«В сторону сборной всегда есть какая-то критика»

Сборная России по футболу проиграла национальной команде Франции в контрольном матче в Санкт-Петербурге. Встреча, проходившая на арене «Санкт-Петербург», завершилась со счетом 3:1 в пользу вице-чемпионов Евро-2016.

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По сравнению с пятничным поединком против бразильцев (0:3) в Москве в стартовый состав россиян бы внесены некоторые изменения — место в воротах на сей раз досталось Андрею Луневу, в тройке центрдефоф вместо Ильи Кутепова появился Роман Нойштедтер, в полузащите травмированного Романа Зобнина и Дениса Глушакова сменили Алан Дзагоев и Александр Ерохин, а в качестве одного из латералей в бой был брошен Юрий Жирков, занявший место Дмитрия Комбарова.

У французов, естественно, в старте оказались сплошь мировые звезды — конечно, не было здесь, например, того же Антуана Гризманна из «Атлетико», однако состав гостей, учитывая сверхплодовитое на таланты поколение «трехцветных», все равно выглядел по-настоящему устрашающе.

В преддверии старта игры на стадионе была объявлена минута молчания в память о жертвах чудовищной трагедии, произошедшей 25 марта в одном из торговых центров в Кемерове — по официальной информации, она унесла жизни 64 человек, в том числе и детей.

Уже по итогам первой десятиминутки матча на одном из главных стадионов будущего чемпионата мира стало ясно — в России французы явно не планируют тратить все силы, рассматривая встречу как некую игровую разминку с менее звездной сборной.

Практически все 90 минут подопечные Дидье Дешама с откровенной вальяжность действовали в не самых ключевых эпизодах, при этом в нужные момент включаясь на полную — и тогда шансов у хозяев почти не оставалось.

И все же возможность наказать соперников за такой подход к делу у россиян был — ближе к экватору тайма коллектив Станислава Черчесова провел действительно классную атаку, в завершении которой Федор Смолов красиво бил на гол, однако не смог переиграть голкипера сборной Франции Уго Льориса.

Так и не воспользовавшись в итоге недостатком желания у «трехцветных», Россия на исходе первой половине пропустила сама — это форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, получив мяч из центра поля, легко обыграл опекуна, после чего «покатил» под ногу Лунева, и тот был бессилен.

А уже после 15-минутного перерыва гости собственное преимущество удвоили. В данном случае все в одиночку сделал Поль Погба, в последнее время находящийся в опале у наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью — сначала полузащитник попросту издевательски разобрался с Ерохиным, вынудив того сфолить вблизи ворот Лунева, а затем с «каменным» лицом отправил снаряд со стандарта в самый угол.

Тут же счет мог стать и вовсе разгромным, однако арбитр решил пожалеть хозяев, не назначив очевидный пенальти за нарушение правил на Мбаппе в штрафной россиян.

И все-таки свой гол хозяева забить сумели — классно вошедший в игру после перерыва Игорь Смольников выдал с фланга феноменальный пас на Смолова, и нападающему «Краснодара» осталось лишь не попасть в пытавшегося сделать хоть что-то Льориса.

Почуяв близость камбека, подопечные Черчесова с утроенной энергией пошли к чужим воротам и на время даже заставили оппонентов вжаться в собственные владения, однако в итоге не просто не сравняли счет, но и пропустили третий — дубль в самой концовке оформил все тот же Мбаппе, легко обыгравший Нойштедтера, а затем отправивший снаряд между ног Лунева.

По окончании встречи Черчесов отметил, что у него нет никаких претензий ни к одному из его футболистов.

«Сегодня все футболисты старались по отношению к игре, ни к кому нареканий нет. Игры показывают, как только мы начинаем раскрываться — у нас появляются проблемы. Хочется атаковать, хочется позиционных атак, но нас ждут другие команды. Сегодня мы старались побольше атаковать, несмотря на счет»,

— сказал специалист.

Также он напомнил о многочисленных травмах ведущих игроков сборной.

«У нас выпало шесть игроков после матча испанцами, это хочешь не хочешь, а заставляет думать. Еще раз повторю — мы не жалуемся, просто констатируем факт. Нам в любом случае надо все время смотреть и ничего не упустить», — передает слова Черчесова ТАСС.

Полузащитник Александр Головин — один из лучших в команде в матчах с бразильцами и французами — в разговоре с прессой признался, что ему не очень приятно пропускать по три гола за встречу; даже от топ-соперников.

«Много контролировали мяч, заставляли бегать соперника, так что, думаю, сыграли лучше, чем с бразильцами. Нам самим неприятно, что вторую игру подряд пропускаем три мяча, но будем работать над этим. У нас был большой перерыв после матча с испанцами, и, думаю, кто-то где-то подзабыл требования сборной, может, немного связи потеряли.

Такие матчи не вгоняют в депрессию и не будут вгонять. Мы будем стараться играть на своем максимуме и не боясь, а там будет как будет», — заявил футболист ЦСКА.

Нападающий Антон Заболотный в свою очередь выразил мнение, что счет последних поединков россиян ни о чем не говорит.

«Счет этих двух матчей ни о чем не говорит, в нашу сторону всегда есть какая-то критика, и это все время будет.

Это нормально, каждый должен с этим справляться, как профессионал. Мы можем противостоять таким соперникам, это было видно и по матчу с испанцами. Нам бы побольше времени сыграться, сами понимаете, десять дней — мало; когда будет более длительный сбор — будет, надеюсь, другой результат.

Положительные эмоции в том, что мы не сдавались до последнего, хоть и пропустили в конце. Когда мы забили гол, было чувство, что можем сравнять счет, и мы побежали вперед, потому что соперник немного встал. Но, к сожалению, они перестроились и забили еще. Положительные моменты есть, будем смотреть и анализировать», — подчеркнул форвард «Зенита».

Ерохин в общении с прессой предположил, что французы сумели обыграть россиян в основном за счет большего исполнительского мастерства.

«Результат нас не удовлетворил, эмоции сегодня — не положительные. Но думаю, сегодня команда действовала лучше, чем в прошлой игре. К сожалению, в некоторых моментах у французов исполнительское мастерство сыграло роль, а мы не забили свои моменты», — сказал хавбек.

Наставник сборной Франции Дешам по окончании матча в очередной раз выразил соболезнования жертвам трагедии в Кемерове, а также пояснил, почему его подопечные вышли на встречу без траурных повязок.

«Мы очень сочувствуем всем россиянам — это ужасная трагедия, которая унесла жизни многих детей. Это ужасно.

В пятницу у нас тоже был траур, но соперник не надел повязок. Это не значит, что мы не проявляем солидарности, но решения об этом принимаю не я», — передает его слова «Советский Спорт».

По мнению одного из лидеров французской сборной Гризманна, поединок против россиян был важен для «трехцветных» с точки зрения психологии их вратаря Льориса, а также для поиска командной игры.

«Этот матч был тренировочным, нам нужно было прочувствовать поле и найти свою игру, ощутить ее. В этой игре нам было важно сохранить психологическое состояние Уго Льориса, мы дали ему свободы, чтобы он был в своей тарелке», — сказал нападающий «Атлетико».

«Газета.Ru» провелатекстовую трансляцию поединка.

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