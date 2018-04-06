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Уличные бои: Макгрегор напал на автобус

Конор Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор устроил беспорядки в Нью-Йорке, атаковав на выезде из «Барклайз Центра» автобус с бойцами UFC, в котором находился Хабиб Нурмагомедов. Макгрегор разбил лобовое стекло железным стулом, в результате чего пострадали несколько участников предстоящего вечера UFC 223. Полиция Нью-Йорка объявила Конора в розыск. В конце концов он сдался властям.

Предстоящий вечер боев смешанного стиля под эгидой самой известной и престижной организации ММА UFC 223 в Нью-Йорке еще до начала поединков стал самым скандальным в истории не только промоушена, но и всего вида спорта.

И это даже несмотря на отмену главного события вечера — боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном за титул чемпиона мира в легком весе.

Их ожидаемое уже четвертый год сражение срывается в четвертый раз, причем каждый из бойцов становился причиной отмены поединка дважды. На этот раз виноват Тони Фергюсон, который, споткнувшись во время официального мероприятия в преддверии боя, повредил связку колена.

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Заменой американцу стал другой боец смешанного стиля из США Макс Холлоуэй, имеющий солидный послужной список из 19-ти побед в 22-х боях в ММА.

Нурмагомедов и Холлоуэй высказываются друг о друге подчеркнуто корректно, и в преддверии их поединка внимание общественности переключилось на другие ситуации и инциденты, коих оказалось с избытком.

Всю кашу заварил Хабиб, который за пару дней до боя с Холлоуэем устроил конфликт в коридоре гостиницы, где проживают спортсмены с другим российским бойцом ММА Артемом Лобовым.

Лобов, известный как друг и спарринг-партнер Макгрегора, восемь месяцев назад в прямом эфире в своем инстаграме раскритиковал Нурмагомедова за его нападки на ирландца.

«Хабиб снимался уже шесть раз, у него там чуть-чуть что-то заболело, в заднице или где-то еще. Так кто здесь у нас «чикен» («курица» в переводе с английского — «Газета.Ru»)? Кто боится, кто ссыкун?

Сниматься он будет каждый раз. Что тут еще говорить?» — заявил тогда Лобов.

Имеющий четыре поражения в шести боях в UFC Артем должен был биться в андеркарде вечера UFC 223, а потому находился в Бруклине.

Команда Нурмагомедова во главе с самим бойцом «поймала» Лобова в момент, когда из его окружения вместе с ним находился только один человек.

Прижав Лобова к стене, Хабиб схватил его за шею и спросил: «Ты говорил, что я ссыкун?», на что получил внезапный ответ: «Я не говорил такого».

«Как не говорил? Больше не говори такие вещи», — настоятельно заявил Нурмагомедов и ощутимо шлепнул Лобова по голове, что очень напоминало пощечину.

Видео со стычкой попало в сеть. Владелец аккаунта Russia Wrestling Team разместил в инстаграме нарезку обращения Лобова к фанатам, которая время от времени прерывается фрагментами разборок с Нурмагомедовым в коридоре гостиницы.

Сам Лобов позже заявил в интервью, что не видит другого решения конфликта, кроме как встречи с Нурмагомедовым один на один, причем за пределами восьмиугольника.

Ситуация, очевидно, крайне не понравилась Макгрегору, воспринявшему «наезд» на своего друга как личное оскорбление.

И если все это изначально было задумано ради раскрутки вечера боев и потенциальной встречи Хабиба с Конором в будущем (тот факт, что Нурмагомедов не предъявлял Лобову претензий раньше, хотя они неоднократно пересекались с момента «прямого эфира» Артема, косвенно указывает на это), ситуация вышла из-под контроля.

Макгрегор прилетел в Нью-Йорк, хотя президент UFC Дэйна Уайт ранее говорил, что ирландца не будет на UFC 223, но самого вечера боев ирландец не дождался.

Он вместе со своей командой атаковал отъезжавший из «Барклайз Центра» автобус с бойцами «красного угла» предстоящего вечера, вроде бы желая разобраться с Нурмагомедовым.

Макгрегор вел себя крайне агрессивно и в итоге разбил лобовое стекло автобуса, бросив в него железный стул.

В результате действий Ноториуса (прозвище бойца) пострадали два участника UFC 223 Майк Кьеза и Рэй Борг, причем последний в итоге не был допущен до своего поединка из-за повреждения роговицы глаза.

Также в сети проскочила информация, что осколки задели американку Роуз Намаюнас, которая также участвует в предстоящем вечере.

Изначально сообщалось, что атака была по сути бесцельной, так как Нурмагомедова вроде бы не было внутри автобуса, но впоследствии выяснилось, что он там все-таки присутствовал, только из его команды рядом находился лишь менеджер.

Нурмагомедов не вышел к ирландцу, после появилась информация, что он со своей командой ждет Конора в отеле, а сам Хабиб адресовал оппоненту следующее заявление:

«Я хохотал внутри. Ты разбил окно? Зачем? Залазь внутрь. Если ты настоящий бандит, почему ты не забрался внутрь? Нью-Йорк — место с богатой бандитской историей. Хочешь пообщаться? Скажи, где ты. Я приду, без проблем».

После дебоша у автобуса Макгрегор скрылся, Уайт назвал эту выходку «худшим, что случилось с UFC за все время его существования», а полиция Нью-Йорка открыла дело и занялась поисками ирландского бойца.

В итоге Ноториус сам явился в полицейский участок, где был задержан пока без предъявления обвинения, так как полицейский департамент еще изучает подробности случившегося.

Также стало известно, что UFC уже снял с вечера Лобова, так как тот был одним из участников нападения на автобус с Нурмагомедовым. В данный момент перспективы Артема в организации кажутся крайне печальными, так как, по мнению специалистов, его до сих пор не уволили из UFC за слабые результаты только вследствие протекции ирландского чемпиона.

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