен
15:00
ХимкиОренбург
0:1
закончен
15:00
ВолгарьСибирь
0:0
закончен
15:30
Авангард КДинамо СПб
0:0
закончен
18:00
КубаньЗенит-2
1:0
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
Динамо КЗаря
4:0
закончен
14:00
ВересШахтёр Д
0:2
закончен
17:00
АлександрияСталь К
2:0
закончен
17:00
ЧерноморецОлимпик Д
3:1
закончен
19:30
ВорсклаМариуполь
1:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
5:0
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
3:2 (ОТ)
закончен
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
5:3
закончен
02:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
4:3
закончен
02:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
4:2
закончен
02:00
Бостон БрюинзОттава Сенаторз
5:2
закончен
02:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
4:1
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
4:2
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
5:2
закончен
04:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
0:3
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
2:2
3 период
05:00
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
7:1
3 период
05:30
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
2:5
перерыв
05:30
Лос-Анджелес КингзДаллас Старз
2:4
перерыв
Единая лига ВТБ
17:30
Зенит Локомотив-Кубань
79:78
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НБА / регулярный чемпионат
22:30
Лос-Анджелес КлипперсДенвер Наггетс
115:134
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксМилуоки Бакс
102:115
закончен
03:00
Чикаго БуллзБруклин Нетс
96:124
закончен
03:30
Хьюстон РокетсОклахома-Сити Тандер
102:108
закончен
03:30
Голден Стэйт УорриорзНью-Орлеан Пеликанс
120:126
закончен
04:00
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
116:105
закончен
Бокс/ММА / ММА. UFC 223
06:00
Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Эл Яквинта (США)
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13:00
ЛевантеЛас-Пальмас
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Реал МадридАтлетико М
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Реал СосьедадЖирона
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16:30
Локомотив МРостов
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не начался
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18:00
МетцЛион
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22:00
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ЧелсиВест Хэм Юнайтед
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Германия / Бундеслига
16:30
Боруссия ДШтутгарт
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Айнтрахт ФХоффенхайм
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ЦСКАСКА
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не начался
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Енисей Астана
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17:00
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НБА / регулярный чемпионат
20:00
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20:00
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20:00
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
не начался
22:30
Мемфис ГриззлизДетройт Пистонс
не начался
01:00
Торонто РэпторсОрландо Мэджик
не начался
01:00
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
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04:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
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Германия / Бундеслига
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РБ ЛейпцигБайер
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Испания / Примера
22:00
ВильярреалАтлетик Б
не начался
Единая лига ВТБ
19:00
Нижний Новгород ЦСКА
не начался
19:30
Химки Парма
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:30
Бруклин НетсЧикаго Буллз
не начался
02:30
Майами ХитОклахома-Сити Тандер
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсСакраменто Кингз
не начался
04:00
Денвер НаггетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Орлеан Пеликанс
не начался

ММА. Нурмагомедов — Яквинта. LIVE

Онлайн-трансляция боя Нурмагомедов — Яквинта на вечере UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов сражается с американцем Элом Яквинтой за титул чемпиона UFC в легком весе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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07:15

Отличная серия под конец раунда от бывшей обладательницы титула!

07:13

И действительно — очень помогли спортсменке из Польши лоу-кики. Заметно остановили они напор чемпионки, сильно утихомирив ее атаки руками.

07:11

Кажется, появился план у претендентки — начала она активно исполнять лоу-кики, и уже вскоре явно покраснели ноги американки. Той впору прямо сейчас подумать, что с этим делать.

07:10

Попадает американка на старте пятиминутки.

07:09

Третий раунд!

07:09

Завершена вторая пятиминутка (из пяти — бой титульный): на 99 процентов выиграла его чемпионка. Впрочем, радуется в перерыве почему-то больше ее визави — может, она что-то знает?

07:08

И еще одна классная атака от американки! Явно за ней второй раунд остается.

07:07

Неплохо Йоанна на выходе из клинча попадает.

07:06

Начала наращивать свое преимущество американка — какой-то невероятный по качеству поединок она пока что проводит. Фантастическая собранность у нее, точечные удары и феноменальная защита — крайне сложно будет сегодня представительнице Польши.

07:04

Второй раунд.

07:03

Завершен первый раунд — в самой его концовке удалась европейке качественная контратака, которая, возможно, и принесла ей успех от отрезке. Но в реальности очень сложно понять, кто именно взял пятиминутку — крайне равный бой пока что происходит в Нью-Йорке.

07:02

Неплохо попадает серией американка! Классно она сейчас встретила в защите соперницу, наказав ту за излишне смелую атаку.

07:01

Чуть попривыкли друг к другу визави — уже более активно они идут в стык.

07:00

Хороший обмен правыми попаданиями!

06:59

Очень много передвижений у обеих спортсменок на старте боя — но пока что все это происходит без особых атак.

06:58

Началось!

06:50

Уже вышли в октагон соперницы — всего несколько минут до старта боя!

06:48

А уже совсем скоро стартует со-гласный бой турнира — в нем за титул чемпионки в минимальном весе по версии UFC встретятся полячка Йоанна Енджейчик и американка Роуз Намаюнас. Напомним, что сегодняшние соперницы уже встречались в очном матче в ноябре минувшего года — и тогда представительнице США удалось отобрать пояс у на тот момент непобежденной Йоанны. А уже сегодня Енджейчик попробует вернуть себе титул — шансы на это у нее неплохие.

06:40

Да, объявлено в Нью-Йорке единогласное судейское решение в пользу бразильца — на первый взгляд, очень легко Мойкано сегодня виктория далась.

06:37

Все, завершен бой — смог все-таки не проиграть до окончания поединка американец, но на викторию по очкам у него нет ни шанса. Впрочем, дождемся решения судей.

06:35

И еще раз сильно попадает бразилец! Из последних сил держится американец! Кажется, что лишь чудо спасает его от поражения.

06:34

На второй минуте третьего раунда бразильцу удалось красиво в прыжке попасть апперкотом по американцу — все тише и тише зал становится по ходу боя.

06:30

Закончен второй раунд во втором со-главном матче вечера, и никаких изменений в ходе боя во время этого отрезка не произошло: по-прежнему почти ничего не делает американец, просто пытаясь мощно попасть по оппоненту. Это пока что у него не выходит, а ведь ноги уже все отбиты — совсем далек он от виктории прямо сейчас.

06:26

Завершился первый раунд в поединке Каттар и Майкано — по его итогам чуть ближе к победе находится бразилец, грамотно отбивающий ноги визави. В свою очередь американец пока что, кажется, просто не знает, что ему делать в октагоне.

06:23

Пока идет битва Мойкано и Каттара, напомним, что турнир UFC 223 стал одним из самых скандальных в истории организации еще до своего старта — виной всеми многочисленные снятия с поединков, а также самые настоящие уличные разборки некоторых спортсменов. Подробнее узнать обо всем этом можно из превью «Газеты.Ru».

06:20

Начали свое сражение бойцы.

06:15

А всего через несколько минут зрители в Нью-Йорке воочию увидят встречу между представителем США Кэлвином Каттаром и бразильцем Ренато Мойкано.

06:10

Только что, к слову, завершился четвертый по важности поединок вечера — в оном россиянин Забит Магомедшарипов единогласным решением судей одолел американца Кайла Бочняка.

06:05

Отметим, что сам поединок с участием Нурмагомедова начнется чуть позже — пока что в рамках UFC 223 проходят встречи андеркарта.

06:00

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции турнира UFC 223, в рамках которого российский боец Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Элом Яквинтой в бою за титул чемпиона организации в легком весе.