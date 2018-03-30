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Опять двойка: в биатлоне грядут большие перемены

Союз биатлонистов России признал работу тренеров неудовлетворительной

Старшие тренеры мужской и женской сборных России по биатлону Рикко Гросс (справа) и Николай... РИА Новости
Старшие тренеры мужской и женской сборных России по биатлону Рикко Гросс (справа) и Николай Загурский в понедельник могут лишиться своих должностей
Работа тренерского штаба российских биатлонистов в завершающемся сезоне получила оценку «неудовлетворительно». Уже в понедельник Антон Шипулин и компания могут получить новых наставников. Не за горами и выборы президента Союза биатлонистов России.

Работа тренеров мужской и женской сборных России по биатлону в сезоне-2017/18 была признана неудовлетворительной. Соответствующую оценку деятельности специалистов поставил тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР), в составе которого на заседании в Ханты-Мансийске присутствовали Александр Тихонов, Александр Грушин, Анатолий Хованцев, Леонид Гурьев и другие известные профессионалы.

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До вынесения вердикта были заслушаны доклады тренеров и проведены прения. Выступления специалистов раскритиковал председатель тренерского совета Владимир Барнашов, по словам которого,

из доклада старшего тренера женской сборной Сергея Коновалова «не прозвучало никакого понимания», а второй тренер Николай Загурский «выступил более аргументированно, представив сравнительные графики».

По словам Барнашова, главной задачей тренерского совета было понять, что в подготовке к олимпийскому сезону и в целом к олимпийскому четырехлетию было сделано неправильно.

«Наиболее четко и аргументировано изложил все Андрей Крючков, который вместе с Андреем Гербуловым отвечал за подготовку Антона Шипулина и Алексея Волкова, — цитирует функционера «Р-Спорт». –

В меньшей степени понятны объяснения тренерского штаба мужской команды под управлением Рикко Гросса и Андрея Падина — почему их спортсмены по ходу сезона выступили намного ниже собственных возможностей.

Основное заключение сводится к тому, что спортсмены стали меньше тренироваться. Они далеко не всегда выполняли те указания, которые давали тренеры, особенно сильно это проявлялось во второй половине сезона».

Кандидатуры новых наставников команд и их ассистентов будут обсуждаться во второй день работы заседания тренерского совета 2 апреля. Пока что имена потенциальных преемников нынешних специалистов держатся в секрете, не фигурируют они и в прессе.

Впрочем, один из тренеров, Падин, у которого, по словам капитана сборной Максима Цветкова давний и неразрешимый конфликт с Антоном Бабиковым, не согласился быть «козлом отпущения».

«У нас громадных ошибок в подготовке не было, — полагает специалист. — У общественности сложилось мнение, что виновником произошедшего «торжества» является тренер Падин, который загнал народ.

Но при нагрузках 12 часов в неделю народ у нас не перенагруженный, а, наоборот, «недогруженный» и не натренированный, за исключением нескольких спортсменов».

На текущей неделе в Ханты-Мансийске проходит чемпионат России — последний крупный старт уходящего сезона.

В четверг состоялись индивидуальные гонки, победителями которых стали Александр Логинов и Анастасия Егорова.

В субботу состоятся спринты, в воскресенье – пасьюты, во вторник – женская эстафета и мужской масс-старт, в последний день турнира в среду, соответственно, женская гонка с общего старта и мужская эстафета.

Прошедшая зима получилась для отечественных биатлонистов одной из худших в истории. В Кубке мира женщины остались без призовых мест, а у мужчин по одной гонке выиграли Антон Шипулин и Цветков. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане россияне выступили откровенно посредственно, правда, из-за выдвинутых Международным олимпийским комитетом (МОК) ограничений туда были допущены лишь четверо: Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

Известно, что в ближайшей перспективе у СБР сменится президент. На кресло уходящего Александра Кравцова (вступил в должность весной 2014 года вместо Михаила Прохорова) претендуют два прославленных в прошлом биатлониста, а ныне высокопоставленных функционера –

призер Игр в Лиллехаммере-1994 и Нагано-1998, депутат Госдумы Владимир Драчев и его экс-коллега по сборной, также двукратный медалист ОИ (1998, 2002), а ныне первый вице-президент СБР Виктор Майгуров.

Претенденты в числе прочих экспертов выступили на тренерском совете.

«Они оба отметили, что видят выходы из имеющегося кризиса, тезисно обозначили свои программы и подчеркнули, что не являются противниками: кто бы из них ни победил на выборах, выходить из кризиса все равно нужно будет вместе», — рассказал Барнашов.

Согласно его заявлению, Драчев и Майгуров представят на рассмотрение свои предвыборные программы сразу после того, как будут официально зарегистрированы в качестве кандидатов.

Как заявил Майгуров, оценка «неудовлетворительно» для тренеров сборных вовсе не означает, что результат спортсменов в сезоне признан плохим.

«Возможно, в этом тоже есть какие-то позитивные моменты, — добавил Майгуров, слова которого приводит «СЭ». — В двух словах – ошибка в методике. Неправильно была выбрана методика подготовки биатлонистов».

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