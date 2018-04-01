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За «Спартак»: Карпин остановит армию

ЦСКА сыграет с «Ростовом» в 24-м туре РФПЛ

Сергей Паршивлюк (слева) против Александра Головина РИА Новости
Сергей Паршивлюк (слева) против Александра Головина
В воскресенье, 1 апреля, четырьмя матчами завершится 24 тур РФПЛ. «Газета.Ru» рассказывает о предстоящих встречах главного футбольного турнира страны.

«Ростов» — ЦСКА; 19.00 мск

Матч с ЦСКА станет для «Ростова» последним домашним на родном для клуба стадионе «Олимп-2» — после встречи с армейцами команда переедет на новенькую «Ростов-Арену», которой будущим летом предстоит принимать поединки чемпионата мира.

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В мировом футболе, как правило, не очень распространено прощаться со стадионами по-настоящему громкими вывесками — в отличие от тех же матчей открытия, однако ростовскому коллективу в этом плане повезло: сражение подопечных Валерия Карпина с одной из самых титулованных организаций РФПЛ вполне себе тянет как минимум на звание «встречи тура».

Во многом это, естественно, заслуга рулевого хозяев: фигура сверххаризматичного наставника, начинавшего тренерскую карьеру в московском «Спартаке», и без определенного контекста в разы усилила всеобщий интерес к желто-синим, а уж в рамках битвы с экс-антогонистами привлекает к клубу еще большее внимание.

После подписания контракта с ростовчанами Карпину, что любопытно, выпадают сплошь серьезнейшие проверки на профпригодность: шутка ли, но за какой-то месяц специалиста на новом для него посту уже успели проэкзаменовать «Краснодар» (1:3), «Зенит» (0:0) и Артем Дзюба со своим тульским «Арсеналом» (2:2).

И все же именно сегодняшний ЦСКА видится для наставника наиболее тяжелым оппонентом после возвращения на тренерский мостик.

В этом году армейцы и правда набрали превосходный ход — в Лиге Европы команда триумфально пробилась в четвертьфинал, одолев сербскую «Црвену Звезду» и французский «Лион», а во внутреннем первенстве одержала две уверенные победы над «Уралом» и «Ахматом» с общим счетом 4:0.

Безусловно, считаются красно-синие фаворитами и сегодняшнего матча, однако с небольшой поправкой — в Ростове-на-Дону коллектив не выигрывает в рамках чемпионата России уже почти 12 (!) лет.

В пользу продления приятной для желто-синих серии говорят и новости из лазаретов оппонентов: если у ростовчан в строю вообще все, то вот москвичи не могут рассчитывать на Виктора Васина, Марио Фернандеса и Астемира Гордюшенко, на днях выбившего из-за повреждения до конца сезона.

И все-таки побеждать «Ростов» ЦСКА если не должен, то обязан — по-прежнему внушительный отрыв «Локомотива» не оставляет возможности на хотя бы малейшую оплошность ни одному из его конкурентов.

А красно-синие , несмотря на все свои давние кадровые трудности, к главным визави «железнодорожников», конечно же, относятся.

«Уфа» — «Зенит»; 16.30 мск

Для «Уфы» и лично главного тренера команды Сергея Семака домашняя игра с «Зенитом» является одной из определяющих во всем турнире: в случае победы над бывшим клубом своего наставника, потратившим летом сильно больше средств на трансферы, чем остальные 15 коллективов чемпионата вместе взятые, уфимцы, страшно подумать, приблизятся к сине-бело-голубым, идущим на пятом — еврокубковом — месте на расстояние в два балла (пусть и при матче в запасе у питерцев).

Подобное фиаско может стать для рулевого «Зенита» Роберто Манчини фатальным

— именитого специалиста с недавних пор и без того не очень жалуют за результаты и неоднозначные интервью, тогда как поражение от потенциального сменщика (именно Семака многие сватают на пост спасителя Санкт-Петербурга) и вовсе рискует оказаться последней каплей для расторжения отношений между итальянцем и обитателями Крестовского острова.

Справедливости ради, сейчас у Манчини, ранее часто сетовавшего на нехватку игроков при, как говорили многие, «двух полноценных составах», и правда есть определенные кадровые трудности — до конца сезона выбили ведущие футболисты клуба Александр Кокорин и Эмануэль Маммана, не сыграют в Уфе из-за повреждений и Леондро Паредес с Далером Кузяевым, а новичок Магомед Оздоев пропустит встречу из-за дисквалификации.

В отсутсвие Кокорина главная атакующая миссия вновь ляжет на Антона Заболотного, подвергшегося серьезной критике после недавних поединков российской сборной с Бразилией (0:3) и Францией (1:3).

Причем задача у форварда действительно серьезная в плане улучшения общего психологического фона команды — в РФПЛ в 2018 году «Зенит» еще не забивал, трижды кряду сыграв «по нулям».

Нельзя не отметить, что трудности с травмами есть и у Семака: против сине-бело-голубых на поле точно не выйдет Ондржей Ванек, тогда как участие в игре Сильвестра Игбуна и Вячеслава Кротова остается под вопросом.

Впрочем, и без них уфимцы имеют все шансы прервать неудачную серию в матчах с питерцами, ныне находящими в сложной ситуации — в трех последних очных поединках команд «Зенит» хоть и одержал три победы с общим счетом 6:0, однако сегодня для сине-бело-голубых и потенциальная ничья станет не таким уж плохим исходом.

«Краснодар» — «Анжи»; 19.00 мск

«Краснодар» в этом сезоне поражает всех удивительной статистикой: набрав ровно ноль очков в матчах против конкурентов из топ-5 (ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Зенит») с общей разницей забитых/пропущенных в -10, подопечные Игоря Шалимова умудряются каким-то образом отставать от зоны Лиги чемпионов на жалкое очко, пусть и проведя на одну встречу больше.

Секрет подобного результат «быков», впрочем, прозаичен и прост — Федор Смолов и компания хоть и не могут ничего противопоставить прямым визави, зато на зависть тем уверенно набирают очки в поединках с середняками и аутсайдерами.

Эта система, правда, дала небольшой сбой в последних двух турах, в которых краснодарцы набрали лишь один пункт, выступая против «Динамо» и «Уфы», однако рассчитывать на еще одну потерю и в игре с махачкалинцами, пожалуй, все-таки не стоит — домашние трибуны вкупе с не самой организованной обороной «Анжи» (худшая команда лиги по пропущенным мячам), скорее всего, позволят «Краснодару» начать апрель с победы.

Болельщики также вправе ждать от матча града голов: больше «орлов» в этом сезоне забивают лишь представители топ-5; больше «быков» — лишь «Спартак».

«Урал» — «Рубин»; 14.00 мск

В еще одном матче воскресенья, которому предстоит открыть игровой день в РФПЛ, в Екатеринбурге встретятся «Урал» и «Рубин», явные середняки текущего чемпионата, набравшие 28 и 27 очков соотвественно.

Пожалуй, наиболее примечательной эта встреча на данный момент кажется из-за своего места проведения, ведь соперники впервые сыграют на реконструированной «Екатеринбург-Арене», стадионе чемпионата мира — 2018.

Из других любопытных фактов поединка стоит отметить трехматчевую победную серию уральцев, а также любовь команды Александра Тарханова к ничьим (аж десять в этом розыгрыше первенства) — к слову, есть все шансы, что миром завершится и отчетная игра, учитывая примерно равный нынешний уровень визави.

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