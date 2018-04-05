Уехали в Лондон: ЦСКА постоит за Россию

В четверг, 5 апреля, московский ЦСКА сыграет в Лондоне с местным «Арсеналом» в рамках первого матча четвертьфинальной стадии футбольной Лиги Европы.

Реклама

Армейцы на данный момент, как известно, являются последними представителями страны в еврокубках этого сезона — ранее международную арену покинули «Краснодар» (проигрыш сербской «Црвене Звезде» в квалификации ЛЕ), «Спартак» (выбит испанским «Атлетиком» в 1/16 финала турнира), а также «Локомотив» с «Зенитом», уступившие в предыдущей стадии второго по значимости континентального первенства соответственно мадридскому «Атлетико» и немецкому «Лейпцигу».

Свой еврокубковый путь в сезоне-2017/18 красно-синие начали еще в июле, в ходе которого огорчили в предварительном раунде Лиги чемпионов греческий АЕК (2:0; 1:0).

А уже в августе в финальном сражении за групповой этап главного клубного турнира Старого Света подопечные Виктора Гончаренко одолели швейцарский «Янг Бойз» (1:0; 2:0).

В основной стадии ЛЧ москвичи попали в квартет с английским «Манчестер Юнайтед», португальской «Бенфикой» и еще одним представителем Швейцарии — «Базелем».

Несмотря на все кадровые трудности, россияне на удивление достойно провели групповой раунд, в его концовке даже получив реальный шанс на выход в плей-офф.

К сожалению, все «наполеоновские» планы вице-чемпионов РФПЛ сломал коллектив Жозе Моуринью, не только обыгравший армейцев в обоих матчах (1:4; 1:2), но и еще буквально подаривший три очка в предпоследнем туре «Базелю», который впоследствии и вышел в 1/8 финала.

ЦСКА же пришлось довольствоваться Лигой Европы и пока что в этом турнире для клуба все складывается крайне положительно — ни уже упомянутая «Црвена Звезда» (0:0; 1:0), ни французский «Лион» (0:1; 3:2) не сумели прекратить континентальное турне Игоря Акинфеева и компании.

Особенно ярким получилось противостояние красно-синих с лионцами: после минорного поражения в Москве столичные футболисты устроили настоящее шоу во Франции, отправив в ворота коллектива Бруно Женезио аж три мяча, и в итоге прошли в следующую стадию благодаря правилу выездного гола.

Любопытно, что в Лион в этом сезоне армейцы еще могут вернуться — именно здесь состоится финал Лиги Европы, и москвичи, без сомнения, хотят в нем поучаствовать.

Для этого, впрочем, российской команде нужно сначала разобраться с крайне серьезным оппонентом по четвертьфиналу, коим по воле жребия стало лондонское детище Арсена Венгера.

В преддверии предстоящего противостояния многие журналисты и болельщики, естественно, вспоминают о последних баталиях визави, состоявшихся еще в 2006-м году.

Тогда, напомним, красно-синие под руководством Валерия Газзаева дважды сыграли с «канонирами» в рамках групповой стадии Лиги чемпионов, сенсационно заработав на гранде аж четыре очка.

И если домашняя виктория с минимальным счетом еще была вполне объяснима — недооценка соперника со стороны фаворита, классная реализация стандарта Даниэлем Карвальо, грамотная оборона и в целом закономерный результат, тот вот ответная игра стала по-настоящему фольклорной для российского футбола.

В матче на «Эмирейтс» ЦСКА не смог противопоставить англичанам ничего, кроме удачи — однако последняя в Лондоне была в столь грандиозных масштабах, что Венгер по окончании поединка, вероятно, всерьез задумывался о походе на сеанс по снятию порчи.

«Арсеналу» в тот вечер действительно тотально не везло — представили Великобритании зачастую били из убойных позиций куда угодно, но только не в цель, а когда у них это получалось, в дело вступал Акинфеев.

В итоге совсем уж уникальной встречу мог сделать Вагнер Лав, получивший в концовке отличный шанс на гол, но и бразильцу забить не удалось: бомбардир — возможно, из вежливости — не совладал в ближнем бою с Йенсом Леманном.

Позднее Газзаев во многих интервью отмечал, что потенциальный мяч Лава стал бы несправедливым по отношению к «канонирам».

Примечательно, что до недавнего времени поединок с «Арсеналом» оставался последним «сухим» для Акинфеева в основном раунде Лиги чемпионов: антирекорную серию голкипер сборной России прервал лишь в этом сезоне, не пропустив от «Бенфики» в Москве.

Вспоминая о том противостоянии с «Арсеналом», нельзя не отметить, что с тех пор обе команды явно не стали сильнее — но если в случае с ЦСКА это легко объясняется крайне скромным бюджетом на трансферы, то вот лондонцы подобным оправдаться явно не могут.

Лучшим результатом «пушкарей» в Премьер-лиге в последних сезонах является серебро-2015/16, тогда как чемпионами страны обитатели севера Лондона не были с 2004 года.

В текущем розыгрыше английского первенства подопечные Венгера и вовсе идут лишь шестыми, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 33 (!) очка.

В межсезонье клуб лишился своего лидера Алексиса Санчеса, который перебрался к «красную половину» Манчестера, приобретя при этом у дортмундской «Боруссии» не менее звездного Пьер-Эмерика Обамейянга, справедливо считающегося одним из лучших форвардов планеты.

К счастью, в сегодняшнем матче габонец на поле не выйдет (как и в ответном), будучи уже заигранным в этом еврокубковом сезоне за представителей Бундеслиги.

Впрочем, и без него атакующая линия «канониров» выглядит впечатляюще — чего стоит один лишь Александр Ляказетт, главным бомбардир нынешнего состава клуба.

Интересно, что до «Арсенала» француз долгие годы выступал за «Лион», так что для него битва с ЦСКА будет еще и отличной возможностью лично поквитаться с обидчиками своей родной команды.

Облегчит данную задачу нападающему многочисленные потери в защитной линии у армейцев — шутка ли, но матч на «Эмирейтс» пропустят оборонцы Марио Фернандес, Виктор Васин (травмы), а также Кирилл Набабкин, перебравший желтых карточек.

У лондонцев под вопросом участие во встрече Месута Озила, Лорана Косельни и Начо Монреаля.

По мнению букмекеров, явным фаворитом поединка в Лондоне являются хозяева — на их победу дается крайне скромный коэффициент, равный 1,34. На возможной виктории ЦСКА при этом можно будет увеличить свой капитал аж в десять раз.

Игра «Арсенал» — ЦСКА начнется в 22:05 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице Лиги Европы, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».