«Загитовой не хватило опыта»

Тренер российской фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе выразила мнение, что для победы на чемпионате мира в Милане ее подопечной не хватило опыта. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции по итогам выступления российских спортсменов на ЧМ-2018 и в олимпийском сезоне в целом.

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«Олимпийский год завершен, но наша группа показала в целом очень высокие результаты во всех возрастах. Это был сложный год, была хорошая конкуренция, которая всех подстегивала. Психологически было трудно, ведь Женя Медведева (Тутберидзе также занимается с двукратной чемпионкой мира, на турнире в Милане ее не было из-за травмы – «Газета.Ru») и Алина — две дочки, которым желаешь всего лучшего.

Жаль, что Женя травмировалась, а Алине немного не хватило опыта на чемпионате мира»,

— сказала Тутберидзе.

Напомним, что на завершившемся в минувшие выходные планетарном первенстве Загитова стала лишь пятой, провалив произвольную программу, в которой совершила сразу несколько падений.

По словам тренера спортсменки, пик формы золотой медалистки Пхенчхана к старту чемпионата мира уже был пройден.

«На чемпионат мира Алина приехала несколько размазанной — все может, но не так четко. Пик формы, который пришелся на Олимпиаду, к этому времени уже прошел. Хотя все равно она могла откатать чисто, что продемонстрировали показательные выступления. Самое главное, чтобы спортивная злость осталась, и Алина найдет мотивацию»,

— цитирует Тутберидзе ТАСС.

Сама Загитова ранее призналась, что первые часы после поражения дались ей очень тяжело.

«Я не могу описать, что у меня творилось в голове. Серьезно, как сон. Я не понимала, что происходит. Еще после выступления мне надо было сдать допинг. Я реву навзрыд, болит башка, а мне еще надо допинг сдавать…

В итоге просидела до трех ночи. Под конец успокоилась. Смирилась. Потом утром встала, снова поплакала. Потом, слава богу, стала анализировать. Слезами тут не поможешь»,

— передает слова спортсменки пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В ходе отчетной пресс-конференции в Москве перед журналистами также выступила Нина Мозер, тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые после четвертого места на Олимпиаде сумели завоевать серебро чемпионата мира.

«Женя с Володей справились с задачами на сезон, они лидеры на данный момент и смогут подойти во всеоружии ко следующим Играм, — отметила Мозер. — Я довольна итогами сезона, потому что ребята достойно выступали на всех турнирах, все три пары нашей группы (Тарасова/Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов и Наталья Забияко/Александр Энберт — «Газета.Ru») были представлены на чемпионате Европы и заняли весь пьедестал, что говорит о нашей хорошей работе.

Перед Олимпиадой одну пару (Столбовой и Климова не было на Олимпиаде по решению Международного олимпийского комитета – «Газета.Ru») у нас выдернули , что стало нехорошим звоночком для психологического состояния, это было очень тяжело. На Играх в Сочи был настоящий праздник, а вот в Пхенчхане была жесткая тяжелая работа. Но, в принципе, все что мы планировали, у нас получилось».

Кроме того, специалист заявила о паузе в своей тренерской карьере.

«Я не ухожу из фигурного катания совсем, не прощаюсь, но ухожу из этого сумасшедшего графика, который предложил этот сезон, — пояснила она — Из-за него я немножко потеряла здоровье, мне нужно немного восстановиться и захотеть жить этим дальше, поэтому я беру небольшой тайм-аут. Конечно, я буду раз в неделю приходить на тренировки, что-то советовать ребятам. А осенью придет понимание, захочу ли снова в это окунуться, а может, я стану консультантом».

Глава ФФККР Александр Горшков в свою очередь, говоря об итогах сезона для российского фигурного катания, заявил, что в целом отечественные спортсмены выступили на этом отрезке успешно.

«Результат выступления наших фигуристов в прошедшем сезоне стоит в целом признать успешным.

На чемпионате мира в Милане было выиграно серебро и бронза (Михаил Коляда стал третьим в личном турнире — «Газета.Ru»), но результат мог быть совершенно иным, если бы не неудача в женских соревнованиях. Однако надо отметить, что серебряных медалей в парном катании у нас не было с 2014 года, а медалей в мужском одиночном катании у нас не было с 2011-го. Тем более — Коляда с Дмитрием Алиевым (седьмое место на ЧМ — «Газета.Ru») смогли обеспечить три квоты на следующий чемпионат, такое было последний раз в 2004 году», — сказал Горшков.

Высказался функционер и по другим крупным турнирам сезона.

«Чемпионат Европы стал чрезвычайно удачным для наших спортсменов, были завоеваны девять медалей из 12 возможных, среди них — две золотые. Затем последовали Олимпийские игры, где мы выиграли одно золото и два серебра. Выступление наших спортсменов было признано в целом успешным.

Уже после прошел чемпионат мира среди юниоров, где нашим фигуристам удалось показать рекордный результат — девять медалей из 12, одержаны победы во всех четырех видах. На этом чемпионате был установлен еще один рекорд — Саша Трусова на соревнованиях впервые в истории смогла уверенно исполнить два четверных прыжка», — приводит слова Горшкова «Р-Спорт».

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