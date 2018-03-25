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«Сомкнул зубы и работал»: как Цветков взял золото

Анастасия Кузьмина потеряла победу в Кубке мира на финише сезона

Биатлонист Максим Цветков с золотой медалью РИА Новости
Биатлонист Максим Цветков с золотой медалью
В Тюмени завершился заключительный этап Кубка мира по биатлону — 2017/18. Последний день соревнований принес сборной России неожиданное золото — в мужском масс-старте первенствовал Максим Цветков.

В воскресенье, 25 марта, в Тюмени завершился заключительный этап Кубка мира по биатлону — 2017/18: в последний день соревнований на российской трассе прошли мужской и женский масс-старты.

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Первыми в бой вступали мужчины — к очередной победе в сезоне был готов и француз Мартен Фуркад, ранее уже гарантировавший себе новый «Большой хрустальный глобус».

Россия была представлена в домашнем масс-старте сразу шестью спортсменами: Антоном Шипулиным, Максимом Цветковым, Александром Логиновым, Антоном Бабиковым, Евгением Гараничевым и Дмитрием Малышко.

Сумасшедшая интрига в состязании закрутилась уже по итогам первого огневого рубежа — проводивший до этого просто выдающийся этап Фуркад допустил аж два промаха, серьезно отстав от пелотона, и внес тем самым в соревнование необходимого оному «огонька».

А уже по окончании второй стрельбы на тюменских трибунах стало и вовсе жарко: удачная стрельба вывела в лидеры масс-старта россиян Цветкова и Бабикова.

Уже на следующем стрельбище Бабиков допустил одну неточность и выпал из числа соискателей медалей, однако в этом качестве его сменил соотечественник Логинов — а значит, отечественное представительство на пьедестале казалось все реальнее и реальнее.

В итоге все решилось на заключительном рубеже: Цветков, собравшись с силами, прошел без промахов и его, тогда как Логинов из борьбы выбыл, отправив сразу два патрона в «молоко».

Получив реальнейшую возможность впервые в карьере выиграть золото КМ в индивидуальной гонке, Максим продемонстрировал на финише свой максимум, опередив в конкурентноспособной борьбе двух норвежцев — Эрленд Бьонтегорд (0) и Йоханнес Бе (2), ставших в итоге вторым и третьим соотвественно.

После завершения масс-старта Цветков посвятил триумфальную победу своим родным.

«Я очень счастлив! Большое спасибо семье, моей супруге и сыну. Эта победа для них. Все ребята меня поздравили, сказали, что был правильный настрой, потому что я всем говорил: «Расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие». В итоге это у меня и получилось.

Еще с утра подумал: нехорошо, что в личных гонках на подиуме в этом сезоне был только Шипулин. Я очень рад, что смог его поддержать и добиться успеха дома, порадовать своих болельщиков.

Меня вели по трассе, подсказывали. Первые четыре круга было непросто держаться за лидерами, но на последнем я просто сомкнул зубы и работал изо всех сил. Понимал, что нельзя подпускать Йоханнеса. Я знал, что будет тяжелый тягун, и понимал, что нужно именно там уходить от соперника. Очень рад, что все получилось», — заявил счастливый биатлонист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Шипулин, сильно сдавший в последних гонках из-за усталости, несмотря на не самый убедительный результат и в домашнем масс-старте, все-таки взял бронзу общего зачета КМ по сезону.

При этом в общении с прессой спортсмен, пришедший к финишу в заключительном состязании 16-м с двумя промахами (Цветков стал единственным россиянином в топ-10 гонки), признался, что в последнее время биатлон доставлял ему больше мучений, чем удовольствия.

«Последние две недели я не получаю удовольствия, а только терплю. Бежал лишь с одной целью — остаться третьим в общем зачете. Именно такую цель мы ставили вместе с тренером после того, как не поехали на Олимпиаду. Должна была быть хоть какая-то цель»,

— цитирует Шипулина ТАСС.

Антон также не стал отвечать на вопрос о возможном завершении карьеры в ближайшие недели.

Серебряный призер масс-старта Бьонтегорд в свою очередь порадовал россиян положительной оценкой организации и атмосферы тюменского этапа, который ранее решили бойкотировать отдельные сборные и спортсмены.

«Сегодня я был сфокусирован на стрельбе. Хотя, как и все другие спортсмены, сильно устал в конце сезона.

