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Потерянный глобус: Кузьмина подарила победу Мякяряйнен

Мякяряйнен завоевала «Большой хрустальный глобус»

Биатлонистка Анастасия Кузьмина РИА Новости
Биатлонистка Анастасия Кузьмина
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен в тяжелой борьбе обошла в рамках масс-старта в Тюмени словачку Анастасию Кузьмину и завоевала «Большой хрустальный глобус» Кубка мира — 2017/18. Победу в гонке одержала Дарья Домрачева из Белоруссии. Россиянки на домашней для себя трассе остались вне топ-20. «Газета.Ru» вела прямую текстовую трансляцию.
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17:51

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию женского масс-старта — последней гонки Кубка мира-2017/18. Спасибо за внимание!

17:46

Будем подводить итоги женского масс-старта в Тюмени, решившего судьбу всего сезона в Кубке мира: до самого последнего выстрела Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию хозяйка трассы, имела отличные шансы на финиш выше финки Кайсы Мякяряйнен, что принесло бы ей «Большой глобус», однако отправила решающий патрон в «молоко», тогда как соперница была в завершении точна. А уже на финишном отрезке состязания Кайса и вовсе включила десятую скорость, не оставив ни шанса словачке — и завоевала столь желанный трофей! Победу в гонке одержала Дарья Домрачева из Белоруссии. Россиянки начали гонку отлично, показав на старте классную стрельбу, однако в итоге финишировали вне топ-20.

17:41

Что касается россиянок, то они к финишной черте прибыли «паровозиком»: Услугина стала 21-й, Юрлова-Перхт — 22-й, Виролайнен — 23-й.

17:39

Кузьмина лишь 11-я. Трагичное окончание сезона для Анастасии, конечно...

17:38

Кайса Мякяряйнен финиширует шестой — и берет себе «Большой хрустальный глобус». Браво!

17:37

Серебро и бронзу берут словачка Паулина Фиалкова и француженка Анаис Шевалье соотвественно.

17:36

Домрачева в итоге побеждает — это для нее уже вторая победа на тюменской земле.

17:35

Выдающийся финиш гонки от Мякяряйнен — всю себя она отдает для завоевания «глобуса», и все сильнее и сильнее отрывается от Кузьминой.

17:34

Да, все-таки сломила сопротивление Кузьминой финка... Очень обидно — так близка была победа Анастасии ведь.

17:33

Лидирует по-прежнему Шевалье — она сегодня просто превосходную гонку проводит. У Домрачевой, впрочем, есть все шансы на победу.

17:32

Отрывается Мякярайнен от Кузьминой — нет сил у словачки, кажется!!! Как же много стоит ей тот промах последним выстрелом...

17:31

Россиянок по итогам четвертого рубежа нет и близко рядом с пьедесталом. А ведь все так хорошо начиналось...

17:30

Да, вот это интрига!!! Финка точна — и суперфиниш нас ожидает!!!

17:29

Кузьмина мажет последним выстрелом!!! Это, возможно, роковая ошибка всего сезона!!!

17:28

Началась решающая стрельба!!!

17:27

Кузьмина и Домрачева на данный момент идут прямо следом за первой тройкой, но пока что не могут в нее вклиниться. Для словачки это, впрочем, и не так важно. Главное — быть выше финки.

17:26

Прямо сейчас в 25 секундах Кайса от Кузьминой.

17:25

В лидерах сейчас Анаис Шевалье, немного опережающая немку Лаура Дальмайер и Каролин Хорхлер.

17:24

Юрлова-Перхт тоже два патрона в «молоко» отправляет. Жаль.

17:24

По промаху у Виролайнен и Услугиной.

17:23

Кузьмина один раз мажет...

17:23

При этом у финки и вовсе две неточности! Прекрасный шанс для Кузьминой это!!!

17:22

Сумасшедшая плотность в группе лидеров в преддверии третьей стрельбы — в пяти секундах идут друг от друга 15 лучших прямо сейчас. Посмотрим, что будет после стрельбы.

17:21

Вот это спурт от Кузьминой! Включила она только что турбо-режим, за какие-то мгновения обогнав вообще всех — холя еще недавно ее и в топ-15 не было. Сильно.

17:20

Юрлова сейчас и вовсе практически в лидерах. Так держать!

17:19

Виролайнен с Услугиной на отметке 6,5 км идут в топ-15, совсем чуть-чуть уступая лидерам. Все решит стрельба сегодня — нет сомнений в этом никаких.

17:18

Кайса тем временем уже почти пять секунд «везет» Кузьминой.

17:17

К слову, о точности — лишь шесть биатлонисток промахнулись на втором рубеже. Фантастика.

17:16

Ого, без промахов и Виролайнен с Услугиной! Отлично стреляют сегодня россиянки — с такой точностью есть все шансы на медали у них!

17:15

Вторая стрельба стартует.

17:15

Продолжают борьбу нога в ногу финка и словачка — без промахов они на этот раз синхронно обошлись. Вот это интрига!!!

17:15

Точна и Юрлова вновь! Возвращает она себе текущее второе место!

17:14

В тройке, подходя ко второй стрельбе, также идут немка Лаура Дальмайер и Шевалье. В топ-6 — что любопытно — на данный момент вообще аж четыре представительницы сборной Германии.

17:13

На дистанции, правда. Екатерина сильно отстает пока что — уже седьмая она... В лидеры тем временем выбилась норвежка Марте Олсбу.

17:12

Кузьмина с Мякяряйнен вне топ-15.

17:11

В итоге после дебютной стрельбы Юрлова-Перхт идет второй, уступая лишь Анаис Шевалье из Франции.

17:11

Что касается Виролайнен и Услугиной, то они на данный момент идут девятой и 15-й соотвественно.

17:10

Домрачева и Вирер тоже точны были!

17:09

Как и Виролайнен с Услугиной — отличный первый рубеж для российских биатлонисток!

17:08

А вот Юрлова-Перхт точна!

17:07

У Кузьминой и Мякяряйнен — по промаху!

17:06

На огневом рубеже биатлонистки!

17:05

Спустя 400 метров уже в десятке Екатерина. Виролайнен и Услугина на данный момент в 15 секундах от пелотона.

17:04

Юрлова-Перхт пока что 12-й идет.

17:03

На отметке в 1,5 км уже Кузьмина вновь в лидерах — Кайса в секунде от нее.

17:00

Стартовала гонка! Смотрим!

17:00

Второй идет Кузьмина на старте гонки — чуть впереди ее финка.

16:55

Добавим, что ранее сегодня в Тюмени состоялся мужской масс-старт, триумфальную победу в котором одержал россиянин Максим Цветков. Шипулин в свою очередь по итогам гонки взял бронзу общего зачета Кубка мира.

16:50

Для завоевания «глобуса» Кузьминой сегодня нужно просто финишировать выше финки, а той, следовательно, подобного сценария придется не допустить.

16:45

Главной же интригой гонки является личная борьба словачки Анастасии Кузьминой, сестры Антона Шипулина, и финки Кайсы Мякяряйнен — не просто за победу в одном отдельном состязании, но за «Большой хрустальный глобус». Таких споров в преддверии самой последней гонки сезона не было очень давно.

16:40

Цвета российского флага в предстоящем масс-старте будут защищать Ирина Услугина, Дарья Виролайнен и Екатерина Юрлова-Перхт.

16:35

Отметим, что сама гонка начнется в 17:00 по московскому времени.

16:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции женского масс-старта, который состоится в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону сезона-2017/18 в Тюмени.