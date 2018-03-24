Цветков озолотил Россию

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На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию мужского масс-старта, напоминая о стартующем в 17.00 мск масс-старте женском. До скорой встречи!
Получает свою заслуженную медаль за масс-старт прямо сейчас Цветков — ликуют трибуны, ликуют российские биатлонисты, ликует и сам Максим. Какая же красивая история — для него эта победа, к слову, первая в личных гонках на этапах Кубка мира в карьере.
Фуркад сегодня лишь 19-м становится, однако все равно получает свой заслуженный «глобус».
Цветков на финише признается, что невероятно счастлив — а как же может быть иначе?!
К сожалению, остальные россияне не сумели финишировать в топ-10, завершив гонку при этом очень рядом друг с другом: Логинов стал 14-м, Бабиков — 15-м, Шипулин — 16-м, Гараничев — 18-м, Малышко — 28-м.
Второй на финише Бьонтегорд, третий — Йоханнес!
ДА!!! Это победа!!! Невероятно!!! Цветков берет золото масс-старта в Тюмени!!! Браво!!!
Цветков уже даже оторваться сумел от преследователя — осталось совсем чуть-чуть додержаться!!!
Обогнал Максим Бьонтегорда!!!!!
Все внимание тюменских болельщиков прямо сейчас приковано к Цветкову — все он отдает потенциальной победе, показывая потрясающий ход! Может быть невероятная виктория сегодня у Максима!!!
У Бабикова с Шипулиным — по кругу. Остальные россияне еще дальше...
Братья Бе — в борьбе. Точно они отработали на четвертом рубеже и теперь планируют финишировать все же на подиуме.
Зато Цветков продолжает феерить!!! Вторым он убегает со стрельбы, отправив все выстрелы в цель!!!
В лидерах сейчас норвежец Эрленд Бьонтегорд.
Логинов проваливает заключительную стрельбу, отправляясь на два круга...
Мчатся к последней стрельбе лидеры — Логинов уже второй, правда, однако решится все именно на рубеже! Нужно в цель все патроны отправлять!
Фуркад уже 19-й в 48 секундах от первого места. Рыжий Бе также пока что без особых достижений и шансов проходит гонку.
Цветков пока что шестым по дистанции продвигается, отставая от соотечественника на шесть секунд — есть и у него отличные шансы на победу сегодня!
Прямо за ним бегут норвежец Хенрик Л'Абе-Лунд и Линдстрем.
Невероятная гонка для российского биатлона — после третьего рубежа в лидерах идет Логинов! Цветков очень рядом с ним, к слову.
Зато Логинов и Цветков без промахов!
Шипулин — чисто; Гараничев — с кругом; Малышко — с двумя, к сожалению.
Тем временем к третьему рубежу уже подходят биатлонисты.
Бабиков единожды мажет...
Шипулин идет 17-м в 20 секундах от Линдстрема.
Фуркад, страшно подумать, почти минуту уступает!
Эх, включил максимальные обороты швед и обогнал все-таки Бабикова с Цветковым.
Преследует лидирующих россиян швед Фредрик Линдстрем.
Рыжий Бе в свою очередь во второй стрельбе не мазал, однако в даже в топ-10 его пока что нет.
Фуркад продолжает проваливать гонку — еще один промах почти лишает француза шансов на медали.
Гараничев, Шипулин и Логинов — без промахов. Малышко — два в «молоко» отправляет.
Все лидеры мажут по одному разу — это шансище для россиян!
Цветков и Бабиков чисты!!! В лидеры россияне выбиваются после второго огневого рубежа! Браво!
Вторая стрельба началась!
Бабиков уже почти в топ-5 идет — вау! Рядом с ним Цветков. Остальные россияне сильно дальше.
На отметке 5,4 км в лидерах идет немец Бенедикт Долль.
Фуркад на данный момент даже в топ-20 не входит — однако по скорости все отставание стремительно отыгрывает.
Лучшим из россиян пока что является Бабиков — он восьмой! Отличный старт гонки от Антона — так держать! Шипулин сейчас, к сожалению, лишь 20-й.
В итоге в лидерах гонки после первой стрельбы идет норвежец Тарьей Бе, прямо следом за ним бегут немец Эрик Лессер и француз Симон Дестье.
А вот Бабиков, Цветков и Малышко не мазали на первом рубеже!
Логинов с одним промахом, Гараничев — вообще с двумя...
Шипулин в преддверии дебютного рубежа возглавляет вторую группу преследования.
А вот это интересно! Фуркад дважды мажет, у Бе с Шипулиным — по одной неточности.
Бе решил чуть возглавить пелотон — Фуркад это все, впрочем, легко контролирует. Остальные стали чуть-чуть отставать.
Ближе к первому рубежу вернул себе лидерство Фуркад — прямо за ним идет рыжий Бе. Шипулин держится в группе лидеров — но уже, кажется, с трудом.
Шипулин на самом старте гонки чуть вырвался в лидеры.
Стартовала гонка! Смотрим!
Напоследок добавим, что сегодня чуть позднее — в 17:00 по московскому времени — в Тюмени состоится и женский масс-старт. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляция и этого примечательного состязания.
Любопытно, что все тот же Фуркад накануне одержал уже 74 (!) победу в карьере, крайне просто и убедительно выиграв пасьют. И теперь завершить сезон Мартен может на красивой цифре — осталось лишь оправдать ожидания экспертов и болельщиков в масс-старте.
Главным фаворитом предстоящей гонки букмекеры считают француза Мартена Фуркада. При этом те же прогнозисты не исключают возможности попадания на пьедестал и Шипулина — в тройке, по их мнению, сегодня он может оказаться вполне.
Цвета российского флага в предстоящем состязании будут защищать Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев.
Отметим, что сама гонка начнется в 15:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции мужского масс-старта, который пройдет на заключительном этапе Кубка мира по биатлону сезона-2017/18 в Тюмени.