Трасса в «Жемчужине Сибири»? Она очень сложная для меня, потому что на тюменском стадионе много спусков и подъемов. Мне было очень приятно видеть, что Фуркад сегодня оказался вне подиума. Доволен своим вторым местом. А Бе был силен на трассе, но удалось и его обойти.

Организация Кубка мира в Тюмени? Мне все понравилось, и я хотел бы сюда вернуться»,

— передает слова Бьонтегорда «Тюменская арена».

Сам Фуркад, к слову, в ходе этапа в Тюмени дал интервью российским СМИ, в котором среди прочего рассказал о своем отношении к всевозможным медицинских исключениям, столь щедро выдаваемых Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Лично у меня нет никаких терапевтических исключений. Я, кстати, писал об этом в своей книге. В целом — я против этого. Правила должны быть одни для всех. Впрочем, это было бы несправедливо по отношению к диабетикам, которые просто физически не могут бегать без запрещенных препаратов. Но, знаете, спорт вообще несправедлив. Кому-то дана мощная мускулатура, у других — объем легких больше, у третьих — сердце работает лучше. Никому же не приходит мысль как-то все это уравнивать.

Конечно, я бы хотел знать, какие запрещенные препараты применяет мой соперник, но это интимный момент, врачебная тайна. Здесь как посмотреть. Если Йоханнес Бе оформит терапевтическое исключение, я вряд ли пойму — почему, а для него это может быть жизненно важно.

Хочу, чтобы все терапевтические исключения отменили, но я не верю, что это произойдет»,

— выразил мнение обладатель всех «Малых хрустальных глобусов» сезона в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Он также высказался по поводу невыдачи приглашения на Олимпийские игры Международным олимпийским комитетом (МОК) Шипулину.

«У меня не было возможности поговорить с Антоном. Если честно, в этой ситуации мало приятного. Шипулин — один из моих главных соперников, у нас прекрасные отношения. Думаю, он чувствует, что мы его предали, когда не встали на его защиту и защиту России. Нам пришлось делать непростой выбор.

Мы до сих пор не знаем, что там произошло в Сочи, поскольку не были в российской команде и не находились рядом с Антоном. Я не готов дать руку на отсечение, что Шипулин ничего не принимал. Так себе ситуация. Только время поможет восстановить прежние отношения.

Я вижу – ему больно. Надеюсь, скоро все наладится»,

— заявил француз.

Завершался этап — а вместе с ним и весь сезон в Кубке мира — женским масс-стартом: он в отличие от мужской воскресной гонки был решающим в плане борьбы за «Большой хрустальный глобус».

Главными претендентками на трофей в преддверии старта соревнования были словачка Анастасия Кузьмина, уроженка Тюмени, и финка Кайса Мякяряйнен — для победы в общем зачете сестре Антона Шипулина нужно было просто не проиграть прямой конкурентке, однако сделать она этого все-таки не сумела.

Развязка сезона получилась по-настоящему драматичной: на заключительном рубеже Анастасия, имея солидное преимущество над конкуренткой, допустила промах последним выстрелом, тогда как финка в четвертой стрельбы была точна.

Судьбу личной битвы соперницам предстояло решить в личном забеге, но особой борьбы в нем не получилось — у Кузьминой банально не осталось ни сил, ни эмоций на финальный отрезок, и на финише она серьезно отстала от визави (11-е место против шестого при равном количестве неточностей).

Победила же в гонке Дарья Домрачева (1) из Белоруссии, возглавившая пьедестал, куда также попали словачка Паулина Фиалкова (1) и француженка Анаис Шевалье (0).

Россиянки, удачно начинавшие масс-старт, в итоге не сумели войти даже в топ-20 соревнования: Ирина Услугина (1) стала 21-й, Екатерина Юрлова-Перхт (3) — 22-й, Дарья Виролайнен (3) — 23-й.

По завершении гонки Юрлова-Перхт призналась, что еще не приняла решение о возможном завершении карьеры, а также заявила, что будет участвовать в предстоящем чемпионате России, который пройдет в Ханты- Мансийске с 29 марта по 4 апреля.

Главная героиня вечера Мякяряйнен в свою очередь на финише подчеркнула, что перед поездкой в Тюмень уже не верила в возможность завоевания «Большого хрустального глобуса».

«После предыдущего этапа в Норвегии я была уверена, что это невозможно — знала, что Анастасия родом отсюда и местные болельщики будут ее поддерживать активнее, чем меня, как это было со мной, когда этап проходил в Контиолахти. Но это биатлон, потому он и такой интересный, что ты никогда не знаешь, что произойдет», — сказала финка журналистам.

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