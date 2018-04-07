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Впали в безумие: самая сумасшедшая неделя в истории UFC

На турнире UFC 223 Нурмагомедов встретится с Яквинтой

Хабиб Нурмагомедов Reuters
Хабиб Нурмагомедов
Турнир UFC 223, в главном поединке которого выступит россиянин Хабиб Нурмагомедов, стал одним из самых скандальных в истории промоушена еще до своего старта — виной всему многочисленные скандалы с участием звезд ММА, а также неожиданные снятия с чемпионата его топовых участников. «Газета.Ru» рассказывает о последних волнениях вокруг предстоящего мероприятия.

Турнир UFC 223, который должен пройти в Нью-Йорке в ночь на 8 апреля по московскому времени, имеет все шансы войти в историю как самый неоднозначный вечер смешанных единоборств еще до своего официального начала.

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При этом еще несколько дней назад о подобном статусе не было и речи — ни тебе реванша между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером-младший на «поле» ирландца, ни громких допинговых историй или чего-то еще мало-мальски экстраординарного.

Привнести разнообразие в столь спокойный ход событий сперва решил временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон, которому в главном поединке турнира предстояло сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, своим, пожалуй, главным антагонистом — американец снялся с боя, серьезно повредив связки колена.

Особо забавным для ненавистников Тони стал тот факт, что боец получил повреждение вне октагона: здоровье подвело спортсмена, когда он «выполнял медийные обязанности перед UFC».

Таким образом, в затяжной истории противостояния Фергюсона и россиянина появилась новая глава под названием «Отмена» — четвертая, к слову.

Ранее, как известно, матч между американцем и Хабибом уже трижды срывался (два раза из-за Нурмагомедова; один раз — по вине его визави).

В итоге глава UFC Дана Уайт на эмоциях пообещал больше никогда не организовывать очный поединок «ненадежных» звезд чемпионата.

«Встреча отменена уже в четвертый раз. Я больше никогда не буду организовывать этот бой! Никогда!» — выпалил журналистам взбешенный промоутер.

Травма Фергюсона, естественно, не могла попросту отменить главный поединок вечера, и уже вскоре американцу нашли замену — выйти против Нурмагомедова согласился чемпион организации в полулегком весе Макс Холлоуэй.

Несмотря на известность нового визави россиянина и, соответственно, громкую вывеску, едва ли не все эксперты смешанных единоборств были разочарованы выбором промоушена, отмечая, что у представителя США практически нет шансов на победу, исходя из его реальной весовой категории и стиля ведения боя.

Сам боец, впрочем, храбро сравнивал предстоящий титульный матч со сражением кобры и удава.

На этом, конечно же, инциденты вокруг турнира UFC 223 не закончились, правда, чуть изменив в своей направленности — теперь они уже были связаны не только с травмами и заменами, но и с самыми настоящими уличными разборками.

Началось все с того, что Нурмагомедова оскорбил спарринг-партнер Макгрегора Артем Лобов.

«Хабиб снимался уже шесть раз, у него там чуть-чуть что-то заболело, в заднице или где-то еще. Так кто здесь у нас «чикен» (курица; трус — «Газета.Ru»)? Кто боится, кто ссыкун? Сниматься он будет каждый раз. Что тут еще говорить?» — проанализировал ситуацию российский спортсмен.

Однако уже вскоре Артему пришлось отвечать за сказанное — причем не в ринге, а в холле отеля, где ему не посчастливилось встретить самого Хабиба и его многочисленную команду.

В ходе очной перебранки соотечественников претендент посоветовал Лобову «больше не говорить подобного», а также отвесил тому подзатыльник.

Спустя некоторое время поклонники Нурмагомедова стали подшучивать над Макгрегором, еще одним давним оппонентом Хабиба, чей бой рано или поздно, но состояться обязан — мол, ирландец настолько увлечен тратой полученных за поражение от Мейвезера сумм, что даже не может вступиться за своего друга.

С подобными утверждениями фанаты, впрочем, поторопились.

Всего за два с небольшим дня до турнира в Нью-Йорке Конор прилетел в «Большое яблоко» — и уже через пару часов был занят атакой на автобус, в котором находились Хабиб и его менеджер.

Помогало в этом ирландцу его внушительное окружение: возможно, в том числе и по этой причине россиянин решил не покидать транспортное средство, оставшись в салоне.

Все происходящее напоминало высококлассное шоу ровно до тех пор, пока Макгрегор не додумался бросить в стекло автомобиля железный стул.

В результате попадания тяжелого предмета само стекло, естественно, разбилось, и его осколки серьезно травмировали двух спортсменов — Майка Кьезаа и Рэя Борга, которым также предстояло выступить на UFC 223.

Итогом всего этого бесчинства стали отмена сразу нескольких поединков вечера (из-за повреждений порезанных бойцов; с еще одного матча был снят Лобов, тоже участвовавший в «автобусных» разборках), а также объявление Конора в розыск.

Позднее ирландец сам прибыл в отделение полиции, где на него нацепили наручники и вскоре доставили в суд — спустя сутки после нападения он был отпущен на свободу под денежный залог с тремя предъявленными обвинениями в активе.

Уайт, комментируя случившееся заявил, что на этот раз Конору не стоит ждать помощи от промоушена, назвал инцидент самым позорным в истории UFC, а также пообещал подумать над дальнейшей судьбой ирландца в организации.

Возможно, Дана наговорил бы и большего, но едва ли не синхронно с приходом Макгрегора к правоохранителям случилась еще одна беда — стало известно, что Холлоуэй не сумел согнать вес и врачи запрещают ему появляться в октагоне в ходе уикенда.

Тут уже у UFC началась самая настоящая агония — оперативные предложения от организации поступали и не полностью готовому Энтони Петтису, и даже Полу Фельдеру, мягко говоря не самому топовому бойцу планеты.

Наблюдая за происходящим, едва ли не все стали сходиться на том, что главный бой вечера бесславно отменят, однако замена Максу все-таки была найдена.

Сменщиком чемпиона в полулегком весе стал Эл Яквинта — он, к слову, и так должен был выступить на турнире в Нью-Йорке, но, правда, далеко не в главном поединке вечера.

Как сообщают СМИ, не смог окончательно согнать вес и Яквинта: а значит, чемпионского пояса ему даже в случае победы не видать.

Впрочем, не видать ему, скорее всего, и самой победы как таковой — слишком уж в разных «дивизионах» выступают соперники.

В преддверии матча с Нурмагомедовым на счету Эла, в свободное от спорта время занимающегося риэлтерством, всего 17 «взрослых» встреч в ММА и лишь один (!) поединок за последние три года: не завоевать титул в таких условиях для непобежденного Хабиба будет попросту непростительно.

Сам россиянин, узнав о замене Холлоуэя на Яквинту, поблагодарил промоушен за оперативные действия, а также назвал прошедшие семь дней сумасшедшими.

«Сумасшедшая неделя. Все сделано. Спасибо Уайту, Шону Шелби и всем в UFC. И, конечно же, спасибо моему брату Али Абдель-Азизу», — написал спортсмен в своем инстаграме.

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