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Карякин залечил раны

Карякин одержал третью победу в турнире претендентов

Сергей Карякин Владимир Барский
Сергей Карякин
В одиннадцатом туре соревнования претендентов в Берлине Сергей Карякин одержал третью победу и переместился в верхнюю половину турнирной таблицы – он теперь делит 3-4 места со своим соотечественником Александром Грищуком. Три остальные партии завершились вничью. Впереди по-прежнему Фабиано Каруана (США), на пол-очка отстает азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.

«Я должен поблагодарить Дин Лижэня и Грищука за то, что помогли мне пережить мою ужасную партию против Навары в Сент-Луисе. Увидев, как в их партии оценка упала с +15 до 0, я почувствовал себя реабилитированным!» – написал Гарри Каспаров в Твиттере вскоре после того, как на пятом часу игры китайский гроссмейстер растерял остатки подавляющего перевеса.

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В прошлом году 13-й чемпион мира решил помериться силами с молодыми грандами, и последствия оказались для него весьма болезненными. Очевидно, на фоне чужих неудач раны у Гарри Кимовича заживают быстрее.

А на Дин Лижэня после окончания этого изнурительного семичасового поединка было больно смотреть.

Он первым пришел на пресс-конференцию и в ожидании Грищука, закрыв лицо рукой, низко согнулся над столом и просидел так несколько минут. Он был буквально в полушаге от первой победы в турнире, которая выводила его на первое место, но растерялся.

«Со мной такое происходит уже второй раз в этом турнире: я выхожу в вариант, который тщательно анализировал дома, но забываю свой анализ и после двух-трех самостоятельных ходов получаю безнадежную позицию», – признался Грищук на пресс-конференции.

Действительно, после мощного прорыва белых по центру на 22-23 ходах позиция черных напоминала руины, тогда как время на обдумывание стремительно таяло.

Через пять ходов белые могли выиграть форсированно, причем Грищук видел этот эффектный, но несложный решающий маневр, а в поле зрения Дина он не попал. Китайский гроссмейстер сыграл иначе, просмотрев остроумный ресурс соперника: прозябавший на краю доски черный конь неожиданно включился в борьбу.

Положение осложнилось, Дин Лижэь тоже попал в цейтнот и постепенно растерял преимущество. В активе китайского гроссмейстера сейчас 11 ничьих в 11 партиях; еще чуть-чуть, и он может повторить абсолютный рекорд Аниша Гири – 14 ничьих в турнире претендентов 2016 года!

Первой же в этот день, как не раз случалось в Берлине, завершилась партия с участием Уэсли Со – он сделал ничью белыми с Шахрияром Мамедьяровым.

Нельзя сказать, что американский гроссмейстер махнул рукой на турнир, что он отбывает номер, – профессионал высокого класса не может себе такого позволить, но Уэсли и не идет ва-банк.

На одной из пресс-конференций Со признался, что после двух поражений на старте поставил себе задачу вернуться на 50-процентный рубеж. Одну партию ему уже удалось выиграть, осталось «зацепить» вторую жертву. Для Шахрияра Мамедьярова тоже не пришло еще время сжигать мосты: он идет на чистом втором месте, всего на пол-очка отставая от Каруаны.

В ответ на спокойное каталонское начало Мамедьяров избрал вариант, набирающий популярность с легкой руки Сергея Карякина. И не испытывал больших проблем с уравнением. На 19-м ходу черные пожертвовали пешку, после чего на доске практически форсированно возник ничейный эндшпиль с разноцветными слонами. Мир был подписан сразу после контроля.

На удивление спокойную партию сыграл в этот день самый творческий участник турнира претендентов Владимир Крамник. Он играл черными, поэтому характер борьбы во многом зависел от соперника, а Фабиано Каруана отнюдь не стремился к «веселью» – очевидно, ему надолго запомнится партия с Владимиром из первого круга.

Хотя начиналась ответная встреча весьма интригующе: в хорошо известной теоретической позиции черные уже на пятом (!) ходу предложили жертву пешки, которая никогда не встречалась на высоком уровне.

«Ну да, отчасти это был блеф, – хитро улыбнулся Крамник на пресс-конференции после партии. – Но почему бы немного не поблефовать?»

Каруана надолго задумался и решил, что играть на удержание пешки слишком опасно: контригра черных станет достаточно серьезной, а ведь Крамник основательно проанализировал все это дома. Так что Фабиано пешку вернул, и на доске возник примерно равный эндшпиль. Крамник, как обычно, выискивал малейшие шансы на победу, но Каруана действовал очень надежно.

