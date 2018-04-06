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22 исключения: российским атлетам разрешили допинг

22 российским спортсменам разрешат использовать допинг

Российские бобслеисты на Олимпиаде в Сочи ТАСС
Российские бобслеисты на Олимпиаде в Сочи
22 российских спортсмена получили право использовать в лечебных целях препараты, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Запрос еще 76 атлетов из России был отклонен.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что в 2017 году 98 российских атлетов обратились с запросами о терапевтических исключениях. Лишь 33 из них были переданы на рассмотрение, остальные либо не соответствовали по форме, либо там не требовались исключения. Одобрены были 22 обращения, в десяти случаях последовал отказ по неназванным причинам. И еще одно заключение остается на рассмотрении.

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Для чего они нужны?

Терапевтическое исключение позволяет атлетам употреблять запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препараты. Разрешение выдается только в том случае, если здоровье спортсмена существенно ухудшится без применения этих средств, а дозировки медикаментов не оказывают существенного влияния на спортивные результаты. Сами разрешения выдают национальные антидопинговые агентства.

Всемирное антидопинговое агентство имеет право на пересмотр всех выданных разрешений. Исключения могут быть выданы задним числом, если спортсмену необходима экстренная помощь в связи с резким ухудшением состояния здоровья. В таком случае медицинский персонал может использовать запрещенный антидопинговым кодексом препарат, после чего спортсмен будет обязан оформить на него разрешение.

Российские спортсмены получают терапевтические исключения в Англии. Работу с просьбами россиян разрешить употребление лекарств ведет UKAD – Антидопинговое агентство Великобритании.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано WADA не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу еще в 2015 году и до сих пор не восстановлено в правах. Для возвращения лицензии ему необходимо признать доклады Ричарда Макларена о допинге в России, а также предоставить допуск к московской антидопинговой лаборатории. Но перемен в статусе РУСАДА в ближайшее время ждать не стоит. По словам Юрия Гануса, российское антидопинговое агентство не намерено соглашаться с выводами канадского юриста.

Кто их применяет?

Списки спортсменов, получивших терапевтические исключения, официально не публикуются — это врачебная тайна, не подлежащая разглашению. Но некоторые имена все же известны: год назад хакерской группой Fancy Bear удалось взломать базу данных WADA. В опубликованном списка оказались знаменитые американские теннисистки сестры Уильямс. Серена употребляла оксикодон и гидроморфон в 2010, 2014 и 2015 годах с одобрения WADA. Винус был разрешен прием преднизона и формотерола в период с 2010 по 2013 год.

Терапевтические исключения не обошли и норвежскую лыжную команду. По данным Fancy Bear, 70% членов норвежской сборной по лыжным гонкам являются астматиками и имеют терапевтические исключения на употребление запрещенных препаратов. А на Олимпиаду в Пхенчхане-2018 норвежцы привезли с собой 6000 препаратов от астмы.

Запрещенные вещества применяют и российские спортсмены. Правда, без разрешения.

В ходе Игр в допинг-пробе бобслеистки Надежды Сергеевой был обнаружен запрещенный сердечный препарат триметазидин.

Выяснилось, что это халатность со стороны спортсменки, и ей следовало получить на него терапевтическое исключение. Сергеева была дисквалифицирована.

Нарушил антидопинговые правила в том же Пхенчхане и керлингист Александр Крушельницкий. В его анализах выявили следы мельдония, запрещенного в 2015 году. В результате спортсмен вместе с партнером по команде и супругой Анастасией Брызгаловой были лишены бронзовой медали в дабл-миксте.

В России все здоровы

В 2017 году российским спортсменам были выданы 22 терапевтических исключения, а в 2016-м — всего 15. Национальные агентства других ведущих спортивных стран используют эти возможности гораздо активнее. Наибольшее количество терапевтических исключений получают атлеты из США и Италии. За 2016 год их представители получили 770 разрешений на использование запрещенных средств.

Такое малое количество разрешений, выданных российским спортсменам, объясняется слабостью администраторов, которые занимаются обслуживанием клубов и команд, и плохой информированностью самих спортсменов о такой возможности.

Бывший глава РУСАДА Рамил Хабриев также предполагал, что причиной малого количества заявок от российских спортсменов могут быть сложности при подготовке документов.

Но в ближайшее время ситуация может измениться.

«В направлении работы с документами ведется большая работа, это одно из направлений, на которое мы обращаем особое внимание. При этом в работе с документами мы вышли на новый, качественный уровень. Мы строго смотрим за тем, чтобы все было официально, — заявил ТАСС Ганус. — Также недавно сотрудники РУСАДА прошли специальное обучение в Финском антидопинговом агентстве по теме выдачи терапевтических исключений».

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