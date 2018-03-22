Дерби с подтекстом: «Химки» сразятся с ЦСКА за посев

Наступившая пятница порадует российских поклонников баскетбола очередным раундом классического противостояния столичного ЦСКА и подмосковных «Химок».

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На сей раз сойдутся непримиримые оппоненты по «Дерби Ленинградки», правда, не в рамках внутреннего первенства, а в качестве участников Евролиги — как известно, именно эти два клуба представляют страну в сильнейшем клубном турнире Старого Света в этом сезоне.

В минувшем туре первенства, завершившемся лишь два дня назад, к слову, обе команды с триумфом выполнили поставленные перед собой задачи — желто-синие в гостях одолели турецкий «Анадолу Эфес» (85:73) и гарантировали себе участие в плей-офф соревнований, тогда как армейцы домашней викторией над греческим «Олимпиакосом» (89:81) и вовсе обеспечили себе финиш на первой строчке в регулярке вне зависимости от результатов заключительных встреч чемпионата.

Так что сугубо в турнирном плане предстоящий поединок важен лишь для хозяев — те хоть уже и застолбили за собой позицию в топ-8, однако еще и близко не знают, с какого именно места в этой самой восьмерке войдут в плей-офф.

При этом высокий посев (а точнее — преимущество домашней площадки) видится для химчан определяющим фактором в плане попадания в «Финал четырех» — при своих болельщиках команда выступает куда лучше, чем на выезде (процент побед соотвественно 69 и 50).

Причем финиш в четверке сильнейших на данный момент кажется вполне себе выполнимой задачей для подмосковного коллектива — за три тура до конца регулярного чемпионата коллектив Георгиоса Барцокаса пусть и идет на седьмой строчке, но отстает от пока что четвертого «Реала» лишь по дополнительным показателям.

Справедливости ради, легко решаемой это миссия выглядит лишь при невнимательном рассмотрении заключительных оппонентов Алексея Шведа и компании.

Домашние поединки с двумя последними чемпионами Евролиги (ЦСКА и турецкий «Фенербахче»), а также крайне неприятный выезд в Барселону к местному одноименному клубу фактически не оставляют химчанам шанса на финиш совсем без потерь.

И все-таки бороться команде до последнего необходимо — и начать это нелегкое дело придется против, пожалуй, наиболее опасного и грозного оппонента, являющегося по совместительству еще и соседом «Химок» по области.

В 27 матчах текущего розыгрыша главного турнира континента красно-синие уступили лишь в пяти случаях — и всего два поражения пришлись на игры с коллективами, которых нельзя назвать абсолютными грандами.

Минорными для армейцев стали вояжи в Испанию, где ЦСКА уступил «Барселоне» и «Валенсии» с общей разницей в 17 очков (к слову, проиграл он на родине Серхио Родригеса еще и мадридскому «Реалу», заставив своих болельщиков совсем уж не взлюбить Пиренеи).

Впрочем, все эти фиаско для столичного клуба теперь уже являются делами давно минувших дней —

сейчас подопечные Димитриса Итудиса могут похвастаться пятиматчевой победной серией в Евролиге (обыграны были в ее ходе «Фенербахче», «Олимпиакос», а также «Маккаби на выезде)» и, как уже было сказано, «ваучером» на итоговую первую позицию.

«Химки» Барцокаса уже давно зарекомендовали себя коллективом, умеющим регулярно преподносить интриги как с неприятным оттенком (вспоминается домашнее поражение от полулюбительского «Милана»), так и с мажорным окрасом («Реал», «Панатинаикос» и «Олимпиакос» подтвердят) — именно по этой причине желто-синих никто не хочет получать в соперники по первому раунду плей-офф.

Однако вот именно в противостояниях с москвичами у вице-чемпионов Единой лиги ВТБ пока что не идет: в последний раз заклятых соседей химчане переигрывали еще в декабре 2015-го (кстати, тоже в рамках Евролиги), после чего в силу вступила победный цикл армейцев, на данный момент насчитывающий 13 встреч кряду в главных турнирах.

Сегодняшний поединок, к слову, станет уже четвертым очным для команд в этом сезоне. Первые три, как можно догадаться, завершились успехом красно-синих — с общим счетом 265:220.

Любопытно, что самым настоящим икс-фактором этих матчей стал форвард армейцев Никита Курбанов, очень крепкий, но все же ролевой игрок лидеров европейского баскетбола — в каждом из трех раундов противостояния «винг» был, пожалуй, даже слишком полезен на обеих половинах площадки, нивелируя периодические провалы лидеров красно-синих.

У «Химок» в свою очередь выделялся Тайлер Ханикатт — как и всегда, впрочем. Один из лучших шестых всего континента традиционно уверенно пользовался излишней подвижностью для форварда и чрезмерной мощью для защитника, помогая партнерам оставаться в игре.

К сожалению, американец с большой долей вероятности не сыграет в предстоящей встрече — разносторонний баскетболист продолжают пребывать в лазарете и, скорее, всего не вернется оттуда ранее окончания уикенда.

И все же битвы химчан и москвичей по понятным причинам в последние годы сводятся к личной дуэли Шведа и Нандо де Коло, выдающихся по европейским меркам звезд.

К слову, именно россиянин с французом прямо сейчас лидируют в споре бомбардиров Евролиги-2017/18, набирая в среднем за матч по 21,81 и 17,15 очка соответственно.

Говоря об Алексее, нельзя не отметить, что с недавнего времени лидер отечественной сборной вынужденно перешел на относительно энергосберегающий режим — после изматывающего Евробаскета вкупе с сумасшедшим игровым временем в клубе на старте сезона (защитник и ныне идет на первой позиции в лиге по среднему числу проведенных на паркете минут — по 32:07 в среднем) баскетболист начал местами «просаживаться» в точности своих фирменных «цирковых» бросков, в чем легко просматривалась банальная усталость.

Тут, к счастью, как нельзя лучше пригодились ассистентские таланты Шведа — в последних встречах Алексей чаще делится мячом с партнерами в завершении атак, благодаря чему входит в топ-10 чемпионата по числу передач (восьмое место; 4,85 в среднем).

Возможно, именно этот фактор и станет ключевым для достижения «Химками» важнейшей — и в материальном, и в психологическом плане — победы: как показала практика, одной лишь крепкой защитой в сумме с мастерским индивидуализмом в созидании лидера Евролиги (обладающего лучшим нападением, лучшим процентом двухочковых и дальних бросков, а также лучшего в чемпионате по перехватам) переиграть практически невозможно.

Матч «Химки» — ЦСКА состоится 23 марта и начнется в 20:00 по московскому времени.

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