В один момент белые могли осложнить игру, причем осложнения выглядели для них весьма заманчиво, однако лидер предпочел более простой и надежный путь. Последующие размены привели к равному пешечному окончанию. Ничья на 41-м ходу.

Единственную победу одержал в этот день Сергей Карякин – он одолел черными Левона Ароняна, для которого этот турнир совсем не складывается.

Вот что рассказал Сергей о своей партии:

– Левон представляет огромную опасность, когда он в форме, поэтому я старался просто развить фигуры и получить нормальную позицию, а если он даст мне шанс, то тогда уже бороться за перевес. В принципе, так все и получилось. Позиция была абсолютно равная, но в какой-то момент стала сказываться его плохая форма, он сделал несколько небрежных ходов, и мне удалось перехватить инициативу. Выиграть партию черным цветом особенно приятно, потому что соперник очень сильный, и каждая победа – на вес золота.

Уже в третий раз я применил один и тот же вариант в каталонском начале; правда, он получался с разным порядком ходов. Концепция с с6 и b5, которую мы подготовили перед турниром, в очередной раз сработала. В принципе, Левон был хорошо готов, но в какой-то момент, считаю, я уравнял. Мне кажется, принципиальным за него был ход 16.Ne4 вместо 16.Qe3, и после 16…с5 17.Nf6+ мне нужно выбрать между 17…Kh8 и 17…Bxf6 18.exf6 e5; мне казалось, что у черных может быть там чуть-чуть похуже. А после размена белопольных слонов я считал, что позиция равная.

Потом я мог вместо 20…Nf8 пойти 20…Nb6, но испугался, что после 21.Nd6 Bxd6 22.exd6 в воздухе витают жертвы типа Bxh6. Поэтому я решил сыграть поплотнее. Ход 21.b3 – верное решение, у нас получилась абсолютно равная позиция. После 25…е5 я ожидал хода 26.Qg4, и ничья не за горами. Дальше он неаккуратно пошел 28.Qb4 (лучше 28.Qc2), и здесь был ключевой момент для всей партии. Я мог пойти 28…Rxd6 с ничьей через несколько ходов, но почувствовал, что черные могут уже претендовать на большее, пошел 28…Rc8 и, наверное, был абсолютно прав. По-человечески, у черных чуть-чуть лучше: конь блокирует проходную пешку, король может к ней подойти.

Не понимаю, почему белые отдали пешку «а», он ведь мог пойти 42.а5 или 42.Ra1. После этого у меня уже очевидный перевес. В один момент мне казалось, что у черных абсолютно выиграно, но потом я понял, что переоценил позицию: белый ферзь заходит на восьмую горизонталь, и требуется еще техника. Но думаю, что победу я все-таки нигде не выпускал. Левон использовал все шансы, но позиция была уж слишком плохая. Никто не любит сдаваться, я тоже играю до конца, в этом нет ничего зазорного.

– Концепция с с6 и b5 становится популярной? Мамедьяров уже так играет…

– Да, но не потому, что это мы с ним смотрели. Он сам к этому пришел, ведь судя по партиям, у черных тут пока всё удачно складывается. На самом деле, система очень сложная и требует дальнейшей практической проверки.

– Завтра у вас важнейшая партия белыми с Каруаной. Как на нее настраиваетесь?

– Видно, что Каруана в хорошей форме: он сейчас единоличный лидер, а кроме того, мог набрать еще больше очков. После этой ключевой партии станет ясно, насколько реальны мои шансы на победу в турнире. Считаю, что я должен дать бой, но там уж как получится. С одной стороны, я на подъеме, потому что выиграл несколько партий подряд; с другой – я, конечно же, очень устал. Сегодня была очень длинная партия. Поэтому очень важно хорошо отдохнуть, прийти в себя. %

Положение после 11 тура:

1. Ф.Каруана – 7 очков из 11, 2. Ш.Мамедьяров – 6,5, 3-4. А.Грищук, С.Карякин – по 6, 5. Дин Лижэнь – 5,5, 6. В.Крамник - 5, 7. У.Со – 4,5 8. Л.Аронян – 3,5.

В субботу 24 марта в 12 туре встречаются: Карякин – Каруана, Мамедьяров – Дин Лижэнь, Грищук – Аронян, Крамник – Со.

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