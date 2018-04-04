Слуцкий поможет ЦСКА в Лондоне

Курсы валют$ 57.81 (+0.186) 70.95 (+0.287)
Москва: +6°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
19:30
ДженоаКальяри
2:1
закончен
19:30
УдинезеФиорентина
0:2
закончен
19:30
АталантаСампдория
1:2
закончен
Лига чемпионов
21:45
Севилья Бавария
1:2
закончен
21:45
Ювентус Реал Мадрид
0:3
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАк Барс
1:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
5:4 (ОТ)
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
5:4
закончен
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
5:2
закончен
02:30
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
2:1
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
4:0
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
4:5 (ОТ)
закончен
04:00
Калгари ФлэймзАризона Койотс
1:4
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
4:5 (Б)
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксДаллас Старз
2:4
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
112:106
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
121:95
закончен
02:30
Майами ХитАтланта Хоукс
101:98
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
73:97
закончен
03:00
Чикаго БуллзШарлотт Хорнетс
120:114
закончен
03:00
Хьюстон РокетсВашингтон Уизардс
120:104
закончен
03:00
Милуоки БаксБостон Селтикс
106:102
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
107:111
закончен
03:30
Даллас МавериксПортленд Трэйл Блэйзерс
115:109
закончен
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
107:104
закончен
04:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Лейкерс
117:110
закончен
05:00
Финикс СанзСакраменто Кингз
97:94
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсСан-Антонио Спёрс
113:110
закончен
Биатлон / Чемпионат России
12:15
Женская эстафета 4x6 км
1
ХМАО-Югра-1
1:11:22,7
закончен
14:45
Мужской масс-старт
1
Дмитрий Малышко
38:23,1
закончен
Кубок России
17:30
Крылья СоветовСпартак
не начался
Италия / Серия А
18:00
БеневентоВерона
не начался
19:30
ТориноКротоне
не начался
19:30
МиланИнтер М
не начался
19:30
КьевоСассуоло
не начался
Франция / Лига 1
19:45
РеннМонако
не начался
Лига чемпионов
21:45
Барселона Рома
не начался
21:45
Ливерпуль Манчестер Сити
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Баффало СэйбрзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Анахайм ДаксМиннесота Уайлд
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
не начался
02:00
Орландо МэджикДаллас Маверикс
не начался
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
не начался
03:00
Торонто РэпторсБостон Селтикс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
не начался
Биатлон / Чемпионат России
15:30
Женский масс-старт на 12,5 км
не начался
17:15
Мужская эстафета 4x7,5 км
не начался
Лига Европы
22:05
РБ Лейпциг Марсель
не начался
22:05
Арсенал ЦСКА
не начался
22:05
Атлетико М Спортинг
не начался
22:05
Лацио Ред Булл Зальцбург
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсПиттсбург Пингвинз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Филадельфия ФлайерзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
не начался
02:30
Детройт Ред УингзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзМиннесота Уайлд
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Црвена Звезда
не начался
20:15
Фенербахче Уникаха
не начался
21:45
Олимпия Милан Панатинаикос
не начался
22:00
Баскония Анадолу Эфес
не начался
22:00
Барселона Химки
не начался
Единая лига ВТБ
17:30
Парма Нижний Новгород
не начался
18:00
Автодор УНИКС
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Милуоки БаксБруклин Нетс
не начался
04:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Денвер НаггетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция

Слуцкий поможет ЦСКА в Лондоне

Слуцкий полетел в Лондон на матч с «Арсеналом» вместе с ЦСКА

Василий Березуцкий (слева) и Понтус Вернблум после победы ЦСКА над «Лионом» РИА Новости
Василий Березуцкий (слева) и Понтус Вернблум после победы ЦСКА над «Лионом»
Московский ЦСКА отправился в Лондон на первый матч четвертьфинала Лиги Европы. Как сообщил официальный твиттер армейцев, вместе с командой полетел ее «большой друг». Речь идет о бывшем главном тренере красно-синих и сборной России Леониде Слуцком.

ЦСКА вылетел 4 апреля из столицы России в столицу Великобритании Лондон, где сыграет на следующий день в первом матче четвертьфинала Лиги Европы с местным «Арсеналом».

