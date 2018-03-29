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Украинцы натренировали Поветкина для Британии

Боксеры Поветкин и Прайс провели дуэль взглядов

Дэвид Прайс и Александр Поветкин Reuters
Дэвид Прайс и Александр Поветкин
Боксеры Александр Поветкин и Дэвид Прайс посмотрели друг другу в глаза перед боем в Кардиффе, победитель которого получит возможность сразиться с чемпионом мира. Российский спортсмен отлично чувствует себя перед поединком, готовиться к которому ему помогали украинские бойцы-гиганты.

Боксеры-супертяжеловесы Александр Поветкин и Дэвид Прайс провели традиционную дуэль взглядов в преддверии поединка, назначенного на 31 марта в Кардиффе. Атлеты, облаченные неброско, в простые спортивные костюмы, попозировали фотографам и посмотрели друг другу в глаза, причем первым «сдался» британец. Затем они обменялись рукопожатием: ни толкаться, ни скандалить никто не стал.

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Бой между 38-летним Поветкиным и 34-летним Прайсом состоится в рамках большого шоу на стадионе «Миллениум», в главном событии которого выступят представители этого же дивизиона – чемпион мира по версиям WBA и IBF британец Энтони Джошуа и обладатель титула WBO Джозеф Паркер из Новой Зеландии. Уже есть сведения, что победитель позже сойдется с Поветкиным, которого считают явным фаворитом в своей паре.

Россиянин готовился к ответственному поединку в Сочи, где спарринговал с тремя украинцами — Александром Захожим, Иваном Ткаченко и Александром Нестеренко.

Самый известный из них – 24-летний 207-сантиметровый гигант Захожий, который два года назад помогал своему соотечественнику Владимиру Кличко готовиться к другому британцу Тайсону Фьюри. Для тренировок Поветкину специально подбирали высокорослых соперников, чтобы смоделировать предстоящую схватку. 203-сантиметровый Прайс будет на 15 см возвышаться над Русским Витязем.

«Александр в очень хорошей форме, мы каждое утро бегали кроссы вместе, его работоспособности можно позавидовать, — рассказал Захожий официальному сайту компании «Мир бокса». — Даже несмотря на мой рост и длину рук, не всегда удавалось сдерживать натиск Саши. Также хочу отметить, что Александр Поветкин очень уважительно относится к спарринг-партнерам».

В Уэльс Поветкин со своей командой перебрался 27 марта, и в последние дни присутствует на положенных протокольных мероприятиях. Например, накануне боец провел открытую тренировку с личным тренером Иваном Кирпой, поработал на лапах и показал движение.

Хотя важнейший поединок на данном этапе карьеры Поветкину придется провести на территории соперника, его ждет неплохая поддержка. Среди российского десанта точно будут близкие друзья Александра – чемпион WBA «в отпуске» в категории до 90,7 кг Денис Лебедев и известный актер Владимир Сычев.

На кону поединка будут стоять принадлежащие россиянину титулы WBO International и WBA Inter-Continental, а также возможность в будущем претендовать на бой за полноценный пояс чемпиона мира по данным версиям.

Бронзовый призер Олимпиады в Пекине-2008 Прайс когда-то считался очень перспективным супертяжеловесом и потенциально – наследником братьев Кличко, однако проиграл все свои серьезные поединки. Еще небитого «проспекта» в 2013 году дважды нокаутировал американский ветеран Тони Томпсон, а в 2015 и 2017-м его обидели соответственно немецкий турок Эркан Тепер и немецкий румын Кристиан Хаммер, оба – досрочно.

Поэтому неудивительно, что в текущем рейтинге лучших британских тяжей Прайс уступает не только Джошуа, но и Диллиану Уайту, Дереку Чисоре и даже Хьюи Фьюри. В мировом списке статистический портал BoxRec определяет его лишь на 55-ю позицию, в то время как Поветкина – на третью, сразу за Джошуа и американцем Деонтеем Уайлдером.

«Этот бой для меня словно чемпионский, — заявил Прайс. — Поветкин, вероятно, второй по силе в нашем весе после Джошуа. После люди захотят увидеть бой самого Энтони с тем, кто победил такого соперника, как Поветкин. Успех в этой встрече откроет передо мной двери.

Ради таких больших боев я в спорте. Долго ждал такой возможности и думал, что она мне не представится никогда.

Мне не нужно думать об этом слишком много. Просто надо выйти на ринг и быть Дэвидом Прайсом. Если у меня получится сделать это, я смогу победить».

В свою очередь, Поветкин по давно заведенной традиции почти ничего не говорил, а если и открывал рот – ограничивался стандартными фразами.

В лагере россиянина между тем уже заглядывают за спину Прайсу. Так, менеджер «Мира бокса» Вадим Корнилов убежден, что поединок Поветкина и Джошуа может обеспечить аншлаг в «Лужниках» и по коммерческому результату будет сопоставим с боем 2013 года между Александром и Кличко-младшим, когда удалось выручить 20 млн фунтов. Впрочем, сторона Русского Витязя не имеет ничего против и варианта с Великобританией, указывая, что «там большое сообщество русских».

Самое интересное, промоутер британского чемпиона Эдди Хирн уже тоже подтвердил высокую вероятность встречи двух бойцов.

«В 2018 году Джошуа должен будет сразиться с Поветкиным. Вопрос заключается в деньгах. Но мы можем заработать много, проведя бой на своей площадке»,

— приводит слова функционера Sky Sports.

Что ж, дело за малым: осталось добиться побед в своих поединках 31 марта, чего постараются не допустить Паркер и Прайс.

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