Слуцкий поможет ЦСКА в Лондоне

ЦСКА вылетел 4 апреля из столицы России в столицу Великобритании Лондон, где сыграет на следующий день в первом матче четвертьфинала Лиги Европы с местным «Арсеналом».

Как сообщил официальный твиттер вице-чемпионов страны, вместе с командой на матч вылетел «большой друг клуба» бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

Напомним, что Слуцкий работал с ЦСКА с 2009 по конец 2016 года и трижды приводил армейцев к титулу чемпионов страны.

Также при Слуцком команда по два раза выигрывала Кубок и Суперкубок России, три раза была серебряным призером Премьер-лиги, а худшим результатом в чемпионате под его руководством является бронза в сезоне 2011/12.

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Правда, в первый сезон специалиста у руля команды армейцы завершил чемпионат России на пятом месте, но Слуцкий заступил на пост только перед 27-м туром и не успел серьезно повлиять на ситуацию на внутренней арене.

Зато в том сезоне команда под его руководством смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов – впервые в своей истории.

Первый матч Слуцкого у руля ЦСКА состоялся как раз в Англии, где армейцы выдали потрясающий спектакль в «Театре мечты», разойдясь миром в голевой перестрелке с «Манчестер Юнайтед» (3:3).

После этого ЦСКА обыграл немецкий «Вольфсбург» (2:1) и турецкий «Бешикташ» (2:1) и пробился в плей-офф, где по сумме двух встреч одолел испанскую «Севилью» (1:1, 2:1), добравшись до четвертьфинала!

Слуцкий в итоге стал пока единственным тренером российского клуба, который выводил свою команду в плей-офф Лиги чемпионов дважды, добравшись до 1/8 Лиги чемпионов в сезоне-2011/12 и уступив там по сумме матчей мадридскому «Реалу» (1:1, 1:4).

Приняв сборную России в конце отборочного цикла к чемпионату Европы-2016, оставшись параллельно главным тренером ЦСКА, Слуцкий вывел национальную команду из непростой ситуации на чемпионат Европы.

Там сборную ждал оглушительный провал – четвертое место в не самой вроде бы сложной группе с Англией, Словакией и Уэльсом, при единственной ничьей в первом туре с англичанами и поражениях в двух других поединках.

Уйдя по собственному желанию с поста наставника сборной, специалист доработал до конца зимней части чемпионата России и покинул также ЦСКА.

С тех пор Леонид Викторович строит свою зарубежную карьеру. Первый этап – в английском Чемпионшипе с «Халл Сити» – оказался неудачным, а грядущим летом начнется второй – в голландском «Витессе».

При этом Слуцкий продолжает всячески поддерживать ЦСКА, часто бывает на матчах своей, ставшей родной, команды и действительно является «большим другом клуба».

Собственно, нынешний главный тренер армейцев Виктор Гончаренко отработал полгода в качестве помощника Слуцкого в ЦСКА, прежде чем отправиться в «Уфу», а затем в декабре 2016 года принять армейцев.

В данный момент ЦСКА под руководством Гончаренко занимает третье место в РФПЛ, отставая на пять очков от лидирующего московского «Локомотива» и на три от «Спартака», по отношению к которому армейцы имеют матч в запасе, но которому при этом уступят при равенстве баллов по результатам личных встреч.

В еврокубках в нынешнем сезоне ЦСКА выступил значительно ярче остальных команд страны.

Сначала подопечные Гончаренко не смогли пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрав в группе с «Манчестер Юнайтед», швейцарским «Базелем» и португальской «Бенфикой» девять очков.

А уже в весенней части сезона ЦСКА одолел в плей-офф Лиги Европы сначала сербскую «Црвену Звезду» (0:0, 1:0), а затем совершил шикарный камбэк во втором матче на выезде в противостоянии с французским «Лионом» (0:1, 3:2).

В борьбе с лондонским «Арсеналом», для которого Лига Европы является по сути последней возможностью квалифицироваться в Лигу чемпионов на будущий сезон (такое право дает победа в турнире), ЦСКА, конечно, является андердогом, однако красно-синяя команда приучила болельщиков к тому, что является настоящим кубковым бойцом и обладает железным характером, так что списывать ЦСКА с еврокубковых счетов еще рановато.

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