Как сообщил официальный твиттер вице-чемпионов страны, вместе с командой на матч вылетел «большой друг клуба» бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

Напомним, что Слуцкий работал с ЦСКА с 2009 по конец 2016 года и трижды приводил армейцев к титулу чемпионов страны.

Также при Слуцком команда по два раза выигрывала Кубок и Суперкубок России, три раза была серебряным призером Премьер-лиги, а худшим результатом в чемпионате под его руководством является бронза в сезоне 2011/12.

Реклама

Правда, в первый сезон специалиста у руля команды армейцы завершил чемпионат России на пятом месте, но Слуцкий заступил на пост только перед 27-м туром и не успел серьезно повлиять на ситуацию на внутренней арене.

Зато в том сезоне команда под его руководством смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов – впервые в своей истории.

Первый матч Слуцкого у руля ЦСКА состоялся как раз в Англии, где армейцы выдали потрясающий спектакль в «Театре мечты», разойдясь миром в голевой перестрелке с «Манчестер Юнайтед» (3:3).

После этого ЦСКА обыграл немецкий «Вольфсбург» (2:1) и турецкий «Бешикташ» (2:1) и пробился в плей-офф, где по сумме двух встреч одолел испанскую «Севилью» (1:1, 2:1), добравшись до четвертьфинала!

Слуцкий в итоге стал пока единственным тренером российского клуба, который выводил свою команду в плей-офф Лиги чемпионов дважды, добравшись до 1/8 Лиги чемпионов в сезоне-2011/12 и уступив там по сумме матчей мадридскому «Реалу» (1:1, 1:4).

Приняв сборную России в конце отборочного цикла к чемпионату Европы-2016, оставшись параллельно главным тренером ЦСКА, Слуцкий вывел национальную команду из непростой ситуации на чемпионат Европы.

Там сборную ждал оглушительный провал – четвертое место в не самой вроде бы сложной группе с Англией, Словакией и Уэльсом, при единственной ничьей в первом туре с англичанами и поражениях в двух других поединках.

Уйдя по собственному желанию с поста наставника сборной, специалист доработал до конца зимней части чемпионата России и покинул также ЦСКА.

С тех пор Леонид Викторович строит свою зарубежную карьеру. Первый этап – в английском Чемпионшипе с «Халл Сити» – оказался неудачным, а грядущим летом начнется второй – в голландском «Витессе».

При этом Слуцкий продолжает всячески поддерживать ЦСКА, часто бывает на матчах своей, ставшей родной, команды и действительно является «большим другом клуба».

Собственно, нынешний главный тренер армейцев Виктор Гончаренко отработал полгода в качестве помощника Слуцкого в ЦСКА, прежде чем отправиться в «Уфу», а затем в декабре 2016 года принять армейцев.

В данный момент ЦСКА под руководством Гончаренко занимает третье место в РФПЛ, отставая на пять очков от лидирующего московского «Локомотива» и на три от «Спартака», по отношению к которому армейцы имеют матч в запасе, но которому при этом уступят при равенстве баллов по результатам личных встреч.

В еврокубках в нынешнем сезоне ЦСКА выступил значительно ярче остальных команд страны.

Сначала подопечные Гончаренко не смогли пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрав в группе с «Манчестер Юнайтед», швейцарским «Базелем» и португальской «Бенфикой» девять очков.

А уже в весенней части сезона ЦСКА одолел в плей-офф Лиги Европы сначала сербскую «Црвену Звезду» (0:0, 1:0), а затем совершил шикарный камбэк во втором матче на выезде в противостоянии с французским «Лионом» (0:1, 3:2).

В борьбе с лондонским «Арсеналом», для которого Лига Европы является по сути последней возможностью квалифицироваться в Лигу чемпионов на будущий сезон (такое право дает победа в турнире), ЦСКА, конечно, является андердогом, однако красно-синяя команда приучила болельщиков к тому, что является настоящим кубковым бойцом и обладает железным характером, так что списывать ЦСКА с еврокубковых счетов еще рановато.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице Лиги Европы, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».