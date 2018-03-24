Потерянный глобус: Кузьмина подарила победу Мякяряйнен

Будем подводить итоги женского масс-старта в Тюмени, решившего судьбу всего сезона в Кубке мира: до самого последнего выстрела Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию хозяйка трассы, имела отличные шансы на финиш выше финки Кайсы Мякяряйнен, что принесло бы ей «Большой глобус», однако отправила решающий патрон в «молоко», тогда как соперница была в завершении точна. А уже на финишном отрезке состязания Кайса и вовсе включила десятую скорость, не оставив ни шанса словачке — и завоевала столь желанный трофей! Победу в гонке одержала Дарья Домрачева из Белоруссии. Россиянки начали гонку отлично, показав на старте классную стрельбу, однако в итоге финишировали вне топ-20.