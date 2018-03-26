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Последний экзамен: Россия сыграет с Францией

Сборная России по футболу сыграет с Францией в товарищеском матче

Денис Глушаков в товарищеском матче по футболу между сборными России и Бразилии, 23 марта 2018 года Валерий Шарифулин/ТАСС
Денис Глушаков в товарищеском матче по футболу между сборными России и Бразилии, 23 марта 2018 года
27 марта сборная России по футболу проведет товарищеский матч против одного из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира — национальной команды Франции. Этот соперник станет для дружины Станислава Черчесова последней серьезной проверкой перед главным турниром четырехлетия. «Газета.Ru» подробно рассказывает о поединке.

Сборная России. Последняя проверка перед чемпионатом мира

Значимость товарищеского матча сборной России с национальной командой Франции недооценивать не стоит. После поединка против «трехцветных» команда Станислава Черчесова вновь соберется вместе лишь непосредственно перед мундиалем.

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Да, у российских игроков еще будет два товарищеских матча перед чемпионатом мира, но соперников вряд ли можно причислить к грандам мирового футбола. Австрия и Турция не смогли даже отобраться в финальную часть предстоящего форума.

В связи с этим поединок против Франции выглядит последней серьезной проверкой перед чемпионатом мира.

Сборная, которая спустя несколько месяцев будет претендовать на титул, наверняка обнажит многие проблемы дружины Станислава Черчесова, как это сделали несколько дней назад бразильцы.

Еще одной важной задачей для будущих хозяев чемпионата мира станет игра без травм. Сборная России потеряла на долгое время защитников ЦСКА и «Спартака» Виктора Васина и Георгия Джикию, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

В матче против Бразилии Черчесов стал наигрывать новое трио центральных защитников, состоящее из игроков «Рубина» Федора Кудряшова и Владимира Граната, а также «спартаковца» Ильи Кутепова. Противостоять мастеровитой атаке пентакампионов должным образом они не смогли. Теперь остается надеяться, что в матче с французами оборонительная линия сборной России будет действовать более слаженно.

Переживает потери национальная команда и в центре поля. Отыгравший с Бразилией 85-минут полузащитник «Спартака» Роман Зобнин повредил колено на тренировке и покинул расположение команды. Футболист будет восстанавливаться примерно две недели.

Не сыграет против французов и хавбек «Зенита» Далер Кузяев. Игрок, который только 24 марта вернулся в общую группу, вновь почувствовал дискомфорт в области стопы. В результате тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем игрока и не включать его в заявку на встречу с Францией. По прибытию в Санкт-Петербург Кузяев покинул расположение сборной и в ближайшие дни пройдет дополнительное обследование.

Из-за травмы Кокорина главным наконечником российских атак стал нападающий «Краснодара» Федор Смолов. В поединке с бразильцами у него было не так много возможностей показать свое мастерство.

Матч против Франции уже совершенно точно пройдет для Смолова в другом статусе. Игрок выйдет на поле с капитанской повязкой. Возможно, этот статус поможет форварду отличится.

Статус капитана к Смолову перешел после того, как тренерский штаб решил предоставить отдых голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву. Вместо него в воротах сборной сыграет Андрей Лунев из «Зенита».

Сборная Франции. «Трехцветные» звезды

Этот тот соперник, которого лишний раз представлять не нужно.

Сборная Франции на сегодняшний день чуть ли не самая звездная команда планеты. Судите сами: в нынешнем составе присутствуют четыре футболиста «ПСЖ», три из «Барселоны», по два из «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед», есть в команде и по представителю «Ювентуса», «Реала» и «Арсенала».

Главной звездой «трехцветных» является нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн. 27-летний форвард, который привел свою команду к финалу Лиги чемпионов в 2016 году, многими экспертами считается третьим футболистом планеты после лидеров «Реала» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Вместе с Гризманном на предстоящем мировом первенстве планирует зажечь и Килиан Мбаппе. 19-летний нападающий в прошлом сезоне буквально втащил «Монако» в полуфинал Лиги чемпионов, а в этом прекрасно адаптировался в стане сильнейшей команды Франции — «ПСЖ».

Мощную атаку «трехцветных» также представляют Оливье Жиру из «Челси», Антони Марсьяль из «МЮ», Усман Дембеле из «Барселоны» и восходящая звезда марсельского «Олимпика» Флориан Товен, который, правда, не сыграет против сборной России из-за травмы.

Центр поля французов выглядит не менее внушительно, тут и Н'Голо Канте («Челси»), и Поль Погба («Манчестер Юнайтед») и Блез Матюиди из «Ювентуса».

Основу французской обороны составляют Самюэль Умтити и Рафаэль Варан из «Барселоны», опытный игрок «Арсенала» Лоран Косельни, Рафаэль Варан из «Реала» и футболист «Монако» Джибриль Сидибе.

Место во французских воротах застолблено за представителем «Тоттэнхема» Уго Льорисом, который также выполняет функции капитана команды.

Сборная Франции в последние годы претендует на победу во всех турнирах, где принимает участие. Так, на домашнем Евро-2016 «трехцветные» на пути к финалу разгромили зажигавшую тогда Исландию (5:2) и образцово разобрались с главными фаворитами турнира и действующими чемпионами мира немцами – 2:0. В финале, к огромному разочарованию местной публики, французы упустили золото, проиграв португальцами в дополнительное время – 0:1.

В финальную часть чемпионата мира – 2018 команда Дидье Дешама вышла довольно легко, несмотря на гостевое поражение от Швеции (1:2) и домашнюю ничью с Люксембургом (0:0).

Сейчас букмекеры считают их одними из главных претендентов на золото в России. Несмотря на это, «трехцветные» 23 марта уступили на домашнем «Стад де Франс» сборной Колумбии (2:3). Матч с Россией станет для них отличной возможностью наверстать утраченное доверие болельщиков.

Котировки. Гол Гризманна в три раза вероятнее победы России

Сборные России и Франции провели шесть очных встреч. Трижды побеждали чемпионы мира – 1998, дважды — россияне, один раз была зафиксирована ничья.

Букмекеры не верят, что будущим хозяевам мундиаля удастся выровнять эту статистку. Ставки на победу России принимаются с соотношением шесть к одному. В случае с Францией этот показатель в среднем составляет 1,5. Вероятность ничего исхода — примерно один к четырем.

Что до конкретных игроков, то здесь самая большая вероятность забить мяч у французов Антуана Гризманна (2,1), Оливье Жиру (2,4) и Килианна Мбаппе (2,5). В составе сборной России наиболее реальными выглядят голы Федора Смолова (3,6), Антона Заболотного (4,6) и Алана Дзагоева (4,9).

Также букмекеры считают, что наиболее вероятный счет предстоящего поединка — 1:0 в пользу сборной Франции (6,3).

Матч Россия – Франция пройдет на стадионе «Арена Санкт-Петербург» в 18.50 мск. «Газета.Ru» будет следить за развитием поединка в текстовой онлайн-трансляции.

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