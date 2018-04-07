«Устал от борьбы»: Легков уходит из спорта

Российский лыжник Александр Легков заявил об окончании своей международной карьеры. Об этом 34-летний спортсмен сообщил в Ханты-Мансийске в ходе награждения лауреатов конкурса «Спортивная элита».

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«Вы были со мной на протяжении долгих лет моей профессиональной карьеры, я вас всех очень сильно люблю. Ханты-Мансийск для меня родной город, таким он и останется.

Мы с вами увидимся, пусть и не на международных соревнованиях, но на каких-нибудь региональных, на марафонах. Моей профессиональной карьере именно на международных соревнованиях я говорю — «стоп»,

— подчеркнул олимпийский чемпион во время своего выступления.

Напомним, что в минувшем олимпийском сезоне Александр практически не выступал на соревнованиях по причине временного отстранения от Международного олимпийского комитета (МОК), которое поддержали и в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Легков, как известно, еще в 2016 году стал одним подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на домашних Олимпийских играх — 2014, где он победил на дистанции 50 км свободным стилем и взял серебро в эстафете.

Причем в какой-то момент спортсмена даже лишили двух наград сочинских Игр, однако позднее данное решение было отменено Спортивным арбитражным судом (CAS).

При этом в Пхенчхан Легков все-таки не поехал: все тот же CAS отклонил апелляцию лыжника на его недопуск до участия в Олимпиаде-2018 МОК.

Неожиданно для многих сборная России по лыжным гонкам, потерявшая из-за допингового разбирательства целый ряд лидеров, стала одним из открытий Пхенчхана, завоевав в Южной Корее аж восемь медалей (к сожалению, золотых среди них не оказалось) — молодое поколение во главе с Александром Большуновым доказало, что Сергея Устюгова, Легкова и компании есть достойные сменщики.

Уже в конце сезона Александр выступил на всероссийских соревнованиях, «альтернативной Олимпиаде» для спортсменов, попавших в немилость МОК (принимали участие в них не только отстраненные, впрочем) — на этих стартах Легков на пару с Устюговым первенствовал в командном спринте.

Объясняя свое решение завершить международную карьеру, олимпийский чемпион признался, что очень устал за два года тяжелой борьбы за собственное честное имя.

«Последние два года борьбы за свое честное имя отняли слишком много сил. Учитывая, сколько достойных молодых лыжников приходят нам на смену, я ухожу из сборной со спокойной душой и словами благодарности ребятам и девчонкам, которые, выигрывая медали, говорили, что делают это и для нас, отстраненных»,

— написал Легков в инстаграме, отметив также, что 8 апреля выступит на Югорском марафоне.

Министр спорта России Павел Колобков, комментируя уход Александра с международной арены, подчеркнул, что сочинское золото лыжника навсегда останется в памяти отечественных болельщиков.

«Александр прошел в спорте очень непростой путь, но мы навсегда запомним то, что он сделал на Играх в Сочи. Я только могу представить, как тяжело ему, человеку, посвятившему 18 лет большому спорту, далось это решение. Его олимпийское золото навсегда вошло в историю славы российского спорта.

Я знаю, что он намерен посвятить свою жизнь развитию спорта. Он — олимпийский чемпион, у него все получится», — сказал Колобков.

Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), говоря о будущем Легкова, выразила мнение, что Александр заслуживает большего, чем просто быть тренером.

«Мне всегда тяжело расставаться с людьми, с которыми ты долгое время работал, общался, но это спорт, карьера в нем рано или поздно заканчивается. Саша принял это решение, и мне жаль, поскольку для меня он — один из самых интересных людей в спорте, великий спортсмен.

Он не будет тренером, это не для него — он заслуживает большего. И если моя помощь понадобится — я это сделаю, у нас хорошие отношения.

Он тяжело шел к своей золотой медали в Сочи и добился ее. А это мечта любого спортсмена — стать олимпийским чемпионом. А что последние два года творилось и в его душе, и в нашей, и в моей в том числе... Но он смог это выдержать, держался как мог.

Я счастлива, что у меня в жизни были такие люди, и слава богу, что такие в ней встречаются. Уверена, мы не потеряем контакт, будем общаться. Сейчас, наверно, даже на равных», — заявила Вяльбе.

Тренер спортсмена Маркус Крамер в разговоре с журналистами по поводу окончания карьеры титулованным подопечным в свою очередь выразил уверенность, что тот вполне мог бы побороться за золото на чемпионате мира — 2019.

«Мы говорили с ним о его карьере совсем недавно, на чемпионате России в Сыктывкаре, и я понимаю, почему он принял такое решение. Он уже долгое время в этом деле, им были показаны великолепные результаты, одержана победа в «Тур де Ски». Но последние два года для него оказались очень сложными, и поэтому он решил не оставаться еще на один. Хотя я говорил ему, что на чемпионате мира будет 50-километровая гонка, в которой он мог взять медаль», — заявил специалист.

Он также уточнил, что после ухода из большого спорта Легков планирует быть функционером.

«Я надеюсь, что у него будет большое будущее в его новой жизни, в работе в политике. Тренером он не будет, его привлекает работа функционером в российском спорте. В лыжном спорте он может сделать много полезного для будущего этого вида, поскольку он обладает большим опытом и знает, как сделать лучше.

Ему предлагали продолжить тренироваться с нами, быть примером для остальных членов команды, но проблема в том, что он не будет достаточно мотивирован, а без этого будет сложно», — добавил тренер.

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