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Цветков озолотил Россию

Цветков победил в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени

Российский биатлонист Максим Цветков (на переднем плане) РИА «Новости»
Российский биатлонист Максим Цветков (на переднем плане)
Российский биатлонист Максим Цветков одержал триумфальную победу в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени. В свою очередь Антон Шипулин стал третьим в общем зачете турнира. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
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15:56

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию мужского масс-старта, напоминая о стартующем в 17.00 мск масс-старте женском. До скорой встречи!

15:51

Получает свою заслуженную медаль за масс-старт прямо сейчас Цветков — ликуют трибуны, ликуют российские биатлонисты, ликует и сам Максим. Какая же красивая история — для него эта победа, к слову, первая в личных гонках на этапах Кубка мира в карьере.

15:46

Фуркад сегодня лишь 19-м становится, однако все равно получает свой заслуженный «глобус».

15:45

Цветков на финише признается, что невероятно счастлив — а как же может быть иначе?!

15:42

К сожалению, остальные россияне не сумели финишировать в топ-10, завершив гонку при этом очень рядом друг с другом: Логинов стал 14-м, Бабиков — 15-м, Шипулин — 16-м, Гараничев — 18-м, Малышко — 28-м.

15:40

Второй на финише Бьонтегорд, третий — Йоханнес!

15:39

ДА!!! Это победа!!! Невероятно!!! Цветков берет золото масс-старта в Тюмени!!! Браво!!!

15:37

Цветков уже даже оторваться сумел от преследователя — осталось совсем чуть-чуть додержаться!!!

15:36

Обогнал Максим Бьонтегорда!!!!!

15:35

Все внимание тюменских болельщиков прямо сейчас приковано к Цветкову — все он отдает потенциальной победе, показывая потрясающий ход! Может быть невероятная виктория сегодня у Максима!!!

15:34

У Бабикова с Шипулиным — по кругу. Остальные россияне еще дальше...

15:33

Братья Бе — в борьбе. Точно они отработали на четвертом рубеже и теперь планируют финишировать все же на подиуме.

15:32

Зато Цветков продолжает феерить!!! Вторым он убегает со стрельбы, отправив все выстрелы в цель!!!

15:32

В лидерах сейчас норвежец Эрленд Бьонтегорд.

15:31

Логинов проваливает заключительную стрельбу, отправляясь на два круга...

15:30

Мчатся к последней стрельбе лидеры — Логинов уже второй, правда, однако решится все именно на рубеже! Нужно в цель все патроны отправлять!

15:29

Фуркад уже 19-й в 48 секундах от первого места. Рыжий Бе также пока что без особых достижений и шансов проходит гонку.

15:28

Цветков пока что шестым по дистанции продвигается, отставая от соотечественника на шесть секунд — есть и у него отличные шансы на победу сегодня!

15:27

Прямо за ним бегут норвежец Хенрик Л'Абе-Лунд и Линдстрем.

15:26

Невероятная гонка для российского биатлона — после третьего рубежа в лидерах идет Логинов! Цветков очень рядом с ним, к слову.

15:25

Зато Логинов и Цветков без промахов!

15:25

Шипулин — чисто; Гараничев — с кругом; Малышко — с двумя, к сожалению.

15:24

Тем временем к третьему рубежу уже подходят биатлонисты.

15:24

Бабиков единожды мажет...

15:23

Шипулин идет 17-м в 20 секундах от Линдстрема.

15:23

Фуркад, страшно подумать, почти минуту уступает!

15:22

Эх, включил максимальные обороты швед и обогнал все-таки Бабикова с Цветковым.

15:21

Преследует лидирующих россиян швед Фредрик Линдстрем.

15:20

Рыжий Бе в свою очередь во второй стрельбе не мазал, однако в даже в топ-10 его пока что нет.

15:19

Фуркад продолжает проваливать гонку — еще один промах почти лишает француза шансов на медали.

15:18

Гараничев, Шипулин и Логинов — без промахов. Малышко — два в «молоко» отправляет.

15:17

Все лидеры мажут по одному разу — это шансище для россиян!

15:17

Цветков и Бабиков чисты!!! В лидеры россияне выбиваются после второго огневого рубежа! Браво!

15:16

Вторая стрельба началась!

15:15

Бабиков уже почти в топ-5 идет — вау! Рядом с ним Цветков. Остальные россияне сильно дальше.

15:14

На отметке 5,4 км в лидерах идет немец Бенедикт Долль.

15:13

Фуркад на данный момент даже в топ-20 не входит — однако по скорости все отставание стремительно отыгрывает.

15:11

Лучшим из россиян пока что является Бабиков — он восьмой! Отличный старт гонки от Антона — так держать! Шипулин сейчас, к сожалению, лишь 20-й.

15:10

В итоге в лидерах гонки после первой стрельбы идет норвежец Тарьей Бе, прямо следом за ним бегут немец Эрик Лессер и француз Симон Дестье.

15:09

А вот Бабиков, Цветков и Малышко не мазали на первом рубеже!

15:08

Логинов с одним промахом, Гараничев — вообще с двумя...

15:07

Шипулин в преддверии дебютного рубежа возглавляет вторую группу преследования.

15:07

А вот это интересно! Фуркад дважды мажет, у Бе с Шипулиным — по одной неточности.

15:06

Бе решил чуть возглавить пелотон — Фуркад это все, впрочем, легко контролирует. Остальные стали чуть-чуть отставать.

15:04

Ближе к первому рубежу вернул себе лидерство Фуркад — прямо за ним идет рыжий Бе. Шипулин держится в группе лидеров — но уже, кажется, с трудом.

15:02

Шипулин на самом старте гонки чуть вырвался в лидеры.

15:00

Стартовала гонка! Смотрим!

14:55

Напоследок добавим, что сегодня чуть позднее — в 17:00 по московскому времени — в Тюмени состоится и женский масс-старт. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляция и этого примечательного состязания.

14:50

Любопытно, что все тот же Фуркад накануне одержал уже 74 (!) победу в карьере, крайне просто и убедительно выиграв пасьют. И теперь завершить сезон Мартен может на красивой цифре — осталось лишь оправдать ожидания экспертов и болельщиков в масс-старте.

14:45

Главным фаворитом предстоящей гонки букмекеры считают француза Мартена Фуркада. При этом те же прогнозисты не исключают возможности попадания на пьедестал и Шипулина — в тройке, по их мнению, сегодня он может оказаться вполне.

14:40

Цвета российского флага в предстоящем состязании будут защищать Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев.

14:35

Отметим, что сама гонка начнется в 15:00 по московскому времени.

14:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции мужского масс-старта, который пройдет на заключительном этапе Кубка мира по биатлону сезона-2017/18 в Тюмени.