Покорить США как Европу: куда перешел Ибрагимович

На днях знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед» и отправился покорять Америку. Он подписал контракт с клубом «Лос-Анджелес Гэлакси», выступающим в MLS (футбольный аналог НХЛ). Чтобы поприветствовать своих американских болельщиков Златан выкупил целую страницу в журнале Los Angeles Times. На странице не было никакого текста, кроме одного предложения: «Дорогой Лос-Анджелес, не за что». В лучших традициях эксцентричного шведа.

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Принять предложение «Гэлакси» ему посоветовал Дэвид Бэкхем, который завершил карьеру именно в Лос-Анджелесе.

«Я познакомился с Дэвидом, когда играл в «ПСЖ». Бэкхем много рассказывал о Лос-Анджелесе и об опыте, который он там получил. Он отзывался о клубе положительно и сказал, что я должен попробовать себя там.

Подобный расклад сильно облегчил мне выбор следующего шага», — рассказывал Златан.

Город ангелов

«Лос-Анджелес Гэлакси» был основан в 1996 году, клуб младше самого Ибрагимовича. Первых успехов команда добилась четыре года спустя, выиграв Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Значимые достижения на внутренней арене появились в начале нулевых. Клуб становился чемпионом MLS в 2002 и 2005 годах, но всемирную известность приобрел лишь в 2007-м.

Тогда на переполненном стадионе клуб презентовал своего новичка — Дэвида Бэкхема. Переход знаменитого англичанина из мадридского «Реала» взбудоражил всю футбольную общественность и приковал внимание миллионов фанатов к клубу из Лос-Анджелеса. Бэкхем провел в «Гэлакси» пять лет и помог команде еще дважды завоевать главный трофей MLS. В последний раз клуб из Лос-Анджелеса выигрывал MLS в 2014 году.

А в прошлом сезоне вообще не вышел в плей-офф — неприемлемый результат для самого популярного футбольного клуба Америки. Переход Златан призван исправить ситуацию.

Больше, чем игрок

В лице Ибрагимовича «Гэлакси» получил не только сильного футболиста, но и прекрасного мотиватора. Одно лишь присутствие шведа на тренировках заставляет его партнеров выкладываться на 200%. Во всех своих клубах Златан являлся лидером в раздевалке и неоднократно настраивал партнеров перед важными матчами. Многие одноклубники Ибрагимовича признавались, что его мнение было для них важнее мнения тренера.

Приезд игрока такого масштаба позволит клубу развиваться и с маркетинговой точки зрения. Во всем мире огромное количество персональных болельщиков Ибрагимовича. Златан имеет более 30 миллионов подписчиков в «Инстаграме» и 26 в «Фэйсбуке». Популярность игрока позволит клубу собирать полный стадион на каждом матче.

Весь Лос-Анджелес захочет увидеть игру знаменитого шведа своими глазами. А с новой аудиторией всегда приходят новые спонсоры.

Не в деньгах счастье

В отличие от многих своих коллег, Златан отправился в Америку не на заработки. В новом клубе он будет получать лишь €1,5 млн в год. Эту же сумму он зарабатывал в «Манчестер Юнайтед» за месяц. Шестью месяцами ранее игрок отказался от сумасшедшего предложения из Китая. Представители Поднебесной предлагали шведу более ста миллионов евро в год. «Его не интересуют деньги. Он голоден до побед», — объяснил агент Златана.

За свою долгую и успешную карьеру Ибрагимович успел заработать на безбедную старость себе и своим потомкам на многие поколения вперед. Помимо футбольной деятельности шведу удается получать суммы с шестью нулями благодаря рекламе. Игрок сотрудничает с крупнейшими компаниями, а также выпускает свою собственную линию одежды.

Златан не забывает и про помощь другим. Каждый год он жертвует миллионы на благотворительность.

Благодаря ему в Швеции появились десятки футбольных полей, на которых занимаются юные шведские таланты.

За свою карьеру Златан успех поиграть за многие суперклубы — итальянский «Ювентус», испанскую «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и другие. Неизменным оставалось только одно — победы. Каждый приход Ибрагимовича в новый клуб служил катализатором успеха. Шведский рыцарь успел покорить Англию, Францию, Испанию и Италию. На очереди Америка.

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