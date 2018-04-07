ММА. Нурмагомедов — Яквинта. LIVE

А уже совсем скоро стартует со-гласный бой турнира — в нем за титул чемпионки в минимальном весе по версии UFC встретятся полячка Йоанна Енджейчик и американка Роуз Намаюнас. Напомним, что сегодняшние соперницы уже встречались в очном матче в ноябре минувшего года — и тогда представительнице США удалось отобрать пояс у на тот момент непобежденной Йоанны. А уже сегодня Енджейчик попробует вернуть себе титул — шансы на это у нее неплохие.